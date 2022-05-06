Российские средства ПВО сбили два самолета и 13 беспилотников ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки в районе населенного пункта Преображенное Луганской народной республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У», сообщили в Минобороны.

«Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Барвенково, Балаклея Харьковской области, Старомихайловка, Ясиноватая Донецкой народной республики, Первомайск, Луганской народной республики и Чернобаевка Херсонской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в городе Краматорск. В районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У» украинских войск. Кроме того, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье Донецкой народной республики», – сообщили в военном ведомстве.

«Ракетными войсками в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – отметили в Минобороны.

«Артиллерийскими подразделениями поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей. Уничтожено до 280 националистов и 41 единица военной техники ВСУ», – указано в сообщении.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотных летательных аппаратов, 290 зенитных ракетных комплексов, 2854 танка и других боевых бронированных машин, 329 установок реактивных систем залпового огня, 1338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2683 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.

Накануне в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки сбили три самолета украинских воздушных сил.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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