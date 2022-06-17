Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Эксперт указал на последствия отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины

«Москва дает четкий сигнал: раз Siemens создал эту проблему, то ему и решать ее. Компания просто не учла канадские санкции против России», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», а американская компания Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России.

«Газпром пытается стимулировать западные страны, чтобы они сами согласовали определенные исключения из-под санкционного режима для турбин Siemens в канадском законодательстве», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По слова собеседника, канадская компания понимает, что не учла некоторые санкционные факты. «Так, Оттава ввела санкции против России и теперь поставлять оборудование для энергопроектов Москве запрещено. Именно поэтому Канада не возвращает эти турбины немцам, понимая, что в итоге они отправятся в Россию», – пояснил он.

Эксперт предположил, что в данной ситуации Москва придерживается позиции, согласно которой проблему должен решать именно Siemens. «У России подобных турбин очень много – они используются и на газопроводах, и просто на электростанциях. И если не решить этот вопрос, то в дальнейшем по цепочке будут останавливаться все объекты в России из-за невозможности проведения регламентных работ. А это недопустимо», – рассуждает Юшков.

Нынешние действия Газпрома также обусловлены тем, что «по долгосрочным контрактам российский газ стоит довольно дорого, поскольку рассчитывается на основе зимних цен на спотовом рынке».

«Поэтому Москва дает четкий сигнал: решайте сами свои вопросы с Канадой. Может, стоит надавить и на Украину, чтобы та принимала газ для транзита через Сохрановку, которая сейчас неподконтрольна Киеву», – подчеркнул собеседник.

Юшков также обратил внимание и на тот факт, что американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России. «Оборудование Baker Hughes установлено, например, на «Ямале». И с учетом того, что они не намерены продолжать обслуживание, регламентные работы просто не будут сделаны. Вполне возможно, что «Ямал-СПГ» будет сокращать выработку и срочно искать другое оборудование. Это же касается и проектов на Сахалине», – отмечает собеседник.

Эксперт также уверен, что «проблему надо решать максимально быстро, иначе цены на газ начнут расти». «Это усугубит дефицит. И тогда в летний период мы можем увидеть цену в 2 тыс. долларов за тысячу кубов. От этого пострадают Япония, Южная Корея и европейский рынок», – заключил Юшков.

Накануне стало известно о том, что американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, и проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».

Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.

Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.

Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ. Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.

Кроме того, Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки, говорится в сообщении холдинга.

Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».

Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку».

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