|
|
Российская «дочка» Google заявила о банкротстве
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российская «дочка» Google подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о собственном банкротстве.
Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел, пишет ТАСС.
Ранее компания Google приняла решение расторгнуть договоры на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов для российских пользователей, соответствующее уведомление было направлено некоторым российским провайдерам.
Напомним, российская структура Google начала собственное банкротство. Google вывез основную часть своих сотрудников из России, большинство из них решили продолжить работу в компании за пределами страны.
В Париже объяснили слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию
|
|
Президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду, что после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом, объяснил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон на радиостанции France Inter.
«Президент Республики не говорил, что нельзя унижать Владимира Путина... То, что имел в виду президент, – это то, что нужно думать о будущем, о том, что необходимо будет потом (после установления режима о прекращении огня на Украине) построить вместе с российским обществом, найти способ сосуществования, примирения», – передает РИА «Новости» слова Бона.
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире радио France Culture раскритиковала точку зрения Макрона по вопросу необходимости поддерживать контакты с Россией.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон напугал Киев, заявив, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». После этого глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Макрона в «непонимании сути проблемы».
Директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов заявил, что Москва не уклоняется от предметного разговора с Парижем на уровне министров иностранных дел.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россиян предупредили об опасных «программах-комбайнах»
Россияне рискуют столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых «доят» жертв «до конца», заявил эксперт по цифровым угрозам Александр Вураско.
Программы-комбайны, сочетающие в себе функции сразу нескольких видов вредоносного ПО, в последнее время распространились в Сети, рассказал Вураско в интервью радио Sputnik.
«Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут доить до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохраненным паролям и попытается передать данные учетных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги ее автору за ключ для расшифровки данных», – объяснил эксперт.
Для защиты от этой угрозы можно применять те же методы, что и против других видов вредоносного ПО, продолжил Вураско. В первую очередь необходимо установить антивирусную программу на компьютер, посоветовал он. Кроме того, нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые вы получаете в сообщениях, добавил эксперт.
«Желательно не переходить по ссылкам из сообщений, которые вы получаете от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под крупные организации или бренды. Не скачивайте и тем более не запускайте неизвестные программы», – заключил Вураско.
Ранее Сбербанк предупредил россиян о мошеннических схемах с вредоносными приложениями.
В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, какие новые огромные возможности для всей России открывают Донбасс и Причерноморье. Так, херсонский порт, вслед за мариупольским, возобновляет отправку грузов – за донецкой сталью последует пшеница из Причерноморья. Синхронно воссоздается автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом и «большой Россией».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт назвал причины роста оптимизма у российских ИТ-специалистов
|
|
«ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя итоги опроса, проведенного в ассоциации.
Половина опрошенных ИТ-сотрудников демонстрирует оптимизм в оценках собственных перспектив и перспектив отрасли, хотя большинство из них в той или иной степени продолжают ощущать на себе негативные последствия недавних событий, говорит глава российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
«Относительно апреля, когда мы проводили предыдущий опрос, ситуация практически не изменилась: по-прежнему наиболее «острыми» проблемами остаются доступ к необходимым для работы сервисам и инструментам, коммуникации с зарубежными партнерами и заказчиками, а также получение дополнительного финансирования», – посетовал глава РАЭК.
«Однако по сравнению с апрелем увеличилась осведомленность о мерах поддержки ИТ-отрасли со стороны государства. Среди принявших участие в майском опросе почти все – 90,3% – знают о принятом пакете мер. В апреле, когда мы проводили предыдущий опрос, таких было 86,7%. При этом почти половина – 46,3% – говорят, что «хорошо изучили» данные меры и разбираются в подробностях их применения», – рассказал Плуготаренко.
Респондентам был также предложен открытый вопрос о дополнительных мерах поддержки, которые могли бы «оказать их компании быструю и существенную помощь», сообщил глава ассоциации. По итогам была составлена пятерка наиболее популярных мер, принятия которых ожидают опрошенные. «16,84% опрошенных предлагают такой шаг, как финансовая и материальная поддержка со стороны государства, в том числе посредством грантов, кредитов, компенсаций затрат на импортозамещение, предоставления помещений, инфраструктуры, помощи в закупке оборудования и так далее», – рассказал эксперт.
На втором месте оказалась «стабилизация обстановки и возвращение к нормальной жизни» (почти 10%). Почти 7% опрошенных предлагают «создание благоприятной нормативной среды, снятие существующих регуляторных ограничений, в том числе облегчение доступа к данным, упрощение процедуры госзакупок, упрощение ежемесячной отчетности, разрешение на использование криптовалют как средства платежа.
Далее следуют «дальнейшее освобождение от уплаты налогов и других бюджетных отчислений (в первую очередь – отмена НДФЛ), «помощь в поиске аналогов зарубежных сервисов», а также развитие импортозамещения – как в области отечественных ИТ-решений, так и в области «железа».
