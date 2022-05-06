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Нефть подорожала на опасениях дефицита
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Мировые цены на нефть в пятницу растут, инвесторы оценивают возможность возникновения ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии (ЕК), следует из данных торгов.
По состоянию на 8.35 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,58%, до 111,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,55%, до 108,56 доллара, передает РИА «Новости».
Положительная динамика цен обусловлена решением ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в июне на плановые 432 тыс. баррелей в сутки, что вызвало опасения о возможном возникновении дефицита сырья.
Кроме того, рост цен поддерживает недавнее предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о поэтапном введении полного нефтяного эмбарго на российскую нефть.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.
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В Британии признали «сокрушительный удар» ЕС по России неудачным
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От эмбарго на поставку российских энергоносителей пострадает сам ЕС, а Москва сможет торговать на азиатских рынках, пишет британская пресса.
Как пишет Daily Express, «в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике». Однако, подчеркивает издание, Россия «продолжает торговать с восточными партнерами». При этом «расширение сети нефтяных и газопроводов в Азию» ведет к значительному увеличению прибыли, передает РИА «Новости».
Daily Express указывает на уже работающие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, покупку российской нефти Индией, Японией и Южной Кореей, экспорт СПГ в Пакистан. Эти сделки позволят Москве смягчить сокращение экономических связей с Европой.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
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Генсек ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть
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Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти, сообщил участвующий во встрече источник.
«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», – цитирует ТАСС генсека ОПЕК.
По его словам, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.
Баркиндо также отметил, что эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров.
«И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе необходимых сельскохозяйственных товаров», – подчеркнул он.
Ранее постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.
Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
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Если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В письме фон дер Ляйен он заявил, что «ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные» ЕК. По его словам, «санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними». Орбан подчеркнул, что соответствующие изменения «не могут быть профинансированы на рыночной основе».
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти
Постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья, передает ТАСС.
Таким образом, в ходе первого обсуждения нефтяного эмбарго не удалось достичь соглашения. По данным источника, решение может быть принято на следующей встрече постпредов ЕС в четверг.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть?
Стало известно о «тайных» закупках российской нефти НПЗ Китая
Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США, сообщала Financial Times.
Как отмечает издание, сотрудник независимого нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне заявил, что с начала спецоперации Украине он не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы не привлекать внимание и не попасть под санкции США. Как сообщает газета, сотрудник НПЗ также заявил, что завод получил квоту на закупку российской нефти от государственных трейдеров, которые в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти из России.
«Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Напомним, Китай выступил против антироссийских санкций.
США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Вашингтон ясно сигнализировал о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
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Стало известно о намерении Индии покупать нефть из России по заниженной цене
Индия рассчитывает покупать российскую нефть по заниженной стоимости – ниже 70 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки (нефти) по цене менее 70 долларов за баррель», – цитирует сообщение «Прайм».
Источники уточняют, что уже ведутся конфиденциальные переговоры на высоком уровне.
По информации Bloomberg, государственные и частные нефтеперерабатывающие компании Индии закупили более 40 млн баррелей российской нефти после начала спецоперации на Украине, что на 20% больше, чем объем поставок нефти из России в Индию за весь 2021 год.
Отмечается, что Индия продолжает покупать нефть у России, страна импортирует 85% потребляемой нефти.
Ранее издание Financial Times сообщило, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США.
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Псаки рассказала об отношении Байдена к направленному против ОПЕК законопроекту
Глава американского государства Джо Байден считает, что законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) может привести к непредвиденным последствиям, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки.
Юридический комитет Сената одобрил инициативу, которая позволит федеральному правительству США предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. Подобный законопроект пытаются принять уже около 20 лет, передает ТАСС.
Псаки сказала, что «потенциальные непредвиденные последствия этого законопроекта требуют дальнейшего изучения и обсуждения». Она также подчеркнула, что сейчас на «мировых энергетических рынках» наступил «динамичный момент» из-за ситуации вокруг России и Украины. Белый дом «испытывает некоторые опасения по поводу возможных последствий» утверждения законопроекта.
По ее словам, Байден уверен, что «сильная политика в области конкуренции необходима для обеспечения справедливых рынков и более низких цен». США хотят, чтобы «предложение на рынке нефти соответствовало спросу», и «активно работают и взаимодействуют» с ОПЕК, сказала Псаки.
Напомним, страны альянса ОПЕК+ в рамках министерской встречи приняли решение следовать в июне плану по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки. В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
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Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.
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В Роттердаме заявили о готовности принять подходящие танкеры с российской нефтью
В порт нидерландского города Роттердам направляются не меньше восьми танкеров с нефтью из России, в городской администрации их готовы принять, не смотря на возражения посольства Украины, сообщают СМИ.
Администрация Роттердама в курсе прибытия танкеров с российской нефтью, они прибудут в ближайшие дни, их готовы принять, передает РИА «Новости» со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).
Между тем украинское посольство призвало власти страны не принимать эти суда.
«До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме», – ответил представитель администрации порта.
По данным администрации порта города, импорт сырой нефти из России почти не сократился в первый месяц спецоперации на Украине.
Напомним, 30 апреля работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью. Сообщалось, что власти города считают разгрузку нежелательной. До этого Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его.
Позже стало известно, что отказ работников порта Амстердама разгружать судно с российской нефтью был единичным случаем, Нидерланды принимают такие суда.
Турция начала повторное бурение первой в стране нефтяной скважины
В Турции начали повторное бурение на первой в стране нефтяной скважине спустя 88 лет, что может стать перспективной разработкой для региона, сообщает газета Aksam.
«Бурение на первой в Турции разведочной нефтяной скважине «Басбирин-1» недалеко от деревни Магара района Идил Ширнакской области, которое было остановлено в 1936 году по причине недостаточности запасов, повторно началось спустя 88 лет», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Уточняется, что в случае обнаружения нефти скважина станет перспективной разработкой для региона.
Добыча нефти в Турции осуществляется в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа. Турция обеспечивает себя нефтью не более чем на 5%. Основные потребности удовлетворяются за счет импорта, в том числе из России.
В конце марта министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа.
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Крупнейший нефтехимический комбинат Балкан не нашел альтернатив нефти из России
Пресс-служба нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» заявила, что в Болгарии нет альтернатив российской нефти.
На предприятии «не видят реальных альтернатив». «На нашем рынке нет предложений других сортов нефти», – говорится в сообщении. Отмечается, что «технически» комбинат «может перерабатывать нефть из Ближнего Востока и Северной Африки, но это уменьшит возможности завода». «Реально мы даже не пытались повысить долю «непроектного» сырья более чем на 50% из-за технологических ограничений», – приводит ТАСС со ссылкой на BTV текст сообщения.
Указывается, что за первые три месяца было переработано более 63% нефти российского происхождения, а в настоящее время доля российского сырья составляет 100%, так как предложение альтернативных поставок ограничено.
Министр энергетики Болгарии Александар Николов сообщил, что Болгария будет просить об исключении из нефтяного эмбарго, который предлагает ввести Еврокомиссии в виде шестого пакета санкций.
«Лукойл Нефтохим Бургас» – самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове. Основной поставщик топлива на внутренний рынок Болгарии. Дочерняя структура ПАО «ЛУКОЙЛ».
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
Цена нефти Brent на Лондонской бирже превысила 112 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent с поставками в июле на Лондонской бирже ICE увеличилась более чем на 1,8%, цена переваливала за отметку 112 долларов за баррель.
К 15.05 мск стоимость нефти этой марки росла на 1,82%, до 112,14 доллара за баррель впервые с 19 апреля, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
К 15.10 мск рост замедлился, цена находилась на уровне 111,72 доллара за баррель (+1,43%).
В четверг мировые цены на нефть росли в ожидании снижения предложения из-за возможного эмбарго на поставки этого сырья из России.
Страны ОПЕК+ согласовали план по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей на июнь
Страны альянса ОПЕК+ в рамках министерской встречи приняли решение следовать в июне плану по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки, сообщили источники в делегациях, участвовавших в заседании.
Документ подтверждает, что страны альянса договорились увеличить уровни добычи в июне совокупно на 432 тыс. б/с. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 2 июня. Как следует из графика добычи на июнь, Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти в июне на 114 тыс. б/с каждая, до 10,663 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вырасти до 42,558 млн б/с, пишет ТАСС.
Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.
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Венгрия выступила против разработанного в ЕС эмбарго на российскую нефть
Венгрия не сможет поддержать эмбарго на поставки российской нефти в том виде, в котором это сейчас предлагают сделать эксперты Евросоюза, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Пакет санкций, подготовленных в Брюсселе, предусматривает запрет на поставки сырой нефти из России в Европу в достаточно короткое время, в случае Венгрии – к концу следующего года», – передает ТАСС его слова.
При этом Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии не может пойти на такой шаг, поскольку он нанесет непоправимый ущерб энергобезопасности страны.
Ранее Чехия заявила, что поддержит введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти при предоставлении ей переходного периода длительностью в два-три года.
До этого Словакия попросила у Евросоюза разрешения получить трехлетний переходный период для поэтапного отказа от импорта нефти из России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российскую нефть ждут глобальные перемены.
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Чехия попросила 2–3 года для отказа от российской нефти
Чехия поддержит введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти при предоставлении ей переходного периода длительностью в два-три года, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала газете «Млада фронта Днес».
«Мы поддерживаем введение максимально жестких санкций против России, но они не должны нанести больший ущерб чешским гражданам, чем России. Мы ведем переговоры [с ЕС], чтобы нам был предоставлен переходный период [на отказ от покупки и использования нефти из РФ]». Республика, как он проинформировал, старается получить переходный период на «два-три года», – передает ТАСС его слова.
До этого Словакия попросила у Евросоюза разрешения получить трехлетний переходный период для поэтапного отказа от импорта нефти из России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российскую нефть ждут глобальные перемены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД