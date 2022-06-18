Командиров ВСУ задержали за приказ обстреливать дома в ЛНР

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 10:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Силы ЛНР сообщили о переговорах с боевиками на «Азоте» о сдаче в плен
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Командиров ВСУ задержали за приказ обстреливать дома в ЛНР
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Следственный комитет России установил двух командиров Вооруженных сил Украины, отдавших приказ обстреливать дома в ЛНР, их задержали, сообщает пресс-служба ведомства.
«Старший офицер на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины лейтенант Илья Масличенко и военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты старший матрос Евгений Вахненко подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением Донбасса», – отметили в релизе СК.
В отношении этих мужчин возбуждено уголовное дело. В ближайшее время их ждут следственные действия.
Следствие считает, что с 24 февраля по 3 марта 2022 года лейтенант Масличенко отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов и мест общего пользования в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах.
Также известно, что 4 марта Вахненко из вверенного ему автомата АК-74 выстрелил в мирного жителя.
Ранее генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по статьям о геноциде и использовании запрещенных средств и методов ведения войны в связи с применением украинскими военными комплекса «Точка-У» для нанесения удара по городу Красный Луч.
Шольц исключил мир на Украине на условиях России
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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «иллюзией» якобы имеющиеся у российских властей ожидания, что Москве «удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени».
По словам Шольца, Германия отвергает «мир под диктовку» на условиях, «навязанных» Москвой «в одностороннем порядке», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на телеканал ARD.
Канцлер заявил о необходимости добиться, чтобы Россия отказалась от плана «захватить часть Украины с помощью жестокого насилия» и от своей «империалистической концепции изменения границ стран».
«Санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это (условия мира – прим. ВЗГЛЯД) будут решать жители, парламент, президент Украины», – сказал Шольц.
Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что целью спецоперации не является оккупация украинских земель. Президент Владимир Путин говорил, что Россия намерена «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
При этом на Западе в последнее время все чаще раздаются призывы к Киеву подумать о территориальных уступках, чтобы сохранить украинскую государственность. Так, французский портал AgoraVox писал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг допускал возможность территориальных уступок со стороны Украины.
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Захарова заявила, что Украины в прежних границах «больше нет и не будет»
Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила: «Той Украины, которую вы и мы знали в тех ее границах, которые были раньше, больше нет и не будет». По ее словам, «это очевидно», передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.
Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».
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Зеленский заявил о введении на Украине визового режима для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство в пятницу одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
«Украина вводит визовый режим для граждан РФ <...>. Сегодня кабмин должен принять это важное решение», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России.
Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
А 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
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Путин: Все задачи спецоперации будут решены
Задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.
«Спецоперация России на Украине – это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность», – заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Российские воины отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации», – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал спасение людей Донбасса от «киевской военщины» главной целью СВО.
Президент «Курчатовского института» рассказал, как «мальчики» Чубайса обдирали ученых
Анатолий Чубайс не выстроил в «Роснано» систему превращения научных идей в рыночный товар, менеджеры «в бриллиантовых запонках» видели в ученых только объекты для получения денег, заявил на сессии ПМЭФ президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Чубайс, когда его еще не назначили (в «Роснано»), я его позвал на дачу и сказал: «Толя, я могу научить тебя, как отмыться от приватизации и сделать инновационную экономику»... Четыре часа поговорили. Толя был парень умный, но он повел себя неправильно, поэтому ничего не создал», – поделился подробностями Ковальчук, передает РИА «Новости».
По его словам, проблема заключалась в том, что в «Роснано» работали ученые советского типа, не привыкшие общаться с бизнесом, а с другой – «инноваторы, мальчики в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах», это нужно было соединить.
Ковальчук также добавил, что «инноваторы» от «Роснано» хотели получить от ученых большую долю денег, «ободрать их как липку». Поэтому не получилось выстроить систему конвертирования научных идей в деньги.
Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. После этого Чубайс уехал из России.
Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании сессии ПМЭФ
Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума по просьбе «начальства, требовавшего закругляться».
«Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале, передает РИА «Новости».
«Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», – пошутила Симоньян.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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Стало известно об уничтожении крылатыми ракетами корабля возле острова Змеиный
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СМИ опубликовали видеозапись уничтожения крылатыми ракетами корабля в районе острова Змеиный. Кадры сняты с беспилотного летательного аппарата.
