Вице-канцлер Германии стал меньше принимать душ из-за экономии энергии

На фоне необходимости экономии энергии вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек стал меньше времени тратить на душ. Об этом он сообщил изданию Der Spiegel.

«Я придерживаюсь того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа», – цитирует его ТАСС.

Однако, по его словам, он является плохим примером. «У меня, как у министра, зарплата, о которой другие только мечтают», – добавил Хабек.

Кроме того, глава Минэкономики ФРГ подчеркнул, что возвращается домой поздно, встает в шесть утра и уходит с работы в семь. «Зимой вообще не надо топить. Это действительно что-то другое для людей, работающих удаленно, пенсионеров с маленькими пенсиями, семей», – констатировал он.

Отвечая на вопрос, сколько времени ему требуется для принятия душа, Хабек заметил, что «его коллега из Нидерландов недавно с гордостью сказал, что они хотят использовать кампанию, чтобы сократить среднее время принятия душа с десяти до пяти минут». «Я должен был смеяться над этим. Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро принимаю душ», – резюмировал министр.

Ранее Роберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

Накануне федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ и напомнило об экономии.

До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.

Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.

Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.