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Новошахтинский НПЗ заявил об атаке двух беспилотников
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Новошахтинский завод нефтепродуктов подтвердил, что вспыхнувший на предприятии в среду пожар возник в результате атаки двух беспилотников, сообщили на заводе.
«Произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»), в результате которого произошел взрыв с образованием пожара», – передает ТАСС текст заявления.
Атаку беспилотников на предприятии назвали террористическими действиями.
«Второй удар произошел в 09.23 мск по объектам резервуарного парка сырой нефти. БПЛА попал между каре резервуаров и земляным отвалом. В результате попадания обломков БПЛА оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло», – говорится в заявлении.
Как сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев, работа Новошахтинского завода нефтепродуктов приостановлена.
На месте ЧП, по словам губернатора, работают следователи. «Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», – отметил Голубев. Сотрудники завода были своевременно эвакуированы, пострадавших нет.
Кроме того, глава региона сообщил, что по одной из версий, пожар возник в результате атаки беспилотного летательного аппарата. «На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», – написал губернатор.
Информация о пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП) в Красносулинском районе Ростовской области поступила в 09.25 мск. Пожар был полностью потушен в 10.50 мск.
Как сообщили в местных органах власти, пожар начался после того, как украинский беспилотник врезался в конструкции завода. Источник в силовых структурах также сообщил, что над территорией завода пролетели два украинских беспилотника.
В Госдуме и Совфеде объяснили заявление канцлера Германии о вранье на Украине
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«Грубое хамство и критика со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства, безусловно, вызывает раздражение в германских элитах. Градус напряженности явно нарастает, но немцы стараются его сдерживать в интересах геополитики», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что многое из того, что говорят на Украине, просто не соответствует действительности.
«Я думаю, Шольц, говоря о том, что на Украине многое не соответствует действительности, имел в виду обвинения в недостаточных поставках оружия со стороны Берлина. Вероятно, немецкий канцлер попытался заверить, что они идут по максимуму и есть объективные трудности, которые не позволяют эти поставки наращивать», – рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Он пытался доказать, что Германия является надежным партнером Украины в части, касающейся организации вооруженного сопротивления России. Хотя это и не делает немцам чести. Поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и, естественно, новым жертвам среди украинцев», – отметил сенатор.
«Но применять слова немецкого канцлера ко всем сообщениям на Украине я бы не стал. Хотя лично я считаю, что все, о чем говорят киевские власти, – реально не соответствует действительности. Пожалуй, я могу это утверждать вместо господина Шольца», – сказал парламентарий.
«Грубое хамство со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства вызывает раздражение в германских элитах. Эмоции господина Шольца нарастают, но пока он сдерживает их для сохранения нормальных отношений с Украиной, как бы сложно это ни было», – подчеркнул Косачев.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил слова Олафа Шольца как «достоверные». «Шольц человек достаточно серьезный, информацию для него проверяют в том числе спецслужбы, поэтому к ним стоит прислушиваться», – сказал он.
«Немецкий канцлер говорит об этом потому, что Украиной выдумывается множество фейков. Например, обвинения в адрес России в изнасилованиях и бомбежках гражданской инфраструктуры – это вранье. Но именно на основании этого руководители европейских государств принимают решения, в том числе о поставках вооружения Киеву или о закрытии транзита в Калининград», – отметил депутат.
«Уже дошло до того, что оружие, поставляемое Западом на Украину, стреляет по территории России. Этого Шольц и опасается. Ведь в конечном счете, подобные действия могут привести к открытому столкновению НАТО и России. Никто этого не хочет», – подчеркнул Калашников.
«Поэтому я не думаю, что такая реакция немецкого канцлера вызвана хамством украинских политиков. На хамство должен отвечать МИД ФРГ. Это не уровень Шольца. Я думаю, объективные причины здесь в том, что вранье разрастается в самой Украине и влияет на принятие решений в Берлине», – заключил он.
Ранее Олаф Шольц резко ответил на критику со стороны Украины. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается. По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Венгрия порадовалась решению получать газ в обход Украины
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Из-за антироссийских санкций Запада Венгрия получает только 88% российского газа, предусмотренного контрактами, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отметив, что поставки по южному маршруту проходят без проблем.
Сийярто пояснил, что поставки газа в Европу сократились из-за проблем с возвращением оборудования, отправленного на техническое обслуживание. В результате в Венгрию «поступает 88% ожидаемого объема российского газа» – «вместо 12 млн кубометров в день примерно 10,6 млн кубометров». Сийярто сказал, что «это не является проблемой с точки зрения безопасности поставок».
Отмечается, что поставки по южному маршруту проходят без проблем – ежедневно через Турцию, Болгарию и Сербию поступает 9,4 млн кубометров газа. А вот поставки через Австрию снизились, передает ТАСС.
Сийярто провел телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком. Тот заверил, что поставки топлива будут осуществляться Газпромом в соответствии с двусторонними контрактами. Венгрия «попросила восполнить недостающее количество газа, используя для этого южный маршрут, и по этому вопросу начнутся технические консультации». Сийярто сказал, что «Южный транспортный маршрут, по которому природный газ поступает в полном объеме, предоставляет большую безопасность», подписание соответствующего соглашения еще раз доказало значение этого маршрута.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и миллиард – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.
