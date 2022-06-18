Командиров ВСУ задержали за приказ обстреливать дома в ЛНР

Следственный комитет России установил двух командиров Вооруженных сил Украины, отдавших приказ обстреливать дома в ЛНР, их задержали, сообщает пресс-служба ведомства.

«Старший офицер на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины лейтенант Илья Масличенко и военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты старший матрос Евгений Вахненко подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением Донбасса», – отметили в релизе СК.

В отношении этих мужчин возбуждено уголовное дело. В ближайшее время их ждут следственные действия.

Следствие считает, что с 24 февраля по 3 марта 2022 года лейтенант Масличенко отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов и мест общего пользования в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах.

Также известно, что 4 марта Вахненко из вверенного ему автомата АК-74 выстрелил в мирного жителя.

Ранее генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по статьям о геноциде и использовании запрещенных средств и методов ведения войны в связи с применением украинскими военными комплекса «Точка-У» для нанесения удара по городу Красный Луч.