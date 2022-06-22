Делегация Якутии доставила в ДНР редкие лекарства

Атаман Союза казаков рассказал о формировании отрядов для участия в спецоперации

«Казаки сформировали уже два батальона, входящие в добровольческий отряд. Настроение у всех боевое – они понимают, что идут помогать Родине», – сказал газете ВЗГЛЯД атаман Николай Дьяконов. Ранее сообщалось о наборе казаков-добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.

«Набор добровольцев ведем с учетом старых казачьих традиций. Например, в добровольцы берут только тех, у кого есть сын, чтобы было продолжение рода, если отец семейства не вернется со спецоперации, – пояснил атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. – Неженатых не берем. Тех, у кого есть маленькие дети, также не берем, равно и бездетных. Кроме того, мы принимаем в отряд тех, кто знает, что такое боевые действия, – все наши люди обладают соответствующим опытом».

Дьяконов добавил, что перед каждым выходом подразделения проходят боевое слаживание. «Наша организация представлена в 79 регионах России. Казаки проживают везде – и на Тереке, и на Дону, и на Кубани, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Есть общины даже там, где казаков отродясь не было – и везде люди вступают в добровольческие соединения. Как у нас говорят: казаков много не бывает и мало не покажется», – отметил атаман.

«Куда именно будет направлен добровольческий отряд – прерогатива военно-политического командования России», – сказал Дьяконов.

В понедельник Общественная служба новостей сообщила о том, что казачий отряд «Дон» объявил о наборе добровольцев от 18 до 50 лет для участия в специальной военной операции. По словам представителей казачьего подразделения, откликнувшимся будет предложен контракт от трех месяцев, высокое денежное довольствие с дополнительными выплатами от 200 тысяч рублей в месяц и полный социальный пакет.

Напомним, что в апреле в пресс-службе Всероссийского казачьего общества сообщили, что в спецоперации в Донбассе принимают участие около 1,4 тысяч казаков – представителей этой организации. Из добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон, выдвигается 2-й батальон.

В начале мая в военном комиссариате Краснодарского края сообщили об отправке в Донбасс добровольческого отряда Кубанского казачьего войска. Казаки Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов Кубанского казачьего войска по доброй воле приняли решение встать на защиту Донбасса.

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