Судя по координатам, запечатленным на интерфейсе дрона, корабль был уничтожен в районе острова Змеиный, сообщает портал avia.pro.
На опубликованных кадрах видно два следующих друг за другом удара крылатыми ракетами по кораблю. Съемка беспилотником осуществлялась с расстояния около 75 километров, уточняет портал.
«Установить тип ракеты и тип уничтоженного корабля пока что не удалось, однако, по ряду данных, речь может идти о буксире, осуществлявшем неизвестную миссию вблизи острова Змеиный», – сообщает издание.
Украина 24 февраля лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящимся к Одесской области. Как тогда сообщили в Минобороны, в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, позднее они вернулись к своим семьям.
Накануне Дня Победы по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный, которая была сорвана подразделениями ВС РФ. В результате Украина потеряла четыре самолета – три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, а также десять вертолетов и около 30 беспилотников. В море были поражены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. В море и на побережье уничтожены более 50 украинских диверсантов. Попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы в Минобороны назвали «бездумной пиар-акцией».
Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ЛНР и ДНР
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР, так же, как не признала Тайвань и Косово.
По словам Токаева, если признать все нации, которые рассчитывают на самоопределение, то на планете вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, будет более 500 и 600 стран. Все это, по его словам, обернется хаосом, передает РИА «Новости».
«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал Токаев в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос модератора Маргариты Симоньян.
Он добавил, что это откровенный ответ на откровенный вопрос.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан сможет заменить России товары некоторых ушедших производителей.
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Группировка ВСУ совершила попытку прорыва из окружения в районе Макеевки
Группировка Вооруженных сил Украины попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки, сообщил источник в силовых структурах.
«Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения», – сообщил источник ТАСС.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.
В среду в результате обстрелов ВСУ Макеевки в ДНР погиб мирный житель.
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Лукашенко пообещал реакцию на желание Польши заполучить Западную Украину
Польша имеет виды на Западную Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что на это придется реагировать.
«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко заявил, что Варшава захотела заполучить территории, поскольку за ее спиной стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы.
«Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», – отметил президент Белоруссии.
Между тем Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации.
«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее», – сказал он.
«А вот они (Запад – прим. ВЗГЛЯД) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт – линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами», – отметил глава Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД ранее описывала пять сценариев территориального будущего Украины.
Путин: Россия не против вступления Украины в ЕС
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Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«ЕС не является военной организацией, военно-политичическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу – дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день, добавил президент.
«Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пускай определят сами страны Евросоюза», – сказал глава.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной спецоперации на Украине
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Меркель полагает, что на решение Москвы начать спецоперацию на Украине повлияли несколько факторов: «Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении Минских соглашений», – заявила экс-канцлер в интервью редакционному объединению RND, передает ТАСС.
Она заявила, что Путин в конце ее срока охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Меркель сказала, что незадолго до своего ухода из политики она пыталась найти решения украинского кризиса, но не преуспела в этом: «Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена признать, что различные попытки сделать это в прошлом году не возымели никакого действия».
Она также сообщила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом.
Говоря о своей возможной посреднической роли в переговорах между Россией и Украиной, Меркель указала, что это возможно на более позднем этапе. На вопрос, готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, экс-канцлер ответила: «На данный момент этот вопрос не обсуждается».
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Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Глава «Новатэка»: Финляндия начала скупать российский СПГ
Финляндия после отказа от российского природного газа покупает СПГ с завода «Криогаз-Высоцк», загрузка завода в текущих условиях не спадает, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ.
«Финляндия сказала, что мы не будем (покупать – прим. ВЗГЛЯД) из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», – сказал он, отвечая журналистам на вопрос о работе проекта «Криогаз-Высоцк», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром полностью остановил поставки газа финской Gasum из-за неуплаты по новой схеме, в 2021 году компания поставила Gasum 1,49 млрд кубометров газа – две трети от общего объема потребления газа в Финляндии, сообщили в компании 21 мая.
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Названа причина крушения российского Су-25 в Белгородской области
Вероятной причиной падения самолета Су-25 ВКС России в Белгородской области стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Там отметили, что авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России», – сообщили ТАСС в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет.
По данным округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
О крушении военного самолета в Белгородской области стало известно ранее в пятницу.
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