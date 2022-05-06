Эксперт назвал блокировку радио «Радонеж» на YouTube частью войны Запада с православием

«Идет полномасштабная информационная, и не только информационная, война против восточнославянской православной культуры. Поэтому бьют по ключевым узлам», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель генерального директора Международного фонда славянской письменности и культуры Леонид Редкий. Так он прокомментировал блокировку радио «Радонеж» на YouTube.

«Платформа YouTube – не российская. Иностранная. Поэтому нет ничего удивительного, что они имеют право как наши деньги заморозить, так заморозить и информационные ресурсы», – заявил Редкий.

По его словам, сейчас идет противостояние коллективного Запада с православной культурой. «Против традиционных ценностей, против цивилизации, не только России. В нашем лагере находится Китай. Враги – это не украинцы, которые являются орудием, не европейцы, среди которых много порядочных людей, которые испытывают давление», – говорит эксперт.

Он полагает, что это борьба «против традиционного мира, традиционного уклада, против нравственных и духовных ценностей политическими откровенными извращенцами, кратко сказать – врагами рода человеческого».

Редкий отмечает, что такими действиями с юридической точки зрения YouTube нарушает права пользователей и права человека. «По сути дела, это нарушение прав человека YouTube на территории Российской Федерации. И Российская Федерация вправе подать иск в определенные инстанции, как делал в свое время «Царьград», на более высоком уровне. Потому что это явное нарушение глобально прав человека и прав пользователя на получение информации, которая его интересует», – считает он.

Ранее трансляции канала радио «Радонеж» на YouTube заблокировали за «дискриминационные высказывания». До этого арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Google и подтвердил решение предыдущих инстанций о неправомерности отключения YouTube-канала «Царьград». В начале апреля «Царьград» получил от компании Google 1 млрд рублей неустойки по иску о восстановлении его канала на видеохостинге.