Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов

Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для российских и белорусских клиентов из-за санкций Евросоюза, сообщает компания.

«В целях соблюдения данных санкций клиенты IBKR, которые являются гражданами России и Белоруссии или проживают в этих странах, а также российские и белорусские юридические лица теперь не смогут открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС», – пишет в сообщении IBKR, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что ограничения вступают в силу по окончании рабочего дня в понедельник.

В мае Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers. При этом доступ к американскому сайту брокера не ограничивался. В начале июня 2021 года Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и проектов в интернете. В список включены те, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В частности, к последним он отнес Interactive Brokers Group.

Interactive Brokers – американская многонациональная брокерская фирма, управляющая крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству сделок с ежедневным средним доходом. Ранее IBKR пользовалась популярностью у российских частных инвесторов, с ней работали и российские брокеры. Однако после штрафа американского регулятора уже с 2020 года компания начала ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.

Евросоюз ранее ввел ряд антироссийских санкций, запрещающих листинг услуг на площадках ЕС для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из России.