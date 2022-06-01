В СК описали портрет среднестатистической жертвы педофила

Чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет, живущие в городах, при этом часть жертв страдает от действий родственников и близких, рассказала зампредседателя СК Елена Леоненко.

«Если ориентироваться на статистические данные СК РФ за 2021 год, то чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет, затем девочки 15-17-летнего возраста. Часть из них пострадали от действий родственников и близких. При этом половину совершенных близкими лицами преступлений, которые касаются насилия или насильственных действий сексуального характера, к сожалению, совершают именно сожители матери ребенка», – цитирует РИА «Новости» Леоненко.

По ее словам, чаще всего девочки становились жертвами преступлений насильственного характера в городах. Объясняется это тем, что в городе проще затеряться, а в селах и небольших населенных пунктах зачастую все друг друга знают.

«При этом, согласно исследованиям, дети из неполных семей становились жертвами не так часто», – добавила Леоненко.

По ее словам, Следственный комитет поддерживает инициативу о создании реестра педофилов.

«Концептуально мы ее поддерживаем. Тем более в Следственном комитете уже неоднократно обсуждалось предложение об учете данных ранее осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. Предлагалось хранить сведения не только о личности преступника, его биометрических и антропометрических данных, генотипе и следах пальцев рук, но и о характере преступления, а также способах его совершения», – сказала Леоненко.

При этом она отметила, что одним из основных принципов создания такого реестра должны быть конкретность, определенность и законность целей сбора и обработки персональных данных.

«Однако, на наш взгляд, инициатива сделать такой реестр именно публичным представляется все-таки спорной», – добавила она.

Леоненко напомнила, что в 2016 году в Государственную Думу уже вносился и в 2018 году был отклонен проект закона, согласно которому полицейские должны были бы сообщать гражданам о проживании в населенном пункте лиц, страдающих педофилией и совершивших преступление против половой неприкосновенности ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Она добавила, что общепризнанных действенных методов полного излечения от педофилии нет и никто не может гарантировать, что даже получавший лечение преступник не совершит аналогичное преступление повторно.

«Напротив, мы видим, что имеют место рецидивы. Конечно, педофил может никогда и не совершить преступление, контролируя себя. Это невозможно предугадать, но и гарантированных способов для полного излечения от педофилии пока не существует. Именно поэтому с особой внимательностью нужно относиться к лицам, у которых есть такой диагноз, а также к лицам, которые повторно совершают преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», – подчеркнула она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности: вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.