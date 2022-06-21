Возле посольства Британии в России провели антифашистскую акцию

Эксперт: Идею атаковать буровые платформы РФ в Черном море Киеву подсказали американцы

«Атака по месторождению в Черном море показала, что Киев не считается с безопасностью региона. Вспомните, к каким катастрофическим последствиям привел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму.

«Украина атакой на буровые платформы в Черном море хочет усилить свои позиции по потенциальным переговорам с Москвой – показать, что она может нанести ущерб энергетическому балансу и экономике России. Трудно сказать, насколько этот урон будет значимым, но главное для Киева было обозначить саму такую возможность», – пояснил военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

По словам аналитика, такой шаг украинским властям совершенно точно был подсказан американскими «союзниками», поскольку сам Киев ранее не решался наносить удары по российской гражданской инфраструктуре. Бартош не исключает, что украинские военные попытаются вновь атаковать российские гражданские объекты. Впрочем, по мнению собеседника, маловероятно, что дело дойдет до атаки ВСУ на Крымский мост, которой не так давно грозил украинский генерал Дмитрий Марченко. «Попытка атаковать мост повлечет за собой трудно предсказуемые для Украины, но в любом случае негативные последствия. И в Киеве это понимают», – уверен Бартош.

С политической точки зрения, выходка ВСУ усугубляет положение украинской стороны на возможных переговорах с Москвой, поскольку ведут к эскалации конфликта – что выгодно США, но совершенно не нужно самой Украине, заметил собеседник.

«Кроме того, атака по месторождению в Черном море показала, что Киев не считается с безопасностью региона в целом, – добавил Бартош. – Вспомните, к каким катастрофическим последствиям привел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Нам же в нынешней ситуации куда труднее было бы ликвидировать экологические последствия для всего Черноморского региона. То, что катастрофы не случилось, можно назвать исключительно везением и счастливым случаем».

Аналитик полагает, что в качестве ответа Россия может нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, о чем ранее говорил и верховный главнокомандующий Владимир Путин. Первоочередной же задачей для наших военных станет обеспечение действенной защиты буровых платформ, добавил Бартош. С этой целью ВС России могут переориентировать системы ПВО, находящиеся в Крыму, а также системы, расположенные на кораблях Черноморского флота. «Но, не исключено, что надежнее всего будет законсервировать буровые платформы до полной безопасности. Это будет нелегко и затратно, но лучше всего, чтобы избежать необратимых последствий при повторении Украиной подобных атак», – отметил эксперт.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. «С самого утра нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», – указал он в Telegram-канале. «Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает», – заявил Аксенов в эфире «России 24».

Также глава республики сказал, что Крым получает газ в штатном режиме. «У нас по поручению президента РФ проложена труба газовая с материка. Если сейчас в аварийном режиме мы приостановим откачку, то будет подача с материка», – заявил Аксенов, добавив, что рисков в газоснабжении для полуострова нет.

Член комитета Госдумы по туризму Алексей Черняк заявил, что нападение Украины не повлияет на работу туристической инфраструктуры на Черном море. «Платформы находились далеко от территории полуострова. <...> Что касается полуострова, он в полной безопасности. Наши вооруженные силы и спецслужбы начеку. Можно не беспокоиться, к туристической инфраструктуре это отношения никакого не имеет. На какие-то моменты, связанные со снабжением Крыма, это не повлияет, [как и] на сезон», – приводит ТАСС его слова.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что атака украинских военных развязала России руки, скоро будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.

Сообщается, что американские коммерческие спутники вели съемку района Черного моря с буровыми платформами «Черноморнефтегаза» за неделю до удара Украины. Спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали акваторию с буровыми платформами 11, 13 и 14 июня соответственно.