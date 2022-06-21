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Возле посольства Британии в России провели антифашистскую акцию
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У британского посольства в Москве прошла акция протеста выживших представителей организации по борьбе с фашизмом на Украине «Патриоты за Жизнь», сообщают Telegram-каналы.
Основная цель акции – остановить финансирование режима украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Zащитники».
Руководитель антифашисткого движения Илья Кива и двое его соратников вышли к посольству с плакатом «Зеленский казнил наших товарищей! Великобритания, останови финансирование террориста – Зеленского!»
Кива в своем обращении потребовал от Британии прекратить покрывать Зеленского, по требованию которого были казнены 10 человек, ставшие свидетелями похищения сотрудниками СБУ Виктора Медведчука. Действия Зеленского должны быть расследованы всем мировым сообществом.
Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства
Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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Наемник из США назвал ВСУ цирком уродов
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Американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, в переписке в Twitter c журналистом Сетом Харпом рассказал о регулярных случаях «дружественного огня» в украинской армии, назвав такую ситуацию «дурдомом и цирком».
«Люди получают ранения и гибнут впустую – это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой – оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <...> (имя скрыто. – прим. ВЗГЛЯД), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать», – приводит РИА «Новости» слова наемника.
По словам боевика, он побывал во многих местах боевых действий на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы, заявив, что украинцам ничего не светит, «если они собираются и дальше воевать точно так же».
Ранее осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Президент США Джо Байден, выступая в эфире телеканала CNN, призвал всех американских граждан держаться подальше от Украины.
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Байден назвал вероятным вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в Европейский союз вполне вероятно, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
«Я думаю, очень вероятно, что это произойдет», – сказал Байден, отвечая на вопрос о том, уверен ли он во вступлении Украины в ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
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Шольц резко ответил на критику Украины
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Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.
По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Мощный взрыв прогремел в Донецке
Многоквартирные дома и детский сад в Донецке получили повреждения после обстрелов ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В Куйбышевском районе повреждения получили многоквартирные дома по улицам: Ванникова, Олимпиева, Лебединского. Поврежден детский сад по улице Лебединского, имеются пострадавшие. Их анкетные данные устанавливаются», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Ранее в понедельник мэр города сообщал, что в микрорайоне Азотный после обстрелов ВСУ начался сильный пожар.
Напомним, украинские войска обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 мм, а в самом городе было приостановлено движение части транспорта из-за обстрела.
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В ЛНР заявили о взятии в окружение отрядов ВСУ в Золотом и Горском
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Группы украинских войск взяты в окружение силами Народной милиции ЛНР в населенных пунктах Золотое и Горское, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Сейчас можно говорить, что те группировки войск, которые находятся в Горском и Золотом, они уже находятся в оперативном окружении», – сказал Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. На заводе находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что украинские военные и иностранные наемники, которые скрываются на заводе «Азот», сдадутся приблизительно через пять дней, когда у них закончится еда и питьевая вода.
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Украинские резервисты сдались без сопротивления под Северодонецком
Под Сиротино в пригороде Северодонецка девять украинских резервистов сложили оружие и сдались, не оказав сопротивления.
Среди сдавшихся – трое из Северодонецка и Рубежного, один контрактник, а также жители Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области. По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть номер 3035, которая до 2014-го была расквартирована в Луганске, а затем – в Харькове, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен очередной группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР.
До этого посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен главаря украинского националистического батальона «Айдар» в пригороде Северодонецка.
Посол ЛНР сообщил о скором изменении в расстановке сил в Лисичанске
Силы Луганской народной республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска. Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник отметил, что после удара по скоплению старших офицеров в Широкой Даче Днепропетровской области основные подразделения украинских войск «оказались фактически обезглавлены», что уже отражается на их управляемости и реагировании на удары со стороны союзных сил.
Посол добавил, что после ударов по украинским войскам в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода украинские формирования дезорганизованы, их командование хотело направить туда иностранных наемников.
«Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии. Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может», – подчеркнул он.
Ранее украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска. По информации Мирошника, на данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных.
Также сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Песков: Задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.
Он дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.
«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили», – сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC, передает РИА «Новости».
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что проверяют данные о гражданах США, предположительно попавших в плен на Украине, куда они отправились участвовать в боевых действиях на стороне Киева.
Песков подчеркнул, что не считает американцев военнослужащими украинской армии.
«Одно ясно – они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», – сказал он.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
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Эксперт: Идею атаковать буровые платформы РФ в Черном море Киеву подсказали американцы
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«Атака по месторождению в Черном море показала, что Киев не считается с безопасностью региона. Вспомните, к каким катастрофическим последствиям привел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму.
«Украина атакой на буровые платформы в Черном море хочет усилить свои позиции по потенциальным переговорам с Москвой – показать, что она может нанести ущерб энергетическому балансу и экономике России. Трудно сказать, насколько этот урон будет значимым, но главное для Киева было обозначить саму такую возможность», – пояснил военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По словам аналитика, такой шаг украинским властям совершенно точно был подсказан американскими «союзниками», поскольку сам Киев ранее не решался наносить удары по российской гражданской инфраструктуре. Бартош не исключает, что украинские военные попытаются вновь атаковать российские гражданские объекты. Впрочем, по мнению собеседника, маловероятно, что дело дойдет до атаки ВСУ на Крымский мост, которой не так давно грозил украинский генерал Дмитрий Марченко. «Попытка атаковать мост повлечет за собой трудно предсказуемые для Украины, но в любом случае негативные последствия. И в Киеве это понимают», – уверен Бартош.
С политической точки зрения, выходка ВСУ усугубляет положение украинской стороны на возможных переговорах с Москвой, поскольку ведут к эскалации конфликта – что выгодно США, но совершенно не нужно самой Украине, заметил собеседник.
«Кроме того, атака по месторождению в Черном море показала, что Киев не считается с безопасностью региона в целом, – добавил Бартош. – Вспомните, к каким катастрофическим последствиям привел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Нам же в нынешней ситуации куда труднее было бы ликвидировать экологические последствия для всего Черноморского региона. То, что катастрофы не случилось, можно назвать исключительно везением и счастливым случаем».
Аналитик полагает, что в качестве ответа Россия может нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, о чем ранее говорил и верховный главнокомандующий Владимир Путин. Первоочередной же задачей для наших военных станет обеспечение действенной защиты буровых платформ, добавил Бартош. С этой целью ВС России могут переориентировать системы ПВО, находящиеся в Крыму, а также системы, расположенные на кораблях Черноморского флота. «Но, не исключено, что надежнее всего будет законсервировать буровые платформы до полной безопасности. Это будет нелегко и затратно, но лучше всего, чтобы избежать необратимых последствий при повторении Украиной подобных атак», – отметил эксперт.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. «С самого утра нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», – указал он в Telegram-канале. «Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает», – заявил Аксенов в эфире «России 24».
Также глава республики сказал, что Крым получает газ в штатном режиме. «У нас по поручению президента РФ проложена труба газовая с материка. Если сейчас в аварийном режиме мы приостановим откачку, то будет подача с материка», – заявил Аксенов, добавив, что рисков в газоснабжении для полуострова нет.
Член комитета Госдумы по туризму Алексей Черняк заявил, что нападение Украины не повлияет на работу туристической инфраструктуры на Черном море. «Платформы находились далеко от территории полуострова. <...> Что касается полуострова, он в полной безопасности. Наши вооруженные силы и спецслужбы начеку. Можно не беспокоиться, к туристической инфраструктуре это отношения никакого не имеет. На какие-то моменты, связанные со снабжением Крыма, это не повлияет, [как и] на сезон», – приводит ТАСС его слова.
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что атака украинских военных развязала России руки, скоро будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.
Сообщается, что американские коммерческие спутники вели съемку района Черного моря с буровыми платформами «Черноморнефтегаза» за неделю до удара Украины. Спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали акваторию с буровыми платформами 11, 13 и 14 июня соответственно.
Власти Херсонской области перенесли референдум о присоединении к России на осень
Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень. Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.
