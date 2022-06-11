Активисты «Молодой Гвардии Единой России» раздали жителям Мариуполя флаги России

Более 50 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» поздравили жителей Мариуполя с наступающим праздником, раздав 10 тыс. российских флагов.

«Флаги специально к празднику мы привезли из Москвы. Их люди смогут вывесить в окнах, с балконов или на фасадах домов. Завтра на территории Донбасса и в России продолжим проводить патриотические акции», – рассказал заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

Отмечается, что партия «Единая Россия» с первого дня спецоперации оказывает помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто находится на освобожденных территориях.

Региональные отделения партии доставили уже более 9 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

Открыто 17 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них - в Мариуполе. Здесь работает полевая кухня, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощь в поиске пропавших родственников.

Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека.