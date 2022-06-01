Госпогранслужба Украины рассказала призывникам о легальных способах покинуть страну

Официальный представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что мужчины призывного возраста могут легально покинуть страну, если они зарегистрировались в органах власти, чтобы доставлять гуманитарную помощь.

На Украине с 24 февраля мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в связи с вводом военного положения.

«Те, кто пытается пересечь границу для того, чтобы перевозить гуманитарную помощь для потребностей Украины, проходят необходимую процедуру через министерство инфраструктуры и облгосадминистрации для того, чтобы попасть в соответствующую информационную базу. Также эти органы должны поставить в известность госпогранслужбу про этих лиц. И, собственно, они могут пребывать за территорией Украины около 30 дней», – передает РИА «Новости» слова Демченко в эфире «Украина 24».

В случае нарушения этого режима по возвращении на Украину обладминистрации или министерство инфраструктуры могут отменить разрешение на пересечение границы, добавил он.

Ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за 3-5 тыс. долларов.

До этого Госбюро расследований ГБР задержало двух мужчин призывного возраста, которые пытались покинуть Украину на резиновой лодке, а СБУ задержала сына и внука Софии Ротару за попытку бежать в Молдавию.

Напомним, в МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть страну, прячась в багажниках автомобилей и притворяясь на границе иностранцами за крупные взятки.