Под Белгородом восстановили все пострадавшие от обстрелов дома

Мэр Тбилиси назвал оскорблением народа Грузии резолюцию Европарламента

Резолюция Европарламента с критикой грузинского руководства и возможными санкциями против миллиардера Бидзины Иванишвили оскорбляет грузинский народ, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

«Попросту говоря, нам этой резолюцией говорят, что (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили – маяк демократии. Это тогда, когда Саакашвили годами был создателем садистской системы насилия», – отметил мэр.

По его словам, «резолюция абсолютно постыдна».

Каладзе также выразил недоумение по поводу защиты европарламентариями таких сторонников Саакашвили, как разыскиваемый Грузией экс-министр обороны Давид Кезерашвили и осужденный за финансовые махинации руководитель оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Ника Гварамии.

Мэр сказал, что не согласен ни с одним словом резолюции ЕП.

По его словам, можно предположить, что нападки на Грузию осуществляются из-за того, что она не включилась в военные действия на Украине.

Он также назвал «категорически неприемлемыми» обвинения в адрес грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили.

Ранее депутат правящей «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе заявил, что резолюция Европарламента с критикой грузинского руководства и возможными санкциями против миллиардера Бидзины Иванишвили является вмешательством во внутренние дела Грузии.

Он назвал тезисы из резолюции «вмешательством во внутренние дела Грузии и непризнанием выбора большинства народа Грузии». Депутат заявил, что «угрозами санкций не испугать ни Бидзину Иванишвили, ни народ Грузии».

«Наоборот, этот день (принятия резолюции) едва не разрушил европейский выбор народа Грузии. Это опасные политические игры», – сказал парламентарий.

Комментируя предстоящее решение ЕС предоставить или нет статус страны-кандидата Грузии, как и Молдавии и Украине, парламентарий сказал, что «если это будет сопровождаться такими же несправедливыми обязательствами, какими несправедливыми являются обвинения в резолюции, то справедливым ответом от нас будет отказ».