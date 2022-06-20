Анализ публикаций в Twitter радикальной оппозиции показал смену курса

Твиты представителей российской несистемной оппозиции после начала спецоперации на Украине стали более эмоционально окрашенными, в них стал чаще проявляться язык вражды и оскорблений.

До начала специальной военной операции российская несистемная оппозиция в основном концентрировалась на внутриполитических темах. Центральное место в повестке несистемщиков занимал президент Владимир Путин, которого они упоминали чаще всего. Несистемщиков также волновала пандемия коронавируса, что подтверждается частотой использования слов «вакцина», «коронавирус», «ковид», указывает издание «Актуальные комментарии».

Не менее важной темой в повестке несистемщиков за счет высокой активности представителей ФБК* стала тема презентации документального фильма об Алексее Навальном. Украина занимала хоть и значительное, но не определяющее место в повестке несистемщиков.

После 24 февраля стала выше частота использования слов «Украина», «война» (и появились сопутствующие ей «войско», «военный», «армия», «Мариуполь», «оружие», «Буча», «Киев», «солдат»), «санкция».

При этом внутриполитические вопросы, касающиеся исключительно Россию, либо затерялись на фоне антивоенной риторики, либо полностью исчезли из дискурса несистемщиков. Например, сотрудники ФБК** минимизировали упоминания даже самого Навального, у которого в этот период было несколько знаковых событий: решение по уголовному делу о мошенничестве, активизация по делу об экстремизме и другое.

До 24 февраля в сообщениях «навальнистов» чаще использовалась комплиментарная риторика. Слова с негативным эмоциональным окрасом использовались, но они не доминировали над нейтральными и негативными эмоциями.

В последние месяцы хейтспич в публикациях несистемщиков явно более выражен, стало заметно больше оскорблений и обвинений: «убийца», «фашист», «мудак», «ублюдок», «тупой». Также появились или стали более выражены фразы с негативной окраской, чем до 24 февраля: «смерть», «убийство», «ужас», «катастрофа», «ненависть» и т.д. (при этом стало реже употребляться «спасибо» и чаще «проблема»).

При этом публикации несистемщиков максимально полярные. Кроме того, они показывают, что крайне негативных публикаций после начала СВО стало больше.

Авторы публикации сделали несколько выводов на основе анализа твитов несистемной оппозиции.

Стало явно смещение фокуса внимания. Российскую несистемную оппозицию в большей степени волнует тематика Украины, а не внутриполитические темы. Даже когда несистемщики касаются исключительно российских тем, они рассматриваются в контексте СВО.

Проявилась радикализация. Анализ публикаций представителей несистемной оппозиции показывает рост доли радикальных оценок, агрессивной риторики и поляризации мнений.

Анализ также отменил уплощение. Эмоциональный спектр публикаций несистемщиков исключает полутона и лишен вариативности в оценках. Дискурс оппозиции упрощается, в нем не остается места для различных точек зрения.

Очевидным стал изоляционизм. Использование языка вражды, переход на определения «белое-черное», «друг-враг» существенно сужает возможности для экспансии несистемщиков на сомневающихся и аудиторию с менее радикальными взглядами.

Появились внутренние конфликты. Радикализация риторики приводит к конфликтам и внутри несистемной оппозиции: скандалы между ФБК и «Яблоком», публичные оскорбления Максима Каца за позицию по М. Овсянниковой, атака навальнистов на Н. Солодникова за критику Навального и другие случаи.

При анализе использовались данные: 20 аккаунтов, 22 тыс. 327 твитов, начиная с 01.01.22.