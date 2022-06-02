Представитель Белого дома не ответила на вопрос об отказе Украины от территории

Военный эксперт: Поставки РСЗО США HIMARS не повлияют на ход спецоперации на Украине

«Любые операции и военные конфликты подразумевают под собой договоренности. В ситуации с Украиной – это не поставлять на ее территорию дальнобойное оружие», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Белый дом пообещал передать Украине РСЗО в рамках 11-го пакета военной помощи при условии, что ВСУ не будут обстреливать этим оружием территорию России.

«Украина не получит ничего сверхнового и сверхмощного от Соединенных Шатов. Техника, о поставках которой заявляют сегодня американцы – это реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы ограниченного радиуса действия. Они сопоставимы с системами, имеющимися на вооружении ВСУ», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

«Например, на вооружении ВСУ есть советские реактивные системы залпового огня «Ураган», сопоставимые по своим характеристикам с HIMARS. Также у ВСУ есть и более мощные РСЗО, например, «Смерч», – добавил он.

«Вместе с тем заявленный США объем помощи относительно не велик. Поэтому, я думаю, существенного влияния на ход боевых действий оказать они не смогут», – убежден собеседник.

«У Вооруженных сил РФ есть достаточное количество новейшего оружия для поражения применяемой ВСУ артиллерии и систем РЗСО. Это оперативно-тактические ракетные комплексы, авиация и многое другое», – отметил Сивков.

Что касается тезиса Джо Байдена о том, что США не дадут Украине РСЗО, способные бить по территории России, Сивков отметил, что «любые военные операции подразумевают под собой различные договоренности». «В данной операции тоже много договоренностей, одна из них – это не поставлять дальнобойное оружие на территорию Украины», – сказал он.

Свое утверждение о соблюдении договоренностей во время конфликтов эксперт аргументировал историческим примером. «Даже Гитлер, ведя боевые действия и проигрывая СССР, не решился на полноценное применение химического оружия. Поэтому договоренности имеют место быть и в данной операции», – отметил собеседник.

Накануне Белый дом пообещал передать Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию в рамках 11-го пакета военной помощи. По словам высокопоставленного источника в администрации США, этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS, а также боеприпасы, которые «позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины и помогут им дать отпор продвижению России».

По информации The New York Times, в администрации США вместе с тем озабочены риском прямого военного столкновения с Россией. Поэтому, как пишет американская газета, Байден дал конкретные заверения в том, что Соединенные Штаты не намерены провоцировать более широкий конфликт или применение оружия массового уничтожения.

Кроме того, в Белом доме отметили, что передача РСЗО обещана только после прямых заверений руководства Украины в том, что они не будут применять новые виды вооружений против целей на территории России.

Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной. «Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

В Кремле также отметили, что США своими действиями «подливают масло в огонь». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался рассуждать о том, каким может быть ответ Москвы в случае применения Киевом американских РСЗО против объектов на российской территории. «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», – добавил он.

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