В среду РАЭК обнародовала итоги опроса ИТ-специалистов, проведенного в мае в рамках 26-го Российского интернет-форума. Опрос показал, что «оптимистов» в ИТ-среде становится больше. По сравнению с опросом, который прошел в апреле, число ИТ-сотрудников, которые испытывают позитивные ощущения относительно собственных карьерных перспектив, увеличилось на 3%.
В то время как среди респондентов второй волны негативные ощущения испытывали 46%, а позитивные – 42,5%, среди опрошенных в мае впервые оказалось больше тех, кто испытывает позитивные ощущения (45,2% против 43,4%). Они видят в создавшейся ситуации новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, создания новых проектов и продуктов.
Выяснилось также, что ситуация с трудоустройством в ИТ-среде в целом оценивается как благоприятная. Большинство опрошенных в мае сказали, что они трудоустроены и не намерены менять свое место работы: 54,7% респондентов отметили, что они не ищут и не рассматривают предложения по трудоустройству. Стоит отметить и то, что среди уехавших из России ИТ-сотрудников хотят вернуться 48,4%.
Число раненных при обстреле села в Брянской области возросло до шести
Количество пострадавших в результате утреннего обстрела села Займище в Брянской области возросло до шести, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Еще двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное», – написал он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в результате атаки ВСУ повреждено 50 домов.
Ранее Богомаз сообщил, что четыре человека пострадали при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области.
СМИ: Сформирован трехсторонний канал экстренной связи по вывозу зерна с Украины
Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи по линии министерств обороны по вопросу вывоза зерна из украинских портов, сообщил в среду турецкий телеканал ТРТ.
По информации телеканала, страны назначат своих представителей в звании генералов для осуществления работы этого канала. Так, при помощи него будут более детально обсуждаться вопросы вывоза зерна, в результате чего этот процесс будет доведен до его логического завершения, передает ТАСС.
Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.
До этого президент Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин заявил о планах ДНР войти в состав России, сохранив в названии слово «республика»
ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика», заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
В интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос, войдет ли ДНР в состав России или останется «Народной республикой», Пушилин в свою очередь спросил: «А как одно другому противоречит?» – передает его слова РИА «Новости».
На уточняющий вопрос, войдет ли ДНР в состав России, как Татарстан, Пушилин ответил утвердительно.
Вариант с «областью» главе ДНР не понравился. «Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому. <…> У нас это вызывает плохие ассоциации», – отметил он.
Ранее глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
Эксперт: Россияне получили «прививку» от тяги к иностранным соцсетям
|
|
«Российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки. Многие блогеры, а за ними и инвесторы, переходят в наши соцсети», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Владимир Зыков по случаю Международного дня блогера, который отмечается 14 июня.
«Отечественные интернет-площадки тщательно соблюдают законодательство РФ, администраторы следят за этим. Это автоматически гарантирует безопасность пользователям, в том числе блогерам и их аудитории», – пояснил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Что касается администрации западных ИТ-гигантов, то они давно игнорировали большую часть российских требований, даже когда наши власти обращались с ними мягко, напоминает эксперт. «Вспомните принятый в 2015 году закон о переносе персональных данных россиян на территорию РФ. Тогда за его неисполнение в России был заблокирован LinkedIn, но Facebook* и Twitter заблокировать тогда у нас не решились. Затем этот закон был немного отредактирован: кроме блокировки в качестве мер наказания были введены более мягкие, промежуточные меры – штрафные санкции. В любом случае все это не остановило администраторов западных ИТ-компаний», – посетовал собеседник.
При этом, продолжил Зыков, российских блогеров – тысячников и миллионников – YouTube и Facebook продолжают несправедливо блокировать. «Возникшая теперь ситуация – это своеобразная «прививка» для россиян от приверженности к иностранным площадкам. Прививка болезненная, но нужная. И теперь блогеры, а за ними и инвесторы, которые намеревались вкладываться, допустим, в Instagram*, переходят в российские соцсети, способствуя их развитию», – отметил собеседник.
Сейчас по своему функционалу «ВКонтакте» становится мощнее, чем Facebook или Instagram, отмечает эксперт. «Скажем, в российской соцсети можно продавать свои товары, а также создавать свои сайты – такая опция предоставляется внутри сообществ. Кстати, по числу пользователей наши сервисы также превосходят западные, что делает их использование более интересным и с финансовой точки зрения», – резюмировал Зыков.
Ранее член Общественной палаты России, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил газете ВЗГЛЯД, что YouTube превратился в максимально ангажированный в политическом плане хостинг, который цензурирует российских блогеров и сайты социально значимых проектов, действуя в интересах стран Запада. «Если раньше цензурирование на YouTube велось фрагментарно, то теперь видеохостинг перешел к тактике полной зачистки. При этом в такой своей политике администрация пренебрегает правилами модерации собственного сервиса, нарушая принцип нейтральности», – указал аналитик.
МИД: Арктический проект «Снежинка» будет реализован вне зависимости от участия иностранцев
Задуманный Россией арктический проект «Снежинка» будет реализован вне зависимости от участия иностранцев, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на Петербургском международном экономическом форуме.
«Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная российской стороной работа по проекту Снежинка продолжается. Сам концепт проекта, его наполнение, содержание является результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом, который был в него заложен с самого начала российскими организациями», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Корчунов добавил, что Москва рассматривает возможность реализации своих проектов в рамках Арктического совета на национальном уровне.
«Мы вообще не приостанавливали работу над своими российскими проектами (в рамках Арктического совета). Более того, мы зарезервировали возможность перевода этих проектов в национальный формат, и мы над этим сейчас активно работаем», – отметил он.
В мае посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупреждал, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. Он подчеркнул, что любая деятельность Арктического совета без России не будет легитимной.
В начале марта Москва осудила решение семи стран, включая Канаду, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию и США, приостановить участие России в Арктическом совете в свете событий на Украине.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят восемь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Басурин пояснил, какой помощи ДНР ждет от России
Власти Донецкой народной республики запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак для нейтрализации вражеской артиллерии и западного вооружения, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
«Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии – речь шла об этом. Потому что это поможет уничтожить западное оружие», – передает РИА «Новости» его заявление в эфире «России 1».
Басурин добавил, что противник целенаправленно сконцентрировал атаку на конкретной территории. «Стрельба велась по определенному квадрату, который больше всего пострадал, это у нас Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский район. При этом противник постоянно менял позиции артиллерии, прикрывая одну другой», – заключил он, поясняя, что целью этих обстрелов было уничтожение гражданского населения.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о необходимости задействовать дополнительные силы ВС России в Донбассе является прерогативой Минобороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле поприветствовали признание ДНР и ЛНР другими странами
Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной Сирийской арабской республикой», – передает РИА «Новости» его слова.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт назвала роль IT-гигантов в дискредитации России и расчеловечивании образа русских
Сейчас одна из основных целей Запада – расчеловечивание образа русских, формирование образа России в мире и на постсоветском пространстве как нерукопожатного государства. Главными рупорами антироссийской пропаганды являются YouTube и Google, заявила директор Лиги безопасного интернета, считает член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
«Если говорить о ключевых рупорах, ключевых платформах, которые используются для информационной атаки, это по-прежнему YouTube, Google и его поисковая выдача, Twitter, TikTok, экстремистские организации Facebook* и Instagram*, различные иностранные медиакорпорации, такие как BBC, Deutsche Welle, The New York Times, The Guardian и ряд других. И, конечно же, это так называемая свободная энциклопедия Википедия, которая распространяет достаточно большое количество фейков и дезинформации о нашей стране, в том числе об истории и культуре России», – заявила Мизулина на пресс-конференции в ТАСС, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.
Эксперт особо подчеркнула участие Google в дискредитации образа России в цифровом пространстве. По словам Екатерины Мизулиной, ИТ-гигант неоднократно был замечен в использовании своих технических инструментов, для «продвижения различных фейков, различных насильственных призывов, в том числе в поисковой выдаче и в топе видеохостинга YouTube».
Как подчеркнула Мизулина, «на платформе видеохостинга YouTube на данный момент вообще практически не представлена пророссийская точка зрения». Даже если российские блогеры и СМИ не подвергаются блокировке, то их контент специально пессимизируется в поисковой выдаче и не лишается возможности попасть в топ трендов площадки.
«Это действительно большая проблема, связанная с цензурой видеохостинга YouTube, но есть еще ряд фактов, которые очень настораживают. В том числе ситуация с детьми, которые заходят посмотреть просветительские фильмы, какие-то программы об истории, да просто мультики, какие-то видео, фильмы и тоже видят очень навязчивую рекламу различных видеороликов, в том числе связанных с применением насилия, с убийствами, трупами, жестокостью», – заявила Мизулина.
Для того, чтобы обезопасить особенно подрастающее поколение, необходимо сделать упор на их медиаграмотность. «Проблем очень много. И самое главное – нет осведомленности, нет специализированных знаний у большого количества людей», – подчеркнула эксперт. «Это, конечно, надо пресекать, с людьми надо разговаривать, особенно с детьми, подростками, для того, чтобы они вообще задумывались о своих действиях в таком широком онлайн-пространстве, которое является частью нашей жизни, и мы от него уже никуда не денемся. Нужно бороться не с интернетом как таковым, а с теми преступниками и преступлениями, которые совершаются на пространстве интернета, в том числе путем медиаобразования подрастающего поколения и родительского сообщества», – резюмировала она.
По данным специалистов Лиги безопасного интернета, с начала специальной военной операции на Украине выявлено уже 13,2 млн. фейковых сообщений в СМИ и социальных сетях. При этом, как подчеркнула Екатерина Мизулина, примерная общая сумма затрат на антироссийскую информационную кампанию составляет 2,8 млрд долларов, а ежедневные расходы на кампанию по распространению дезинформации против России - 25 млн долларов, отмечает Мизулина.
Ранее эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией. Политика страны противоречит геополитическим целям, которые преследует Запад, сказал он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль: Иностранные компании готовы возобновить работу в России при первой возможности
Иностранные инвесторы свернули работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, компании из Евросоюза, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют. Но весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в российском рынке. Многие компании из стран Запада – я имею в виду страны ЕС, США, Канады – они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением – беспрецедентным давлением – они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно», – передает РИА «Новости» его ответ на вопрос об отказе участвовать в ПМЭФ иностранных инвесторов.
Кроме того, Песков добавил, что многие иностранные инвесторы все равно будут участвовать в ПМЭФ. Среди них – представители компаний из Китая, Индии, Индонезии, Филиппин.
«Во-первых, многие иностранные инвесторы будут участвовать. Понимаете ли, иностранные инвесторы бывают не только из Соединенных Штатов или стран ЕС. Гораздо более крупные иностранные инвесторы бывают на Ближнем Востоке – в Китае, Индии, Индонезии, Филиппинах, и также в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада. Эти инвесторы заинтересованы, и предприниматели будут принимать активное участие в форуме», – резюмировал представитель Кремля.
Ранее Песков отмечал, что к компаниям из Европы и США, которые планируют вернуться на российский рынок при первой возможности, хотя сейчас вынуждены пережидать, Россия относится с большим уважением.
Напомним, сеть магазинов джинсовой одежды Levi Strauss & Co намерена уйти с российского рынка и уже ищет покупателей на розничный бизнес.
Кроме того, компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, а в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.
Рогозин назвал Twitter антироссийской помойкой
Twitter превратился в помойку и рупор антироссийской пропаганды, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после блокировки его аккаунта из-за поста про Украину.
«К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, админы Twitter требуют, чтобы Рогозин удалил сообщение, в котором называет современную Украину экзистенциальной угрозой всему русскому.
«Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков», – говорится в том посте.
Рогозин прикрепил скрин сообщения администрации Twitter с требованием удалить пост, поскольку он якобы разжигает ненависть, угрожает или оскорбляет других людей.
«Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю мое сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку «удалить» жать не буду», – написал глава Роскосмоса.
По словам Рогозина, он размещает свои заметки в Twitter с 2009 года, когда еще работал постпредом России при НАТО и использовал соцсеть для полемики с западными СМИ и официальными аккаунтами НАТО и ЕС. Сейчас один из помощников Рогозина размещает в Twitter копии его сообщений из Telegram.
Ранее ИТ-эксперт Владимир Зыков заявил газете ВЗГЛЯД, что российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде предложили запретить книги российских авторов
Законопроект о запрете на произведения граждан России и установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и неподконтрольных Киеву территорий зарегистрирован в Верховной раде.
«Главными целями законопроекта является запрет импорта издательской продукции из России, освобожденных территорий и Белоруссии, усиление законодательных ограничений относительно ввоза и распространения издательской продукции антиукраинского содержания, недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри», – передает ТАСС суть документа.
Согласно новому законопроекту, запрещается выпуск, ввоз, распространение на Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов – граждан Российской Федерации. «Этот запрет не распространяется на книги, изданные на Украине до 1 января 2023 года», – уточняется в документе.
Текст законопроекта содержит запрет на ввоз и распространение на Украине издательской продукции из России, Белоруссии или с освобожденных территорий, а также книг с произведениями авторов, которые «в любой период после 1991 года» были гражданами России. Исключения составляют авторы, которые являются гражданами Украины, или были таковыми на момент смерти, и при этом не имеют или не имели на момент смерти российского гражданства.
Кроме того, в пояснительной записке указано, что с 1 января 2023 года книги будут издаваться на украинском языке, официальных языках Евросоюза и языках коренных народов, к которым на Украине не относят русских.
Инициаторами законопроекта выступили более 50 депутатов Рады, в их числе члены правящей партии «Слуга народа» и партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Среди авторов также присутствует спикер Рады Руслан Стефанчук и первый вице-спикер Александр Корниенко.
Другим зарегистрированным в Верховной раде проектом во вторник стало постановление об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству с предложением пересмотреть и списать внешний государственный долг, который, по данным Минфина Украины, составляет 56,83 млрд долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД