«Царьград» получил от Google 1 млрд рублей неустойки

Телеканал «Царьград» получил от компании Google 1 млрд рублей неустойки по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube, эти деньги будут направлены на нужды военной спецоперации России на Украине, сообщили в пресс-службе телеканала.

«Царьград получил первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouТube. Если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов», – говорится в сообщении на сайте канала «Царьград».

Телеканал планирует взыскивать с Google новые суммы, в том числе за рубежом, если компания не восстановит его YouTube-канал.

Ранее арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Google и подтвердил решение предыдущих инстанций о неправомерности отключения YouTube-канала «Царьград».

Дело в совокупности рассматривалось около 18 месяцев. Судебные акты по этому делу стали первыми, когда российские арбитражные суды признали свою исключительную компетенцию по спорам с участием лица, находящегося под санкциями США (несмотря на имеющиеся в пользовательских соглашениях Google и договорах присоединения по монетизации оговорки о рассмотрении дела в американских и английских судах).

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