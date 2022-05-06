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Омский губернатор ввел режим ЧС из-за пожаров
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В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за множества пожаров, заявил губернатор региона Александр Бурков.
«Тревожные сводки из Называевского района. Сегодня здесь пожар уничтожил жилые дома, чуть не пострадал местный дом престарелых – всех постояльцев и персонал эвакуировали. В настоящее время в ликвидации возгорания участвуют 165 человек и 23 единицы техники. В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС», – цитирует Буркова РИА «Новости».
По его словам, все оставшиеся без жилья из-за пожаров получат помощь.
В четверг в регионе ГУ МЧС перевели в режим ЧС из-за сильного ветра скоростью до 25 метров в секунду и сложной пожароопасной обстановки.
В деревне Верблюженское случился пожар в 10 строениях, в городе Называевск на пяти улицах загорелся камыш и девять зданий. Из дома престарелых эвакуировали людей. В самом Омске пыльная буря.
Politico назвала «продавших душу России» немцев
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Спецоперация России на Украине заставила немецкий истеблишмент сомневаться в себе и спровоцировала череду взаимных обвинений, пишет европейская редакция Politico.
«Германия не продала душу России в одночасье. Это был процесс, который занял годы, к моменту его завершения вся страна стала причастной к этому», – цитирует газету Regnum.
Далее приводится список немецких политиков, которые больше всего виноваты «в ошибочном подходе Германии к России и ее лидеру».
Возглавила список экс-канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению издания, ни один немец не несет большей ответственности за кризис на Украине, чем Меркель, ведь она была уверена, что «взаимодействие с Россией – это путь к миру».
Газета также включила в список президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, выступавшего за сотрудничество с Москвой в сфере энергетики.
Еще одна строчка досталась экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру за «вечную верность» Путину.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
В столице Болгарии сняли флаг Украины со здания городской администрации
Представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания софийской администрации государственный флаг Украины, установленный там решением депутатов муниципалитета Софии, обвинив в госизмене мэра города.
«Мы от «Возрождения» уважаем чужие символы и считаем, что место этого флага в украинском посольстве. Формально Болгария – независимое государство, и здесь должны развиваться только болгарские знамена», – приводит ТАСС комментарий председателя партии Костадина Костадинова.
Костадинов предупредил мэра Софии Йорданку Фандыкову о том, что «она будет отвечать за государственную измену», если флаг Украины снова появится на административном здании.
Между тем глава софийского муниципалитета Георги Георгиев назвал поведение депутатов безобразным. «Депутаты «Возрождения» играли роль охраны вышки, при помощи которой был снят украинский флаг. Это безобразное поведение. Грубое посягательство на демократию. Полиция проводит проверку», – заявил он, напомнив, что решение поднять флаг Украины, разместив его рядом с болгарским, было принято большинством голосов. В настоящее время украинский флаг вернули на старое место.
Ранее Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России.
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Зеленский помирился со Штайнмайером
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу, сообщило агентство DPA со ссылкой на ведомство президента ФРГ.
Сообщается, что стороны обсудили «недоразумения прошлого». Зеленский пригласил в Киев также канцлера ФРГ Олафа Шольца и все немецкое руководство, передает РИА «Новости».
По данным Spiegel, переговоры длились 45 минут. Штайнмайер также заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. Напомним, в апреле Зеленский отказался принять президента Штайнмайера из-за его «отношений с Россией». Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украины принять Штайнмайера является проблемой для правительства и народа Германии.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
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В России оценили желание Польши убрать границу с Украиной
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«Польша на Западной Украине может оказаться только в одном случае – если ей это разрешит Москва. Других вариантов нет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной в будущем не будет.
«Все прочитали эти слова Дуды не как «мы с украинцами братья навеки». В них слышится конкретный геополитический сигнал: Польша по-прежнему рассматривает западные части Украины как свою территорию, или, по крайней мере, как территорию, которая может войти в состав Польши на каких-то условиях», – рассказал российский политик.
«Это давняя мечта поляков. Не исключаю, что часть проживающих там выходцев из Польши, имеющих польские корни, тоже об этом мечтают», – добавил он. «Но тут важно помнить, что такие события начинаются тогда, когда национальное государство находится в состоянии распада. Именно в таком состоянии сегодня находится Украина», – отметил депутат.
«Состояние распада – это следствие самой природы современного украинского государства. Каким будет украинское государство через 10-20 лет – никто не знает», – рассказал собеседник.
«С другой стороны, Дуда, конечно, может заявлять что угодно. Но украинцев он спрашивать вряд ли станет, а вот в Москву ему придется позвонить. И здесь ему скажут, что будущее этих территорий должны определять местные жители после завершения российской спецоперации. Они сами выскажутся, в какой стране они хотят жить», – заявил депутат.
«Но Россия, естественно, выступит против расширения Польши, потому что это равнозначно расширению польской русофобии. Нас этот вариант категорически не устраивает», – резюмировал политик.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу».
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
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Молдавия отказалась оказывать военную помощь Украине
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Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи, сообщила пресс-секретарь правящей партии «Действие и солидарность» Адриана Влас.
Гросу в ходе визита сообщил, что Молдавия может отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы жители страны чувствовали себя в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Влас.
«Председатель парламента сообщил, что страна, согласно статусу нейтралитета Молдавии, не может размещать военную технику в других странах», – добавила она.
При этом известно, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
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Если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В письме фон дер Ляйен он заявил, что «ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные» ЕК. По его словам, «санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними». Орбан подчеркнул, что соответствующие изменения «не могут быть профинансированы на рыночной основе».
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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Псаки рассказала об отношении Байдена к направленному против ОПЕК законопроекту
Глава американского государства Джо Байден считает, что законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) может привести к непредвиденным последствиям, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки.
Юридический комитет Сената одобрил инициативу, которая позволит федеральному правительству США предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. Подобный законопроект пытаются принять уже около 20 лет, передает ТАСС.
Псаки сказала, что «потенциальные непредвиденные последствия этого законопроекта требуют дальнейшего изучения и обсуждения». Она также подчеркнула, что сейчас на «мировых энергетических рынках» наступил «динамичный момент» из-за ситуации вокруг России и Украины. Белый дом «испытывает некоторые опасения по поводу возможных последствий» утверждения законопроекта.
По ее словам, Байден уверен, что «сильная политика в области конкуренции необходима для обеспечения справедливых рынков и более низких цен». США хотят, чтобы «предложение на рынке нефти соответствовало спросу», и «активно работают и взаимодействуют» с ОПЕК, сказала Псаки.
Напомним, страны альянса ОПЕК+ в рамках министерской встречи приняли решение следовать в июне плану по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки. В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей
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Между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать общее счастье и общую силу, заявил президент Польши Анджей Дуда.
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – приводит его слова Царьград.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
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Немецкое издание удалило рассказ эвакуированной с «Азовстали» украинки Усмановой
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Немецкое онлайн-издание Spiegel убрало с сайта видеоматериал из Мариуполя под названием «Я думал, что я не выживу» с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с «Азовстали» гражданки Украины Натальи Усмановой, пояснив, что материал имел «выявленные впоследствии несоответствия в содержании».
В пресс-службе издательства Spiegel заявили, что «мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании), как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», передает РИА «Новости».
Там не стали пояснять, о каких именно несоответствиях идет речь. Вместо видео на странице разместили фотографию Усмановой у автобуса, на котором ее и других вывозили с территории завода, где блокированы украинские националисты из батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД), в село Безыменное Новоазовского района ДНР.
По данным газеты Junge Welt, удаленный ролик представлял собой трехминутную видеозапись рассказа Усмановой. На сайте агентства Reuters есть видео с ее ответами на вопросы журналистов, однако там доступен только ролик продолжительностью в минуту. В нем оставлены только слова об интенсивности обстрелов и тяжелых условиях пребывания в бункере, об этом говорится и в статье агентства к этому видео.
Однако общение журналистов с Усмановой было записано на видео и представителями других СМИ, в том числе РИА «Новости». Женщина, в частности, рассказывала о том, как боевики «Азова» не сообщали ничего об открытии гуманитарных коридоров (об этом люди узнавали из радиоэфира), а также не выпускали тех, кто хотел уйти с завода. Кроме того, она сказала, что после всего Украина перестала существовать для нее как государство.
