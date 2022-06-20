Кондитерские изделия из Луганска начали поставлять на освобожденные территории

Луганская кондитерская торговой марки «Лайк» начала ввоз своей продукции в освобожденные от киевских силовиков Старобельск и поселок городского типа Беловодск, сообщила директор предприятия Ольга Бибакова.

«Основная наша продукция – бисквитно-кремовая: тортики, пирожки, совсем чуть-чуть делаем печенья, пряников. Продаем мы все это по супермаркетам нашего города, работаем с регионами. На освобожденные территории (ЛНР) поехали уже первые партии наших тортов в Старобельск и Беловодск. Надеюсь, им понравится, и будем сотрудничать дальше», – сказала Бибакова, передает «Луганский информационный центр».

Она уточнила, что кондитерская производит более 30 видов тортов ручной работы. А трудятся здесь всего четыре человека, причем все – женщины: «ранее были и мужчины, но сейчас они на фронте».

«Мы не отчаиваемся, не сдаемся, [хотя] все ложится на женские хрупкие плечи: мука, сахар и все остальное, но ничего, так как мы понимаем ситуацию», – отметила руководитель предприятия.

Она добавила, что в Луганске продукция торговой марки «Лайк» широко представлена в супермаркетах торговых сетей «Спар» и «Матрешка».

Директор луганской кондитерской фабрики «Лаконд» Ярослав Яцуненко заявил о начале поставок продукции на освобожденные территории ЛНР и ДНР; также поставки осуществляются в город Херсон Херсонской области, Мелитополь Запорожской области и Купянск Харьковской области.

Он отметил, что предприятие постепенно внедряет новые технологии и расширяет ассортимент выпускаемой продукции.

«В этом месяце у нас запланирована реконструкция линии конфет, которая позволит увеличить ее производительность на 20%», – отметил директор фабрики.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что улицам в освобожденных Старобельске и селе Трехизбенка вернули названия, которые они носили до 2014 года.

Напомним, что во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.