В России увеличили производство кардиопрепаратов

В Тюменской области компания ООО «Фармасинтез-Тюмень» планирует выпуск 36 наименований кардиопрепаратов, которые закроют пятую часть потребности в них в России, производственные мощности составят 5 млн упаковок в год, сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России».

Кроме того, ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) с компанией «Биотроф» создали новую кормовую добавку, которая увеличила количество и повысила качество коровьего молока. Добавку создали на основе микроорганизмов из желудка северных оленей», – сообщается в Telegram-канале института.

На производственной площадке в Низино Ломоносовского района Ленинградской области компания «Северная звезда» построит и введет в эксплуатацию производственный корпус №2 для выпуска готовых лекарственных средств – инъекционных растворов, глазных капель и спреев в объеме: 140 млн упаковок ампул в год, 13 млн упаковок глазных капель в год, 10 млн упаковок спреев в год.

Крупные российские производители – компании «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго» – представили первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы.

«В Амурской области запустили производство мясных лакомств для собак. Семья Оськиных на фермерском рынке закупает самую свежую, сертифицированную продукцию от амурских производителей. Затем мясо проходит всю необходимую обработку и сушку на очень низкой температуре в бытовом дегидраторе», – говорится в сообщении ЭИСИ.

Российская компания BFS планирует начать массовое производство банкоматов с отечественным программным и аппаратным обеспечением. Банкоматы будут оснащаться российскими процессорами «Эльбрус». Программное обеспечение для банкоматов также будет разработано отечественными специалистами. В компании рассчитывают начать массовое производство банкоматов в начале 2023 года.

Коллектив ученых Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. В.И. Ленина и Маммологический центр при Первом Санкт-Петербургском медицинском университете им. ак. И.П. Павлова создали не имеющее аналогов в России рентгенографическое оборудование. Уникальный рентгенографический прибор позволит повысить точность и скорость проведения операций по удалению опухоли молочной железы и предотвратить рецидив рака.

На прошлой неделе в ЭИСИ сообщили, что в России запустили производство отечественных цифровых слуховых аппаратов.