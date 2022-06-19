Пушилин и Пасечник поздравили врачей с профессиональным праздником

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили медицинских работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником.

«Стойкость, профессионализм, милосердие, служение людям, любовь к родной земле – все это свойственно вам, дорогие медики. Особенно эти качества так ценны сейчас, когда в срочной помощи нуждаются израненные войной земляки. Жители Республики безмерно благодарны вам за ваш самоотверженный труд! Друзья! Желаю вам мира и добра, здоровья и благополучия – всего наилучшего, что можно пожелать самым дорогим людям», – говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.

«Изо дня в день, добросовестно и гуманно выполняя служебные обязанности, вы остаетесь верными клятве Гиппократа, прикладывая максимум усилий, чтобы сберечь и сохранить здоровье наших жителей», – говорится в поздравлении Пасечника.

«Все восемь лет с момента образования Луганской Народной Республики деятельность врачей постоянно связана с риском: оказываясь первыми в гуще событий, герои в белых халатах под свист пуль и разрывы украинских снарядов не только спасают человеческие жизни, но и на ряду с этим оказывают психологическую помощь раненым и пострадавшим. Низкий поклон и безмерные слова благодарности за ваш колоссальный труд. Искренне желаю крепчайшего здоровья, благополучия, семейного счастья, стойкости и мужества. Самое главное – спокойных дежурств и мирного неба над головой! С праздником, дорогие земляки!» – заключил глава ЛНР.