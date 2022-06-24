Британский наемник Эйден Эслин попросил прощения у жителей Донбасса

Осужденный в Донецкой народной республике британский наемник Эйден Эслин заявил, что обстрелы центра Донецка открыли ему глаза, а также попросил прощения у людей Донбасса и России за службу в ВСУ.

«После всего, через что я прошел вчера, все что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск... Бог свидетель – мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду... После того, что я увидел вчера, я мало что могу сказать, кроме того, насколько я опустошен... Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (украинские войска) били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки», – передает РИА «Новости» его слова.

Эслин добавил, что то, что он раньше принимал за вражескую пропаганду, оказалось правдой, и пожаловался на молчание западных СМИ об обстрелах украинскими войсками городов Донбасса, о которых «парни из ДНР твердят уже восемь лет».

«Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной», – заключил Эслин.

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.