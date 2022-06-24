Музей НАТО рассказал об отношениях Панамы и США

Появление государства Панамы на мировой карте связано с действиями Соединенных Штатов в самом начале XX века, напомнили специалисты российского Музея НАТО.

«Отношения США и Панамы – цепь драматических событий, связанных, прежде всего, с вопросом контроля над зоной канала, соединяющего Атлантический и Тихий океаны. Само появление на политической карте мира Панамы как государства было результатом действий США. В 1903 году Вашингтон организовал революцию в Панаме, тогда колумбийской колонии, в результате которой страна обрела независимость, а США – полный контроль над каналом», – сообщил музей в своем Telegram-канале.

После этого США использовали и эксплуатировали эту страну для любых своих целей. В 80-х годах XX столетия власть в стране «получил бывший агент ЦРУ Мануэль Норьега по прозвищу «Ананасовая морда».

Авторы отметили, что Норьега был диктатором и наркоторговцем, и его фигура полностью устраивала США, пока он позволял «использовать страну как американскую перевалочную базу для поставок вооружений оппозиции в Никарагуа и не препятствовал получению дохода от канала».

«Однако в 1987 году Норьега вышел из-под контроля и в декабре 1989 американские войска вторглись в Панаму, чтобы смесить несговорчивого правителя. В ходе операции по свержению Норьеги, которую бесстыдно обозначили как «Правое дело», американцы использовали не только военную силу, но и оригинальные психологические атаки», – указали специалисты музея.

Американцы транслировали тяжелый рок на максимальной громкости у здания дипмиссии Ватикана, где скрывался Норьега. Переворот закончился удачно для США, и им удалось взять диктатора, а к власти вновь привели подконтрольное правительство.

«В ходе вторжения со стороны Панамы погибло порядка 4000 человек. События в Панаме стали важным рубежом в создании нового «идеологического оружия» для обоснования имперских замашек США и оправдания вмешательства в дела других стран. Именно тогда было придумано «противоречивое и фиктивное понятие» о вмешательстве как «гуманитарной интервенции» – якобы с целью защиты демократии и соблюдения прав человека. Обоснование, которое США по сей день используют для оправдания своей агрессии по всему миру», – заключили авторы.

Полный материал об этих событиях опубликован на сайте Музея НАТО.