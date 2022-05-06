Стало известно о применении националистами в Мариуполе снайперских патронов НАТО

Участники националистических батальонов во время обороны завода имени «Ильича» в Мариуполе пользовались дальнобойными патронами НАТО для снайперских винтовок.

На верхних этажах корпуса завода найдена гильза от патрона снайперской винтовки, стоящей на вооружении нескольких стран Североатлантического альянса, сообщает РИА «Новости».

Маркировка гильзы соответствует винтовочному патрону .338 Lapua Magnum.

Боеприпас разработали в Британии в 80-х годах как дальнобойный патрон для военных снайперов. Его применяли в ходе войн в Ираке и Афганистане. Он подходит для стрельбы из стоящей на вооружении в британской армии снайперской винтовки Accuracy International AWM.

Эти же винтовки есть на вооружении Германии, Нидерландов, Норвегии и Южной Кореи. Этот же патрон используется для финской винтовки Sako TRG и для нескольких других винтовок, стоящих на вооружении НАТО.

Напомним, Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.

Покинувшие мариупольский завод «Азовсталь» мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.

В четверг стартовала третья по счету операция по эвакуации мирных жителей из Мариуполя под эгидой ООН.