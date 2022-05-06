|
|
Боррель решил собрать глав МИД в случае провала переговоров по нефтяному эмбарго
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеф Боррель сообщил о намерении созвать заседание глав МИД стран сообщества на следующей неделе, если они быстро не достигнут соглашения о введении эмбарго на российскую нефть.
«Мы работаем на тем, чтобы соглашение было достигнуто, и оно будет достигнуто. Но если этого не произойдет в краткие сроки, а именно до конца недели, после Дня Европы (9 мая) я созову заседание глав МИД», – передает ТАСС его слова.
Боррель добавил, что считает неприемлемым увязывание обсуждения этого вопроса с распределением европейских фондов.
При этом ранее Боррель заявлял, что страны ЕС пока не обсуждают возможность отказа от поставок российского газа.
Напомним, зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза. Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Британии признали «сокрушительный удар» ЕС по России неудачным
|
|
От эмбарго на поставку российских энергоносителей пострадает сам ЕС, а Москва сможет торговать на азиатских рынках, пишет британская пресса.
Как пишет Daily Express, «в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике». Однако, подчеркивает издание, Россия «продолжает торговать с восточными партнерами». При этом «расширение сети нефтяных и газопроводов в Азию» ведет к значительному увеличению прибыли, передает РИА «Новости».
Daily Express указывает на уже работающие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, покупку российской нефти Индией, Японией и Южной Кореей, экспорт СПГ в Пакистан. Эти сделки позволят Москве смягчить сокращение экономических связей с Европой.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
|
|
Если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В письме фон дер Ляйен он заявил, что «ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные» ЕК. По его словам, «санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними». Орбан подчеркнул, что соответствующие изменения «не могут быть профинансированы на рыночной основе».
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром: Польша начала получать российский газ виртуальным реверсом
|
|
Польша получала российский газ физическим реверсом из Германии, а сейчас получает виртуальным реверсом за счет заявок потребителей Италии и Франции, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу – Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», – передает ТАСС его слова.
По словам Куприянова, этот газ Польша использует и для закачки в свои подземные хранилища, которые сейчас заполнены на 80%, в то время как ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%. При этом Газпром зафиксировал на этой неделе рост на 43% заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.
Кроме того, согласно информации Газпрома, в последние дни заявки на транзит российского газа через территорию Украины держатся около 100 млн кубометров.
Ранее стало известно, что Газпром впервые почти за месяц заказал прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая. После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польшу через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час.
Псаки рассказала об отношении Байдена к направленному против ОПЕК законопроекту
Глава американского государства Джо Байден считает, что законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) может привести к непредвиденным последствиям, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки.
Юридический комитет Сената одобрил инициативу, которая позволит федеральному правительству США предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. Подобный законопроект пытаются принять уже около 20 лет, передает ТАСС.
Псаки сказала, что «потенциальные непредвиденные последствия этого законопроекта требуют дальнейшего изучения и обсуждения». Она также подчеркнула, что сейчас на «мировых энергетических рынках» наступил «динамичный момент» из-за ситуации вокруг России и Украины. Белый дом «испытывает некоторые опасения по поводу возможных последствий» утверждения законопроекта.
По ее словам, Байден уверен, что «сильная политика в области конкуренции необходима для обеспечения справедливых рынков и более низких цен». США хотят, чтобы «предложение на рынке нефти соответствовало спросу», и «активно работают и взаимодействуют» с ОПЕК, сказала Псаки.
Напомним, страны альянса ОПЕК+ в рамках министерской встречи приняли решение следовать в июне плану по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки. В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», – передает РИА «Новости» слова Борреля.
По его словам, новый пакет «будет представлен Совету ЕС для утверждения».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генсек ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть
|
|
Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти, сообщил участвующий во встрече источник.
«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», – цитирует ТАСС генсека ОПЕК.
По его словам, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.
Баркиндо также отметил, что эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров.
«И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе необходимых сельскохозяйственных товаров», – подчеркнул он.
Ранее постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.
Венгрия провела красную черту в санкциях против России
|
|
Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций [Евросоюза], но с самого начала дал понять, что есть красная черта – это энергетика», – приводит его слова ТАСС.
Орбан подчеркнул, что эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе. «Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях и вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры стран. Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на портал index.hu.
По словам венгерского премьера, процесс смены поставщика займет не меньше пяти лет. Кроме того, подчеркнул он, потребуются средства на то, чтобы страна могла «перестроиться на другой порядок и перестроить заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку».
Кроме того, Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список», – сказал он.
Ранее Орбан заявил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России
Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение 6-8 месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. Как сообщил агентству ряд источников, «Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.
Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти
Постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья, передает ТАСС.
Таким образом, в ходе первого обсуждения нефтяного эмбарго не удалось достичь соглашения. По данным источника, решение может быть принято на следующей встрече постпредов ЕС в четверг.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть?
В Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу
|
|
Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о «тайных» закупках российской нефти НПЗ Китая
Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США, сообщала Financial Times.
Как отмечает издание, сотрудник независимого нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне заявил, что с начала спецоперации Украине он не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы не привлекать внимание и не попасть под санкции США. Как сообщает газета, сотрудник НПЗ также заявил, что завод получил квоту на закупку российской нефти от государственных трейдеров, которые в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти из России.
«Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Напомним, Китай выступил против антироссийских санкций.
США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Вашингтон ясно сигнализировал о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно, кто в ЕС займется ремонтом техники ВСУ
|
|
На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.
«Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konstrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря.
Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, «неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме».
Ранее Словакия попросила у ЕС компенсации за подаренный Украине С-300.
Напомним, 8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней. Находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о намерении Индии покупать нефть из России по заниженной цене
Индия рассчитывает покупать российскую нефть по заниженной стоимости – ниже 70 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки (нефти) по цене менее 70 долларов за баррель», – цитирует сообщение «Прайм».
Источники уточняют, что уже ведутся конфиденциальные переговоры на высоком уровне.
По информации Bloomberg, государственные и частные нефтеперерабатывающие компании Индии закупили более 40 млн баррелей российской нефти после начала спецоперации на Украине, что на 20% больше, чем объем поставок нефти из России в Индию за весь 2021 год.
Отмечается, что Индия продолжает покупать нефть у России, страна импортирует 85% потребляемой нефти.
Ранее издание Financial Times сообщило, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
|
|
Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД