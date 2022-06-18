Попова заявила о вспышках инфекций на Украине

Население Украины не прививали от различных инфекций, вспышка кори была там самой интенсивной в Европе, вторая за ней страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на ПМЭФ.

«Украина была лидером по количеству заболевших корью на 100 тыс. человек. Вторая за ней европейская страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости, чем Украина. То есть, население просто совсем не прививали», – передает РИА «Новости» слова Поповой.

Также она добавила, что в России уже давно забыли про полиомиелит, но на Украине были вспышки этого заболевания в 2015 и 2021 году.

Это же касается и вируса иммунодефицита человека, добавила глава Роспотребнадзора. Согласно официальным данным, лечение от этого вируса получают всего 30% населения, хотя ВОЗ рекомендует 90%.

Ранее Попова заявила, что новая коронавирусная инфекция никуда не ушла и, очевидно, не уйдет.