Боррель: ЕС пока не обсуждает отказ от российского газа

В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями

Компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях, пока появится ясность с правовой базой и последствиями, заявил итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани изданию Politico.

Министр добавил, что «хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии», подтверждающего такую возможность. По мнению Чинголани, полное понимание юридических последствий оплаты за российский газ в рублях может занять месяцы, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить, чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях», – добавил он.

По словам Чинголани, у правительства есть планы действий на случай, если зимой придется экономить энергию, которые включают температурные ограничения, производство энергии на основе угля, стимулирование использования возобновляемых источников энергии. Министр подчеркнул, что даже когда ситуация вокруг Украины будет урегулирована, Рим не станет возвращаться к поставкам энергоносителей из России в прежних объемах, чтобы быть более независимым в плане энергетики.

Между тем, Еврокомиссия сочла оплату в рублях за российский газ нарушением режима санкций, но в ближайшие дни представит компаниям Евросоюза (ЕС) подробные разъяснения о возможных действиях.

«Мы ясно говорим, что оплата в рублях и открытие второго счета в Газпромбанке станут нарушением санкций и не могут быть приняты. Я обещала министрам, что моя служба подготовит более детальные инструкции того, что компании могут и не могут делать в рамках санкций», – приводит ТАСС слова еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. По ее словам, большинство европейских компаний должны оплатить газ в середине или в конце мая.

Еврокомиссар подчеркнула, что немедленных рисков снабжения газом ЕС пока нет. Болгария и Польша, которые больше не получают ПГ из России, снабжаются через Грецию и Германию.

Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти.

До этого появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить санкции, от которых в первую очередь пострадает Венгрия.

Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.

Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.

После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.

При этом Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.