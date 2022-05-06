Глава ЕК признала сложности в достижении договоренности об эмбарго на нефть из России

Эксперты оценили данные о газовых интересах России в Нигерии

«У Москвы есть интерес к этому проекту, но заявление нигерийцев стоит рассматривать как элемент давления на Евросоюз, который пытается найти альтернативные источники поставок газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Гривач. Ранее в Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу.

«Это любопытное заявление в свете той активности, которую Брюссель и некоторые правительства стран ЕС развили на африканском континенте в отчаянных поисках замены российскому газу», – полагает Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

«Во-первых, идея этого газопровода сравнительно новая, так как самый короткий путь из Нигерии в Европу идет через Алжир, который уже несколько лет продвигает идею строительства Транссахарского газопровода из Нигерии через Нигер на Алжир и далее в Европу», – пояснил эксперт.

«Но проект из Нигерии предполагает размещение труб вдоль побережья, и это уже не просто альтернативный проект Транссахарскому, а жестко с ним конфликтующий, так как оставляет Алжир в стороне и к тому же задействует Марокко, с которым у алжирских властей давнее противостояние», – напомнил собеседник.

«В частности, это противостояние вылилось в то, что прошлой осенью Алжир не стал продлевать истекший долгосрочный контракт на транзит газа через Марокко в Испанию, что привело к резкому снижению поставок трубопроводного газа из Алжира на испанский рынок», – добавил Гривач.

«Что касается интересов Москвы к строительству новых магистралей в Африке – они есть по умолчанию, так как у России есть и компетенции, и производственные мощности, и геополитические интересы в регионе. Но заявление нигерийского политика можно рассматривать как инструмент давления на европейцев, мол, «давайте думайте скорее и предлагайте интересные условия, иначе мы будем сотрудничать в этом вопросе с Россией», – полагает эксперт.

«Нигерия – страна неспокойная, там есть риски гражданской войны и масса других проблем. И газопроводы из Нигерии к Марокко нужны достаточно длинные. Это по определению технически сложная история, имеющая массу политических проблем», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

«Сейчас через Марокко идет труба из Алжира в Испанию. В самом Марокко газ особо не производится. Недавно появилась идея качать газ из Испании в Марокко, но это не нравится Алжиру, поскольку у него конфликт с Марокко из-за западной Сахары. И если газ из Испании пойдет в Марокко, то Алжир может пойти на дальнейшее обострение отношений с Испанией», – прогнозирует собеседник.

«Поэтому идея с Нигерией пока не выглядит актуальный. Просто Евросоюз и его партнеры пытаются найти какие-то альтернативы по поставкам газа, демонстрируя якобы множественность этих вариантов. Но в обозримом будущем есть единственный способ для ЕС чтобы пережить возможное газовое эмбарго – это кардинально сокращать потребление газа в своей промышленности. Это способ хоть и болезненный, но пока реальный. Рассчитывать на Нигерию – это абстракция», – добавил эксперт.

Ранее министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.

«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.

Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.

Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.

Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.

Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

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