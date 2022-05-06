Мэр Вильнюса призвал не посещать воинские захоронения на 9 мая

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс выступил с призывом воздержаться 9 мая от посещения воинских захоронений солдат Великой Отечественной войны.

«Эта дата как пропагандистский день была введена Советским Союзом, она отмечается совсем с другими целями. Призываю воздержаться от посещения воинских захоронений», – передает ТАСС слова Шимашюса.

По словам мэра, власти не собираются «чинить препятствий бабушкам прийти на кладбища с гвоздиками». Он, однако, отметил, что перед входом на воинский мемориал на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе будут установлены стенды с информацией, которая отражает отношение властей Литвы к празднованию Дня Победы.

В столичный муниципалитет, как сообщил мэр, не поступало обращений с просьбой о проведении на мемориале каких-либо мероприятий.

Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище является местом, где захоронены более 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса.