Российские ПВО сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24

Вооруженные силы России во время спецоперации на Украине высокоточным оружием в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожили технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, снабжавшие военных на Донбассе, а также сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24.

Высокоточными ракетами было поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В результате авианалетов удалось уничтожить 160 украинских солдат, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», пять боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска ЛНР.

За сутки сбито восемь украинских беспилотников, в том числе ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона. Также удалось уничтожить четыре украинские баллистические ракеты «Точка-У».

Ранее газета ВЗГЛЯД публиковала мнение экспертов о замысле командования ВСУ при обстрелах Донецка.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД