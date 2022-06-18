За сутки в России с COVID госпитализировали 1,2 тыс. человек

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки в больницы с COVID-19 попали 1 291 человек, что на 5,8% меньше по сравнению с 17 июня.

Покинули больницы в связи с выздоровлением 4 371 человек, на 3,4% больше по сравнению с днем ранее, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Выявили за сутки 3 382 случая коронавируса, а скончались 68 граждан.

Днем ранее в России было госпитализировано 1370 человека, что на 4,9% меньше по сравнению с 16 июня.