Ранее в Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
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В Запорожской области заявили о неизбежной передаче России АЭС в Энергодаре
АЭС в Энергодаре (Запорожская АЭС) рано или поздно будет передана под управление Российской Федерации, процесс будет проходить максимально аккуратно, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Атомная станция рано или поздно будет взята под контроль РФ, но сделано это будет максимально аккуратно и щадяще, чтобы не было никаких провокаций со стороны присутствующих в украинском «Энергоатоме» и в «Укрэнерго» агентов влияния [президента Украины Владимира Зеленского]. Атомная энергетика - это серьезная отрасль, здесь каждый шаг должен быть взвешен. Суть логики и необратимости процесса диктует нам то, что переход Запорожской АЭС под управление РФ рано или поздно должен произойти, скорее всего, рано», – цитирует ТАСС Рогова.
По его словам, охраняют АЭС российские силовики вместе с бывшими нацгвардейцами Украины, которые перешли на сторону России.
«По Запорожской АЭС масса вопросов. Естественно, Россия четко остается верна международным стандартам и взаимодействию с МАГАТЭ, поэтому все действия, которые осуществляются помимо обеспечения безопасности, происходят по согласованию и с уведомления непосредственно МАГАТЭ», – отметил он.
Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих этого агентства сообщал 6 июня, что МАГАТЭ работает над созданием условий для отправки на станцию миссии экспертов.
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Байден назвал спецоперацию России причиной рекордного роста числа беженцев в мире
Американский президент Джо Байден выразил мнение, что из-за российской спецоперации на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев.
«Мы достигли мрачной отметки: согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более 100 млн человек принудительно перемещены, больше, чем когда-либо в истории. Мы уже показали, приняв более 80 тыс. афганцев в нашей стране за последний год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев, что будем и дальше оставаться примером», процитированы его слова на сайте Белого дома.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала спецоперации Украину покинули более 5 млн граждан.
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Стало известно о гибели на Украине второго американского наемника
Американец Стивен Забельски погиб при участии в военных действиях на Украине, он подорвался на мине, сообщила газета Recorder.
Внимание на некролог обратила The Washington Post (WP). Анонимный источник WP из Госдепа США подтвердил факт смерти военного.
По данным Recorder, Стивен Забельски погиб «во время боевых действий в селе Дорожнянк» на Украине. Населенного пункта с таким названием на Украине нет, речь может идти о селе Дорожнянка в Запорожской области. Сообщается, что он погиб 15 мая, пишет «Коммерсант».
Как сообщил WP источник из Госдепартамента, ведомство находится на связи с семьей погибшего и предоставляет ей «всю возможную консульскую помощь».
Отмечается, что большую часть своей жизни он прожил в Нью-Йорке, затем переехал во Флориду, работал на стройке. WP также утверждает, что новость о его смерти распространилась после того, как The Rolling Stone со ссылкой на сослуживца Стивена Забельски сообщил, что погибший был ветераном армии США и подорвался на мине. По данным журнала, он был участником отряда «Россомахи», который состоял из 12 англоговорящих мужчин – поляка, канадца, британца и восьми американцев, все из которых имели военный опыт.
До этого сообщалось о гибели только одного американца, воевавшего на Украине, – по данным СМИ, это был 22-летний солдат Вилли Джозефе Канселе, завербованный частной военной компанией. Факт смерти подтвердила его мать, однако тело не было найдено.
Ранее наемник из США Энди Хьюин (Вин) рассказал о том, как сдался в плен российским войскам в районе Харькова.
Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию.
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Венгрия предложила экспортировать зерно с Украины через свою территорию
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Экспортировать зерно с Украины через территорию Венгрии предложил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в ходе саммита глав МИД ЕС.
«Мы предложили пропустить и, более того, ускорить прохождение через территорию Венгрии любых партий продовольствия с Украины, предназначенных для различных частей мира, в основном в Северную Африку и на Ближний Восток», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, которые публикует слова политика.
При этом точных цифр о количестве возможно перевозимого зерна не звучало. По словам Сийярто, на восточной границе республики может быть развернуто два транспортных узла во избежание заторов.
«Поэтому если какой-либо вид зерна или другой продукции будет экспортироваться с Украины на Ближний Восток или в Северную Африку через Венгрию, это может произойти быстро», – сказал он, добавив, что Венгрия обладает быстрым доступом к портам Юго-Восточной Европы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не препятствует поставкам продовольствия с Украины. До этого он называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.
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