Соловьев предложил отправить Кадырова «поучить разуму» главу Свердловской области

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить главу Чечни Рамзана Кадырова «поучить разуму» губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который высказался в поддержку директора лицея №12 Екатеринбурга, где учащиеся выступили на танцевальном конкурсе с номером с элементами тверка и чирлидинга.

Соловьев также возмутился, что Куйвашев ни разу не высказал свою позицию о военной спецоперации на Украине, о чем журналист неоднократно просил его в прямом эфире, но нашел время вступиться за учащихся лицея, передает «Коммерсант».

«Куйвашев не нашел возможности сказать, как он относится к тому, что 600 учеников написали требование снять букву «Z» с учебного заведения. Куйвашев не нашел в себе силы ответить, поддерживает он политику президента или нет. Он был хоть в одном госпитале, он пообщался с ранеными? Он поехал на Донбасс? Нет», – заявил телеведущий в эфире «Соловьев LIVE».

По мнению Соловьева, комментарий главы региона по поводу танца связан с неудачной работой пиарщиков, которых журналист назвал «откровенными либерастами».

Соловьев также раскритиковал телеведущую Ксению Собчак и Ельцин Центр, поддержавших позицию губернатора.

Напомним, Куйвашев заявил, что руководитель екатеринбургской школы Любовь Кулева, в которой ученики на конкурсе исполнили «нетрадиционный» танец, не будет наказана или уволена.

«Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить – и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора», – заявил Кувайшев в своем «ВКонтакте».

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в гимназии №12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.

Департамент образования городской администрации по данному факту начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, в свою очередь, заявил, что руководителя учебного заведения стоит уволить.

Напомним также, что в апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева «следить за своим языком» после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Глава региона также заявил журналисту, что теперь горожане «будут его ждать», чтобы «ответить на обвинения».

О Екатеринбурге Соловьев высказался в программе «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести ФМ». Гостем его передачи был полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», – сказал ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».

Комментируя обращение Куйвашева, Соловьев поинтересовался, не «забивает» ли ему губернатор «стрелку».