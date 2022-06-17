Российская «дочка» Google заявила о банкротстве

Эксперт назвал причины роста оптимизма у российских ИТ-специалистов

«ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя итоги опроса, проведенного в ассоциации.

Половина опрошенных ИТ-сотрудников демонстрирует оптимизм в оценках собственных перспектив и перспектив отрасли, хотя большинство из них в той или иной степени продолжают ощущать на себе негативные последствия недавних событий, говорит глава российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

«Относительно апреля, когда мы проводили предыдущий опрос, ситуация практически не изменилась: по-прежнему наиболее «острыми» проблемами остаются доступ к необходимым для работы сервисам и инструментам, коммуникации с зарубежными партнерами и заказчиками, а также получение дополнительного финансирования», – посетовал глава РАЭК.

«Однако по сравнению с апрелем увеличилась осведомленность о мерах поддержки ИТ-отрасли со стороны государства. Среди принявших участие в майском опросе почти все – 90,3% – знают о принятом пакете мер. В апреле, когда мы проводили предыдущий опрос, таких было 86,7%. При этом почти половина – 46,3% – говорят, что «хорошо изучили» данные меры и разбираются в подробностях их применения», – рассказал Плуготаренко.

Респондентам был также предложен открытый вопрос о дополнительных мерах поддержки, которые могли бы «оказать их компании быструю и существенную помощь», сообщил глава ассоциации. По итогам была составлена пятерка наиболее популярных мер, принятия которых ожидают опрошенные. «16,84% опрошенных предлагают такой шаг, как финансовая и материальная поддержка со стороны государства, в том числе посредством грантов, кредитов, компенсаций затрат на импортозамещение, предоставления помещений, инфраструктуры, помощи в закупке оборудования и так далее», – рассказал эксперт.

На втором месте оказалась «стабилизация обстановки и возвращение к нормальной жизни» (почти 10%). Почти 7% опрошенных предлагают «создание благоприятной нормативной среды, снятие существующих регуляторных ограничений, в том числе облегчение доступа к данным, упрощение процедуры госзакупок, упрощение ежемесячной отчетности, разрешение на использование криптовалют как средства платежа.

Далее следуют «дальнейшее освобождение от уплаты налогов и других бюджетных отчислений (в первую очередь – отмена НДФЛ), «помощь в поиске аналогов зарубежных сервисов», а также развитие импортозамещения – как в области отечественных ИТ-решений, так и в области «железа».

В среду РАЭК обнародовала итоги опроса ИТ-специалистов, проведенного в мае в рамках 26-го Российского интернет-форума. Опрос показал, что «оптимистов» в ИТ-среде становится больше. По сравнению с опросом, который прошел в апреле, число ИТ-сотрудников, которые испытывают позитивные ощущения относительно собственных карьерных перспектив, увеличилось на 3%.

В то время как среди респондентов второй волны негативные ощущения испытывали 46%, а позитивные – 42,5%, среди опрошенных в мае впервые оказалось больше тех, кто испытывает позитивные ощущения (45,2% против 43,4%). Они видят в создавшейся ситуации новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, создания новых проектов и продуктов.

Выяснилось также, что ситуация с трудоустройством в ИТ-среде в целом оценивается как благоприятная. Большинство опрошенных в мае сказали, что они трудоустроены и не намерены менять свое место работы: 54,7% респондентов отметили, что они не ищут и не рассматривают предложения по трудоустройству. Стоит отметить и то, что среди уехавших из России ИТ-сотрудников хотят вернуться 48,4%.