Российская «дочка» Google заявила о банкротстве

Эксперт назвала роль IT-гигантов в дискредитации России и расчеловечивании образа русских

Сейчас одна из основных целей Запада – расчеловечивание образа русских, формирование образа России в мире и на постсоветском пространстве как нерукопожатного государства. Главными рупорами антироссийской пропаганды являются YouTube и Google, заявила директор Лиги безопасного интернета, считает член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Если говорить о ключевых рупорах, ключевых платформах, которые используются для информационной атаки, это по-прежнему YouTube, Google и его поисковая выдача, Twitter, TikTok, экстремистские организации Facebook* и Instagram*, различные иностранные медиакорпорации, такие как BBC, Deutsche Welle, The New York Times, The Guardian и ряд других. И, конечно же, это так называемая свободная энциклопедия Википедия, которая распространяет достаточно большое количество фейков и дезинформации о нашей стране, в том числе об истории и культуре России», – заявила Мизулина на пресс-конференции в ТАСС, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Эксперт особо подчеркнула участие Google в дискредитации образа России в цифровом пространстве. По словам Екатерины Мизулиной, ИТ-гигант неоднократно был замечен в использовании своих технических инструментов, для «продвижения различных фейков, различных насильственных призывов, в том числе в поисковой выдаче и в топе видеохостинга YouTube».

Как подчеркнула Мизулина, «на платформе видеохостинга YouTube на данный момент вообще практически не представлена пророссийская точка зрения». Даже если российские блогеры и СМИ не подвергаются блокировке, то их контент специально пессимизируется в поисковой выдаче и не лишается возможности попасть в топ трендов площадки.

«Это действительно большая проблема, связанная с цензурой видеохостинга YouTube, но есть еще ряд фактов, которые очень настораживают. В том числе ситуация с детьми, которые заходят посмотреть просветительские фильмы, какие-то программы об истории, да просто мультики, какие-то видео, фильмы и тоже видят очень навязчивую рекламу различных видеороликов, в том числе связанных с применением насилия, с убийствами, трупами, жестокостью», – заявила Мизулина.

Для того, чтобы обезопасить особенно подрастающее поколение, необходимо сделать упор на их медиаграмотность. «Проблем очень много. И самое главное – нет осведомленности, нет специализированных знаний у большого количества людей», – подчеркнула эксперт. «Это, конечно, надо пресекать, с людьми надо разговаривать, особенно с детьми, подростками, для того, чтобы они вообще задумывались о своих действиях в таком широком онлайн-пространстве, которое является частью нашей жизни, и мы от него уже никуда не денемся. Нужно бороться не с интернетом как таковым, а с теми преступниками и преступлениями, которые совершаются на пространстве интернета, в том числе путем медиаобразования подрастающего поколения и родительского сообщества», – резюмировала она.

По данным специалистов Лиги безопасного интернета, с начала специальной военной операции на Украине выявлено уже 13,2 млн. фейковых сообщений в СМИ и социальных сетях. При этом, как подчеркнула Екатерина Мизулина, примерная общая сумма затрат на антироссийскую информационную кампанию составляет 2,8 млрд долларов, а ежедневные расходы на кампанию по распространению дезинформации против России - 25 млн долларов, отмечает Мизулина.

Ранее эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией. Политика страны противоречит геополитическим целям, которые преследует Запад, сказал он.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД