Замглавы УМВД Самары осудили за взятки

Власти назвали оптимальный курс рубля к доллару

Правительству и ЦБ нужно переосмыслить экономические механизмы последних лет, поставив во главу угла рост экономики, для которого важен оптимальный курс рубля, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему.

«Равновесный курс складывается исходя из балансов, которые возникают на финансовых рынках, на валютном рынке и т. д.», – добавил Белоусов.

Отвечая на вопрос о том, в какие сроки рубль должен вернуться к оптимальному курсу, Белоусов заявил: «Ответ здесь очень простой – как можно быстрее». «Но мы понимаем, что здесь есть и ограничения со стороны инфляции, и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса. Не хочу давать количественных оценок и прогнозов, чтобы не порождать спекулятивные ожидания на рынке. Тем не менее могу сказать, что и правительство, и Банк России над этой задачей работают, и я надеюсь, что нам удастся ее решить», – заключил первый вице-премьер.

«Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах», – заявил он «Интерфаксу», комментируя вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

«И связана она с осознанием простого противоречия. У нас действительно сейчас образовалось активное сальдо по текущим операциям. И если раньше это сальдо уравновешивалось оттоком капитала, то сегодня отток капитала ограничен. Это хорошо или плохо? С точки зрения текущей политики плавающего рубля – это плохо, потому что рубль переукрепляется, а с точки зрения баланса сбережений и инвестиций – это хорошо. Отсюда дебаты. У нас образуется в стране инвестиционный ресурс, нам надо сейчас его грамотно использовать. Собственно, над чем работает сейчас правительство под руководством председателя по прямому указанию президента», – сказал первый вице-премьер.

Начиная с 2015 года был сформирован механизм, который позволял в условиях плавающего рубля обеспечивать его достаточную стабильность, хотя волатильность рубля после перехода к плавающему курсу и возросла, отметил Белоусов. «Ключевым элементом этого механизма было, как известно, бюджетное правило, которое в силу просто автоматических процедур, установленных на нормативном уровне, позволяло балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах. Причем не эмиссионным способом – это очень важно. У Банка России расширялись возможности управления эмиссией, соответственно, это являлось одним из краеугольных камней таргетирования инфляции, к которой Банк России перешел в последние семь лет. Сегодня этот механизм практически испарился, перестал работать. Связано это с блокировкой резервов Банка России и с автоматической, в силу этого, приостановкой или отменой бюджетного правила», – пояснил Белоусов целесообразность обсуждения выработки нового механизма.

«В этих условиях, конечно, нам нужно (нам – я имею в виду и правительству, и Банку России, поскольку мы совместно несем ответственность за денежно-кредитную политику) переосмыслить эти процессы. Но любое переосмысление надо проводить, имея в виду общую цель – ради чего? Вот этот вопрос: ради чего, зачем? – он является ключевым. В данном случае я считаю, что ответом на главный вопрос – зачем? – является создание условий для развития, создание условий для инвестиций и роста производства, в формате и внутреннего рынка, и экспорта. Если брать текущую повестку, то это прежде всего увеличение внутреннего спроса. Если с этой целью, с этой задачей все согласны, то тогда у нас есть пространство для совместной выработки нового механизма, в котором найдется место и равновесному курсу», – сказал Белоусов.

В конце мая эксперты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН также назвали оптимальный курс рубля.