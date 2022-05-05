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Боррель: ЕС пока не обсуждает отказ от российского газа
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Страны Евросоюза пока не обсуждают возможность отказа от поставок российского газа, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Рынок нефти глобальный. С газом другая проблема». «Начнем с того, что это не только энергетический продукт. Газ нельзя заменить чем-то другим в нефтехимической промышленности», – сказал глава дипломатии ЕС в интервью испанской радиостанции «Кадена СЕР», сообщает РИА «Новости».
Боррель добавил, что вопрос о «закрытии газового крана с Россией пока не обсуждается».
Напомним, зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза. Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.
Молдавия решила дождаться реакции Газпрома на просрочку долга за газ
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Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга за газ до 1 мая, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, заверив, что республика подготовилась к возможной приостановке поставок.
«Мы не получили официального ответа от «Газпрома» и не знаем мотивов [продолжения поставок российского газа в Молдавию]», – приводит ТАСС слова Спыну, сказанные вице-премьером республики в интервью телеканалу «ТВ-8».
Также молдавский министр заверил, что у страны достаточно запасов газа, чтобы продержаться какое-то время.
«Молдавия готова и имеет достаточно резервов, чтобы выстоять, если Газпром решит прервать поставки. У нас в резерве есть около 24 млн кубометров газа, которых хватило бы на месяц летнего потребления», – приводит его слова РИА «Новости».
«Согласно протоколу, мы должны были провести аудит до мая, но началась война на Украине, компании просто отказывались участвовать в тендере. Мы могли обсудить вопрос продления срока проведения аудита на заседании Молдавско-российской межправительственной комиссии, но она не состоялась по тем же причинам», – добавил Спыну.
В воскресенье газораспределительная компания «Молдовагаз» проинформировала, что поставки газа идут в штатном режиме, согласно условиям контракта. Ранее Спыну допустил, что Газпром может прекратить подачу газа в республику после 1 мая, так как Молдавия отказалась выполнять договоренности о возврате долга за потребленное топливо.
Напомним, 15 апреля власти Молдавии отказались признавать долг Газпрому без проведения независимого аудита. Вопреки этому в конце апреля в «Молдовагазе» заявили о подтверждении Газпромом запрошенных Молдавией объемов газа на май.
Напомним также, 19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V». Она заявила, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории». Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил Санду, что «в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты».
Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania GmbH
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Министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября.
На компанию распространяются санкции, которые связаны с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций. Лицензия относится также к любым структурам, в которых Gazprom Germania GmbH принадлежит от 50% и более, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Ранее Германия попыталась расплатиться за газ «украденными» у Газпрома деньгами. Оплата некоторых поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, была отклонена Газпромбанком.
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В Британии признали «сокрушительный удар» ЕС по России неудачным
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От эмбарго на поставку российских энергоносителей пострадает сам ЕС, а Москва сможет торговать на азиатских рынках, пишет британская пресса.
Как пишет Daily Express, «в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике». Однако, подчеркивает издание, Россия «продолжает торговать с восточными партнерами». При этом «расширение сети нефтяных и газопроводов в Азию» ведет к значительному увеличению прибыли, передает РИА «Новости».
Daily Express указывает на уже работающие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, покупку российской нефти Индией, Японией и Южной Кореей, экспорт СПГ в Пакистан. Эти сделки позволят Москве смягчить сокращение экономических связей с Европой.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
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Газпром: Польша начала получать российский газ виртуальным реверсом
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Польша получала российский газ физическим реверсом из Германии, а сейчас получает виртуальным реверсом за счет заявок потребителей Италии и Франции, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу – Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», – передает ТАСС его слова.
По словам Куприянова, этот газ Польша использует и для закачки в свои подземные хранилища, которые сейчас заполнены на 80%, в то время как ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%. При этом Газпром зафиксировал на этой неделе рост на 43% заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.
Кроме того, согласно информации Газпрома, в последние дни заявки на транзит российского газа через территорию Украины держатся около 100 млн кубометров.
Ранее стало известно, что Газпром впервые почти за месяц заказал прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая. После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польшу через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час.
Италия рекордно нарастила закупку российского газа
Рекордные объемы российского газа поступают в Италию с начала мая, сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину.
По имеющейся у издания информации, в первые дни мая поток газа в Италию был в среднем вдвое больше, чем на прошлой неделе, и почти втрое больше, чем еще неделей ранее. Как поясняется в статье, во многом тенденция объясняется колебаниями цен, а также их увеличением по спотовым контрактам в связи с обострением конфликта на Украине и прекращением поставок в Польшу и Болгарию, что делает более выгодным закупку российского газа. Как отмечает издание, у Италии задача максимально заполнить хранилища для обеспечения будущего отопительного сезона, передает ТАСС.
Как заявил министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Италии Роберто Чинголани в ходе выступления в парламенте во вторник, в случае прекращения поставок российского газа в ближайшее время Италия будущей зимой столкнется с трудностями. Для их недопущения, по словам Чинголани, необходимо заполнить хранилища на 90%, на что потребуется шесть месяцев. При этом он подчеркнул, что с января 2021 года цены на газ выросли в пять раз.
В понедельник итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани предложил разрешить компаниям страны платить за российский газ рублями.
Ранее Чинголани называл в качестве срока избавления от зависимости от российского газа 1,5 года, а источниками замещения – Алжир, Анголу, Республику Конго. Оттуда планируется, в том числе, поставлять СПГ, который будет добываться при поддержке и инвестициях Италии. Кроме того, Италия намерена нарастить собственное производство.
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В Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу
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Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Газпром забронировал часть мощностей прокачки газа по Ямал – Европе
Компания «Газпром» впервые почти за месяц заказала прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая, следует из данных платформы GSA Platform.
На аукционе был предложен объем 3,7 млн куб. м в час, востребованными оказались около 48,4% мощностей в период с 21.00 мск 2 мая до 07.00 мск 3 мая, передает ТАСС.
После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польши через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час. Однако коммерческие поставки газа, вероятно, продолжаются как в прямом, так и в реверсном направлении.
Дело в том, что физический поток формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). Сейчас заявки на транспортировку газа в направлении Германии превышают реноминации на поставку в Польшу, что может объяснять такие показатели прокачки на станции «Мальнов».
В конце апреля официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщал, что после приостановки прямых поставок Польша стала покупать российский газ в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Он уточнил, что объем реверса составляет около 30 млн кубометров в сутки, что почти точно соответствует заявкам Варшавы по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Транснациональный газопровод Ямал – Европа проектной мощностью 32,9 млрд куб. м газа в год проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии.
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Страны ЕС захотели заместить российский газ поставками из Африки
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Евросоюз намерен сотрудничать с государствами Африки, в частности с Анголой, Нигерией и Сенегалом, в энергетической сфере, чтобы сократить зависимость от импорта российского газа, сообщило Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.
Как сообщается, соглашение с африканскими странами о поставках голубого топлива может быть выработано Еврокомиссией (ЕК) в конце месяца в рамках пакета мер с целью реализации плана по сокращению зависимости ЕС от российских энергоносителей, передает ТАСС.
«Страны Африки, особенно в западной части континента, например Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
ЕС также планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки СПГ в Европу к лету этого года. Помимо этого, у Евросоюза в планах поддержать удвоение пропускной способности «Южного газового коридора», по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 млрд кубометров в год.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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В ЕС подтвердили подготовку нового пакета санкций против России
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Новый пакет санкций против России готовится, но не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики стран Евросоюза, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
«Новый пакет санкций против России готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» ее слова.
Помпили отметила, что темой сегодняшней встречи в Брюсселе будет только газ. Более того – все страны ЕС единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты по российскому газу в евро.
«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу) в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах», – заявила министр.
Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти.
До этого появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить санкции, от которых в первую очередь пострадает Венгрия.
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
При этом Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Германия признала угрозу нехватки бензина при эмбарго на нефть из России
В случае введения эмбарго на нефть из России восток Германии может столкнуться с нехваткой бензина, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
Хабек с сожалением признал, что «этого нельзя исключать». По его словам, «может произойти так, что в ограниченный период будет слишком мало нефти и, получается, слишком мало бензина». Он заверил, что власти Германии «работают над тем, чтобы этого не произошло». Восточная Германия зависит от нефтеперерабатывающего завода в Шведте, доля в предприятии принадлежит Роснефти, передает ТАСС со ссылкой на RTL.
Напомним, Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России. Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».
В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями
Компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях, пока появится ясность с правовой базой и последствиями, заявил итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани изданию Politico.
Министр добавил, что «хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии», подтверждающего такую возможность. По мнению Чинголани, полное понимание юридических последствий оплаты за российский газ в рублях может занять месяцы, передает РИА «Новости».
«Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить, чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях», – добавил он.
По словам Чинголани, у правительства есть планы действий на случай, если зимой придется экономить энергию, которые включают температурные ограничения, производство энергии на основе угля, стимулирование использования возобновляемых источников энергии. Министр подчеркнул, что даже когда ситуация вокруг Украины будет урегулирована, Рим не станет возвращаться к поставкам энергоносителей из России в прежних объемах, чтобы быть более независимым в плане энергетики.
Между тем, Еврокомиссия сочла оплату в рублях за российский газ нарушением режима санкций, но в ближайшие дни представит компаниям Евросоюза (ЕС) подробные разъяснения о возможных действиях.
«Мы ясно говорим, что оплата в рублях и открытие второго счета в Газпромбанке станут нарушением санкций и не могут быть приняты. Я обещала министрам, что моя служба подготовит более детальные инструкции того, что компании могут и не могут делать в рамках санкций», – приводит ТАСС слова еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. По ее словам, большинство европейских компаний должны оплатить газ в середине или в конце мая.
Еврокомиссар подчеркнула, что немедленных рисков снабжения газом ЕС пока нет. Болгария и Польша, которые больше не получают ПГ из России, снабжаются через Грецию и Германию.
Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти.
До этого появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить санкции, от которых в первую очередь пострадает Венгрия.
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
При этом Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Эксперты оценили данные о газовых интересах России в Нигерии
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«У Москвы есть интерес к этому проекту, но заявление нигерийцев стоит рассматривать как элемент давления на Евросоюз, который пытается найти альтернативные источники поставок газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Гривач. Ранее в Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу.
«Это любопытное заявление в свете той активности, которую Брюссель и некоторые правительства стран ЕС развили на африканском континенте в отчаянных поисках замены российскому газу», – полагает Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).
«Во-первых, идея этого газопровода сравнительно новая, так как самый короткий путь из Нигерии в Европу идет через Алжир, который уже несколько лет продвигает идею строительства Транссахарского газопровода из Нигерии через Нигер на Алжир и далее в Европу», – пояснил эксперт.
«Но проект из Нигерии предполагает размещение труб вдоль побережья, и это уже не просто альтернативный проект Транссахарскому, а жестко с ним конфликтующий, так как оставляет Алжир в стороне и к тому же задействует Марокко, с которым у алжирских властей давнее противостояние», – напомнил собеседник.
«В частности, это противостояние вылилось в то, что прошлой осенью Алжир не стал продлевать истекший долгосрочный контракт на транзит газа через Марокко в Испанию, что привело к резкому снижению поставок трубопроводного газа из Алжира на испанский рынок», – добавил Гривач.
«Что касается интересов Москвы к строительству новых магистралей в Африке – они есть по умолчанию, так как у России есть и компетенции, и производственные мощности, и геополитические интересы в регионе. Но заявление нигерийского политика можно рассматривать как инструмент давления на европейцев, мол, «давайте думайте скорее и предлагайте интересные условия, иначе мы будем сотрудничать в этом вопросе с Россией», – полагает эксперт.
«Нигерия – страна неспокойная, там есть риски гражданской войны и масса других проблем. И газопроводы из Нигерии к Марокко нужны достаточно длинные. Это по определению технически сложная история, имеющая массу политических проблем», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Сейчас через Марокко идет труба из Алжира в Испанию. В самом Марокко газ особо не производится. Недавно появилась идея качать газ из Испании в Марокко, но это не нравится Алжиру, поскольку у него конфликт с Марокко из-за западной Сахары. И если газ из Испании пойдет в Марокко, то Алжир может пойти на дальнейшее обострение отношений с Испанией», – прогнозирует собеседник.
«Поэтому идея с Нигерией пока не выглядит актуальный. Просто Евросоюз и его партнеры пытаются найти какие-то альтернативы по поставкам газа, демонстрируя якобы множественность этих вариантов. Но в обозримом будущем есть единственный способ для ЕС чтобы пережить возможное газовое эмбарго – это кардинально сокращать потребление газа в своей промышленности. Это способ хоть и болезненный, но пока реальный. Рассчитывать на Нигерию – это абстракция», – добавил эксперт.
Ранее министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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В Италии назвали критическим для зимы прекращение поставок газа из России
Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани спрогнозировал критическую ситуацию будущей зимой в случае прекращения поставок российского газа.
«Прерывание в мае поставок газа из России сделает критическим преодоление будущей зимы», – передает РИА «Новости» слова министра в ходе выступления в палате депутатов итальянского парламента.
Чинголани заявил, что проблемой зимой будет наполнение газовых хранилищ.
«Мы запасаем 1,5 млрд кубометров газа. Чтобы выйти на уровень, необходимый для зимы, требуется 6 месяцев», – сказал министр. В идеале, отметил он, необходимо «сохранить поставки российского газа до конца 2022 года, чтобы обеспечить безопасность системы».
Ранее в Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями.
Подсчитаны потери Италии в случае отказа от российского газа
Прекращение импорта газа из России может привести к потере около 565 тыс. рабочих мест в Италии, следует из результатов исследования.
По данным газеты Corriere della Sera, в одном из возможных сценариев правительства страны есть отказ от поставок газа и нефти из России.
Дефицит оценивается в 18% от общего объема импорта в 2022 году и 15% в 2023 году. Это приведет к росту цен, а также отразится на занятости населения, показатель которой потеряет 1,3% пункта в 2022 году, а в 2023 году – 1,2% пункта. Это эквивалентно потере около 293 тыс. рабочих мест в этом году и 272 тыс. в следующем, передает ТАСС со ссылкой на итальянское СМИ.
Ранее сообщалось, что Италия рекордно нарастила закупку российского газа.
OMV заявила о неготовности Европы к отказу от российского газа
Европа не готова к запрету на поставки газа из России, прекращение поставок сказалось бы на промышленности и экономике, заявил глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.
«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России. Мы создали целевую группу по газу, чтобы проверить, какой вклад мы можем внести в поставки», – передает РИА «Новости» слова Штерна.
По словам главы OMV, прекращение поставок означало бы масштабные последствия для промышленности и экономики. «Конечно, существует закон об управлении энергоносителями, который обеспечит домохозяйства теплом. Домашние хозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нам необходимо для производства энергии и около 40% – для промышленности. Но сейчас дело не в этом, дело в том, что мы хотим сохранить нашу экономическую активность. И это уже не будет возможно в полной мере», – сказал Штерн.
Он отметил, что сейчас компания работает над предложением по способам оплаты газа из России, соответствующим требованиям санкций, OMV «на верном пути, но пока не у цели».
Напомним, в OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. Министр финансов страны Магнус Бруннер заявил, что Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.
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