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Джонсон захотел спасти Украину от «паршивого» мира с Россией
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Глава британского правительства Борис Джонсон собирается убедить Францию и Германию увеличить военную поддержку киевского режима, сообщают СМИ.
«Борис Джонсон будет подталкивать Францию и Германию к усилению поддержки Украины на следующей неделе, поскольку он опасается, что Владимир Зеленский может быть вынужден согласиться на «паршивое» мирное соглашение», – пишет Telegraph.
Джонсон опасается, что Запад начал уставать от украинской проблемы. Он убежден, что G7 и НАТО должны сохранять ранее «взятый курс». По словам источника, глава британского правительства «не хочет, чтобы Зеленский уступил, когда он этого не хочет, потому что он чувствует, что у него нет моральной или политической поддержки», передают «Вести.ru».
Сейчас активно обсуждается вопрос поддержки президента Украины Зеленского, если он не согласится на мир. Великобритания также намерена продолжать снабжать Киев военным оборудованием и разведданными длительное время, передает РИА «Новости».
Британский премьер полагает, что союзники по G7 и НАТО теоретически готовы подтолкнуть президента Украины к отказу от некоторых территорий. Источники издания проинформировали, что Джонсон намерен поддерживать обстоятельный переговорный процесс между Киевом и Москвой только в том случае, если сам Зеленский даст ему понять о неготовности Украины и дальше сопротивляться, передает ТАСС.
Напомним, колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины «сразу после моментов крупного позора премьера», причем почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». Как заявил Дженкинс, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории».
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Страны ЕС достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата
Страны-члены Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине на саммите ЕС статуса кандидата, заявил госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.
«Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал - полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Украина решила заставить безработных трудиться за минимальную зарплату
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В условиях военного времени у Украины нет денег платить безработным, люди должны либо воевать, либо работать, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что Украина должна «мобилизовать все возможные ресурсы». В связи с этим кабмин «утвердит документ, который предусматривает, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам». Речь, в частности, идет о «разборе завалов, строительстве защитных сооружений, благоустройстве, ремонтных или сельскохозяйственных работах». «Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе, будут определять местные власти», – приводит его слова ТАСС.
Глава кабмина пояснил, что «государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной». Он заявил, что власти «устраняют возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предлагаемой работы». По его словам, «в условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов», все «должны либо воевать и защищать родину, либо работать на победу и для фронта». Кроме того, он сообщил, что «статус и выплаты по безработице теперь утрачиваются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения».
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявил, что число граждан, мобилизованных в украинскую армию, исчисляется сотнями тысяч. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать боевиков территориальной обороны для выполнения задач в районах военных действий. До этого украинский парламент проголосовал за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца – до 23 августа.
Минобороны сообщило о провале новой попытки захвата острова Змеиный Украиной
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Накануне около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата.
В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.
Противовоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300» с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова.
Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами ПВО: зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены.
Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный.
Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.
После 8 утра ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» подверглись газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1», – напомнил Конашенков.
В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.
В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2».
На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777.
Кроме того, авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в районах Очакова и Тузла Одесской области», – подытожили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море.
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США по закрытым каналам обратились к России из-за попавших в плен наемников
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США не получили от Москвы ответа по поводу судьбы американских наемников, попавших в плен на Украине.
Прайс заявил, что США «поддерживали контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине». Также Вашингтон общался на эту тему с Киевом, Международным комитетом Красного Креста, другими странами и семьями американцев, которые «пропали без вести на Украине», передает ТАСС.
По словам Прайса, США «публично и по закрытым каналам призвали российские власти и их ставленников придерживаться международных обязательств по отношению ко всем лицам, в том числе к тем, кто был захвачен в боях на Украине». При этом американские власти сейчас не располагают информацией о местонахождении сограждан: «У нас были контакты с российскими властями, но мы не получили официального ответа, только через интервью».
«Мы ясно заявили России, что мы и международное сообщество считаем, что здоровье, безопасность и благополучие лиц, находящихся в ее заключении или в заключении у связанных с ней сил, являются ответственностью Российской Федерации», – сказал Прайс.
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, Госдеп подтвердил гибель американского наемника Стивена Забельски на Украине.
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Общение Джонсона с Зеленским сравнили с психотерапией после «позорных моментов»
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Глава британского правительства Борис Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины Владимиром Зеленским «сразу после моментов крупного позора премьера», пишут британские СМИ.
Колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». По его словам, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории», передает РИА «Новости».
В частности, разговоры Джонсона и Зеленского совпали с новостями о новых штрафах за вечеринки на Даунинг-стрит, критикой плана по высылке беженцев в Руанду, отставкой политических соратников и плачевными результатами местных выборов. На фоне очередной неудачи Джонсон даже лично посетил Киев.
Дженкинс отметил, что «все правители нуждаются в совете и утешении и часто находят их в самых необычных местах». «Сегодня, похоже, полагается на украинского комика», – заявил он.
Напомним, Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, заявил о планах расширить подготовку украинских войск. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере на фоне раскола в партии.
Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе
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Ракетными войсками и артиллерией поражены 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей.
Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области.
Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой народной республики (ДНР), Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Лозовский Луганской народной республики (ЛНР), Лозовая, Кременец, Александровка ДНР, Долгенькое и Топольское Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники.
«В ходе проведения специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери.
В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом – только командный состав», – сообщил Конашенков.
«Резервы для восполнения потерь исчерпаны. Батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую».
В зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что «не желают принимать участие в боевых действиях» и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек.
«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения.
Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых – в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать еще ни одного выстрела», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.
Киевским режимом распространена информация о якобы «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел.
При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских Вооруженных сил.
По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни.
В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому.
Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях «Квартала-95», чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Ониксами» уничтожена станция управления «Байрактарами» в Одесской области.
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Белый дом ужаснули слова Пескова о судьбе американских наемников
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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что ДНР может приговорить американских наемников к смертной казни.
По словам Кирби, «ужасает то, что публичный чиновник в России может хотя бы допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине», передает РИА «Новости».
Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию. По его словам, нельзя исключать, что американские наемники могут быть приговорены к смертной казни в Донецкой народной республике, но это решит суд ДНР.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что, по мнению США, «здоровье, безопасность и благополучие лиц, находящихся в ее заключении или в заключении у связанных с ней сил, являются ответственностью Российской Федерации».
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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Ракетным ударом уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в Николаеве
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В результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка Луганской народной республики (ЛНР), потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
В районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР), в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных сил России.
«Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным объектам на территории Украины. Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка ДНР и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Курахово ДНР, а также живая сила и военная техника в 151 районе.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное ЛНР. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ», – сообщил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск. В районе населенного пункта Никольское ДНР уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.
Российскими средствами ПВО за сутки сбиты: самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и острова Змеиный.
Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня в районах острова Змеиный и населенных пунктов Ясиноватая ДНР, Новоселовка ЛНР и Сулиговка Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевые машины реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе.
Арестович ответил фотографией в женском образе на претензии ЛГБТ-сообщества
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал свое фото в женском образе в ответ на претензии ЛГБТ-сообщества о том, что он плохо относится к однополым отношениям.
Ранее во время эфира на YouTube-канале школы «Апейрон» Арестович заявил, что плохо относится к пропаганде ЛГБТ и считает однополые отношения отклонением от нормы.
Представители «КиевПрайд» потребовали уволить советника главы офиса президента Украины.
В ответ на это Арестович опубликовал в Twitter кадр из украинской комедии 2012 года, в котором он сыграл роль Люси Зайцевой.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
«ЛГБТ-сообщество возмущено. Но посмотрите на это фото, и вы поймете, кто должен быть возмущен по-настоящему. По-моему, меня преследуют, нет? Требую толерантности», – написал советника главы офиса президента.
Минобороны показало кадры поражения американских гаубиц М-777
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Минобороны России опубликовало запись, на которой продемонстрированы кадры уничтожения огневых позиций 155 мм гаубиц М-777, поступивших на Украину из США.
Беспилотники сначала провели разведку местности, а далее навели на огневые позиции противника орудия. Затем показаны горящие и дымящиеся артиллерийские установки ВСУ.
На кадрах, распространенных ведомством, видно, как беспилотники проводят разведку местности и на огневые позиции противника наводятся орудия.
Затем показаны горящие и дымящиеся артиллерийские установки ВСУ. Отмечается, что по украинским позициям был нанесен удар высокоточными артиллерийскими боеприпасами, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате точного попадания два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены.
По данным Минобороны, всего за сутки в ходе контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами уничтожены пятнадцать 155 мм гаубиц М-777.
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Перед взрывом над Новошахтинским НПЗ заметили беспилотник
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Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области начался после падения украинского беспилотника, сообщил источник в местных органах власти.
«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», – сообщил источник ТАСС. Официально эта информация пока не подтверждена.
Тем временем в Сети появилось видео, предположительно, удара беспилотника по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области. Утром 22 июня очевидцы обратили внимание на летящий беспилотный аппарат. На видео, которое появилось в Сети, видно, что когда беспилотник оказался над заводом, произошел взрыв, сообщает «Царьград».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, открытое горение на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидировано. «В 10.47 мск [зафиксирована] ликвидация открытого горения», – сказал представитель ведомства. «В 10.50 мск [зафиксирована] полная ликвидация», – сказал представитель регионального главка. Спасатели полностью потушили пожар.
Напомним, пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области начался ранее в среду. В результате никто не пострадал.
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Глава «Нафтогаза» объяснил дефицит нефтепродуктов на Украине
Нефтепродукты попадают на украинский рынок с перебоями из-за военного положения, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Вся нефтепереработка на Украине сейчас <...> не работает, и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит», – цитирует Витренко агентство УНИАН, передает ТАСС.
Он добавил, что «Нафтогаз» сможет присоединиться к устранению дефицита на топливном рынке.
Ранее сообщалось, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?