Заявление Усмановой опровергает утверждения Запада о том, что эвакуации людей с завода якобы препятствует Россия.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали».
Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Лолита призвала «национализаторов» ее дома пользоваться унитазом и ершиком
Певица Лолита Милявская с иронией ответила пользователям Сети, которые призывают «национализировать» собственность артистов.
Лолита опубликовала в Telegram видео с ответом на подобные заявления.
«Когда натыкаешься на «комментаторов», которые орут, что надо национализировать имущество артистов, (я сейчас только про этот сегмент), потому что «они заработали его на зрителе страны, а тратят, как хотят», то хочется поставить акцент на слове заработали», – указала она в подписи к ролику.
В самом обращении Милявская вспомнила экскурсию в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге и, ссылаясь на экскурсовода, рассказала, что в 1917 году, «когда взяли Зимний», якобы «зачем-то разбили вазы и насрали на паркет», потому она призывает «национализаторов» в ее доме пользоваться унитазом и ершиком.
Отметим, что в начале апреля в Госдуму внесли проект закона о национализации собственности граждан недружественных стран.
Лукашенко назвал условие прекращения спецоперации на Украине за неделю
Боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован, заявил президент Белоруссии в интервью Associated Press.
«Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это, прежде всего, полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», – приводит БелТА слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, но Москву сейчас поддерживает лишь Минск.
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Венгрия провела красную черту в санкциях против России
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Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций [Евросоюза], но с самого начала дал понять, что есть красная черта – это энергетика», – приводит его слова ТАСС.
Орбан подчеркнул, что эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе. «Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях и вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры стран. Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на портал index.hu.
По словам венгерского премьера, процесс смены поставщика займет не меньше пяти лет. Кроме того, подчеркнул он, потребуются средства на то, чтобы страна могла «перестроиться на другой порядок и перестроить заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку».
Кроме того, Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список», – сказал он.
Ранее Орбан заявил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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На Байдена подали в суд
Штаты Миссури и Луизиана подали иск против главы американского государства Джо Байдена, обвинив его в сговоре с соцсетями для цензуры, сообщают СМИ.
Генпрокуроры двух республиканских штатов подали совместный иск в федеральный суд западного округа Луизианы. Иск подан против Байдена, его пресс-секретаря Джен Псаки, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и еще ряда чиновников администрации США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Администрацию Байдена обвиняют в том, что власти США «под предлогом борьбы с дезинформацией» работали с Twitter, YouTube и Meta* (признана в России экстремистской организацией). По мнению стороны обвинения, Белый дом добивался цензуры по вопросам дела против сына Байдена, происхождения коронавируса и голосования по почте. Утверждается, что члены администрации «принуждали, угрожали и давили на социальные сети, чтобы подвергнуть цензуре неугодных спикеров и точки зрения, используя угрозы о правительственных действиях» в их отношении.
Напомним, министерство внутренней безопасности США решило создать совет по противодействию дезинформации, которое в американских СМИ называют «министерством правды». Сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал власти США главным распространителем дезинформации в истории.
Подтвердилось увольнение Псаки, ее заменит чернокожая представительница ЛГБТ
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Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома, ее место займет Карин Жан-Пьер, сообщил Белый дом. Жан-Пьер станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.
Псаки оставит должность 13 мая. Жан-Пьер сейчас занимает пост заместителя пресс-секретаря американской администрации, передает ТАСС.
Глава американского государства Джо Байден заявил, что «Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестным подходом», но и «будет продолжать играть лидирующую роль в распространении информации о работе администрации Байдена – Харрис от имени американского народа». По словам Байдена, он и его супруга Джилл «знают и уважают Карин долгое время». По его словам, Жан-Пьер «станет сильным голосом, который будет говорить» от его имени и от имени его администрации, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Псаки планирует в мае уйти с должности пресс-секретаря, она намерена получить работу на телеканале MSNBC. Псаки была известна работой в Белом доме еще со времен Барака Обамы. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. После победы Дональда Трампа на выборах она ушла на CNN, в 2020 же году она присоединилась к команде Джо Байдена.
ВКС России уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Высокоточным оружием Вооруженные силы России уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северска, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники», – заявил Конашенков, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что СК России установил еще двух командиров ВСУ, которые причастны к обстрелам Донбасса.
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