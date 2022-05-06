Боррель решил собрать глав МИД в случае провала переговоров по нефтяному эмбарго

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеф Боррель сообщил о намерении созвать заседание глав МИД стран сообщества на следующей неделе, если они быстро не достигнут соглашения о введении эмбарго на российскую нефть.

«Мы работаем на тем, чтобы соглашение было достигнуто, и оно будет достигнуто. Но если этого не произойдет в краткие сроки, а именно до конца недели, после Дня Европы (9 мая) я созову заседание глав МИД», – передает ТАСС его слова.

Боррель добавил, что считает неприемлемым увязывание обсуждения этого вопроса с распределением европейских фондов.

При этом ранее Боррель заявлял, что страны ЕС пока не обсуждают возможность отказа от поставок российского газа.

Напомним, зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза. Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.

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