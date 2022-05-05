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Политолог: ВСУ доказали нацистскую сущность обстрелом дома бабушки с советским флагом
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«Украинская бабушка с советским флагом стала одним из символов военной спецоперации России на Украине, и это уже не стереть из истории», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по дому пожилой женщины и увезли ее в харьковскую больницу.
«Конечно, у любого политтехнолога есть красные линии – нельзя допускать цинизма, страдания других людей, деструктива. И, как мы видим, все эти табу были зараз нарушены украинской пропагандой и военными. Впрочем, для них и геббельсовская пропаганда – не красные линии. Так что, к сожалению, удивительного ничего нет. Спасибо, что не убили, а только обстреляли участок Анны Ивановой», – пояснил сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.
По словам эксперта, не нужно обращать внимания на то, что сказала пожилая женщина сейчас под психологическим воздействием и давлением украинских силовиков. «Конечно, здесь мы видим и запугивание Ивановой со стороны ВСУ. Причем на то, чтобы провернуть весь этот так называемый кейс, у них ушло около месяца», – заметил он.
Впрочем, то, что сделала тогда женщина, отказавшись брать продукты у украинцев, навсегда останется в истории, подчеркнул Баширов. «Анна Иванова стала одним из символов военной спецоперации России на Украине, и это уже не стереть. То ее действие было естественным и откровенным, а то, что сейчас преподносит Украина – уже отмодерировано», – сказал политолог.
Баширов добавил, что в самом начале, когда произошла вся история с ВСУ, российским военным нужно было каким-то образом попытаться помочь Ивановой и ее мужу выехать в Россию. «Теперь же поздно – украинская сторона их явно не отпустит, даже если физическое состояние позволяет уехать», – заключил собеседник.
Известно, что «бабушку с красным флагом» зовут Анна Ивановна Иванова, она из села на окраине Харькова. Ранее Telegram-канал Makarenko Donetsk сообщил, что Киев взял в заложники бабушку Анну с Харьковщины. «При этом они провернули свою «дежурную схемку»: сами же засадили из миномета по дому стариков, ничего толком не показали, но ожидаемо обвинили Россию», – говорится в сообщении.
Telegram-канал «Политика Страны» также сообщил со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и инфобезопасности Украины, что Иванову эвакуировали из своего поселка и сейчас она находится в одной из больниц Харькова. «Лучше бы моей знаменитости чтоб не было. Лучше бы войны не было. Я просто думала, чтоб поздравить россиян, что пришли, и сказать, чтоб больше не громили тут, а мирно решали бы вопросы», – говорит она под одобрительный смех украинских военных.
Напомним, в начале прошлого месяца в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.
В России она стала героиней. Роскосмос посвятит следующий пуск космического корабля «Союз» ДНР, а также нанесет на него изображение Ивановой, об этом сообщил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин. «Положительные решения по данному обращению главы ДНР [Дениса Пушилина] уже приняты. Вот такое изображение храброй пожилой женщины с красным знаменем (согласие автора картины у нас уже имеется) будет нанесено на борт ракеты Роскосмоса», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Резчик по дереву из Воронежа Александр Ивченко запланировал ко Дню Победы создать скульптуру украинской бабушки с Красным Знаменем в руках. В различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.
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В столице Болгарии сняли флаг Украины со здания городской администрации
Представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания софийской администрации государственный флаг Украины, установленный там решением депутатов муниципалитета Софии, обвинив в госизмене мэра города.
«Мы от «Возрождения» уважаем чужие символы и считаем, что место этого флага в украинском посольстве. Формально Болгария – независимое государство, и здесь должны развиваться только болгарские знамена», – приводит ТАСС комментарий председателя партии Костадина Костадинова.
Костадинов предупредил мэра Софии Йорданку Фандыкову о том, что «она будет отвечать за государственную измену», если флаг Украины снова появится на административном здании.
Между тем глава софийского муниципалитета Георги Георгиев назвал поведение депутатов безобразным. «Депутаты «Возрождения» играли роль охраны вышки, при помощи которой был снят украинский флаг. Это безобразное поведение. Грубое посягательство на демократию. Полиция проводит проверку», – заявил он, напомнив, что решение поднять флаг Украины, разместив его рядом с болгарским, было принято большинством голосов. В настоящее время украинский флаг вернули на старое место.
Ранее Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России.
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Зеленский помирился со Штайнмайером
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу, сообщило агентство DPA со ссылкой на ведомство президента ФРГ.
Сообщается, что стороны обсудили «недоразумения прошлого». Зеленский пригласил в Киев также канцлера ФРГ Олафа Шольца и все немецкое руководство, передает РИА «Новости».
По данным Spiegel, переговоры длились 45 минут. Штайнмайер также заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. Напомним, в апреле Зеленский отказался принять президента Штайнмайера из-за его «отношений с Россией». Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украины принять Штайнмайера является проблемой для правительства и народа Германии.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
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Военные эксперты оценили перспективы создания «славянского котла» для ВСУ
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«В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя сообщения о боях на изюмском направлении и на западе ЛНР.
«Одним из главных направлений наступления будет луганское – после занятия района Северодонецка и Лисичанска, – полагает военный эксперт Василий Дандыкин. – В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск. Далее целью окружения должна стать группировка в районе Авдеевки, противостоящая сейчас Донецку и Горловке».
Эксперт напомнил, что наступающим силам ВС России и Народных милиций республик Донбасса противостоит группировка ВСУ численностью до 44 тысяч человек (по заявлениям киевских руководителей, включая президента Зеленского), «но по некоторым данным, речь идет о более значительном числе украинских военных».
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, есть расчет на то, что российские войска и силы ЛДНР смогут «перерезать пути снабжения украинской группировки и взять ее в полукольцо или в кольцо». «Цель окружения – перерезать противнику пути сообщения, отрезать ему пути отхода. Потом обычно окружение начинает расширяться: появляется внешняя «стенка» окружения и внутренняя, – пояснил Шурыгин. – Как только выстраивается внутренняя «стенка», то возникает «котел». Обычно в результате окружения образуются несколько «котлов».
Недавним примером образования «котлов» служит операция наших войск в Мариуполе, указал собеседник. «Сначала была задача прижать противника к морю, вытеснить из городских кварталов и загнать в, своего рода, резервацию, – отметил Шурыгин. – Потом эту резервацию разбили на три котла: порт, промзона «Азовстали», территория завода Ильича. Потом взяли «Ильича», порт, осталась только зачистка «Азовстали». По оценке экспертов, окружение группировки противника в районе Славянска, становится приоритетной целью войск, наступающих с севера, с территории Харьковской области.
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«Продолжаются бои к северу от трассы Барвенково-Славянск... Бои идут в районе Курульки-Пашково. Также продолжаются бои у Большой Камышевахи (населенные пункты в Барвенковском районе на юго-востоке Харьковской области близ границы с ДНР – прим. ВЗГЛЯД). В направлении Славянска ВС РФ после взятия Ямполя частично охватили Красный Лиман, бои идут на окраинах города», – отмечал в среду военный эксперт Борис Рожин в публикации для Telegram-канала «Военкор Котенок». Красный Лиман – занятый украинскими войсками город в ДНР на северном берегу Северского Донца, в 25 километрах по прямой от Славянска.
Рожин также указал на продолжающиеся ожесточенные бои в стратегически важном треугольнике городов на западе ЛНР – Северодонецк-Лисичанск-Рубежное, а также в находящемся к югу от этой агломерации городе Попасная, где союзные силы ВС России и республик Донбасса ведут «медленное прогрызание укрепрайона ВСУ». Сообщается о серьезных потерях, которые понесла 24-я Львовская механизированная бригада.
Как отмечал в минувшую субботу источник Telegram-канала «Рыбарь», контроль над Попасной дает возможность «продолжения наступления одновременно по нескольким направлениям». В частности, это выход на «крупный транспортный узел – город Бахмут, занятие которого нарушит снабжение части подразделений ВСУ». Бахмут (Артемовск) находится между двумя агломерациями – Лисичанск-Северодонецк-Рубежное в ЛНР и Славянск-Краматорск-Дружковка в ДНР.
Занятие Попасной открывает возможность создания нескольких котлов с отрезанием славянско-краматорской группировки украинских войск от остальных сил ВСУ на Донбассе, пояснил источник канала «Рыбарь». По его оценке, понимая перспективу «славянского котла», командование украинских сил перебросило часть войск из района Рубежного-Северодонецка-Лисичанска в район Попасной.
Добавим, что как сообщила во вторник RT, в поселке Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на верхних этажах боевики нацбатов оборудовали огневые точки, в подвалах – склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в квартирах. В среду жители Славянска и Краматорска сообщали о взрывах в окрестностях этих городов.
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NYT: Американские разведданные привели к гибели российских военных на Украине
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New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется.
Не раскрывая источников, издание пишет, что США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени». Эта информация среди прочего включала детали перемещений российских войск после объявления второй фазы российской спецоперации на Украине.
«США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Ее источники отказались назвать точное число погибших таким образом российских командиров. Кроме того, в статье отмечается, что не все из ударов украинской армии по позициям ВС России были осуществлены при поддержке США.
«Чиновники отмечают, что США не позволяют предоставлять (Киеву) данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного) руководства», – утверждает издание.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Пентагон предоставлял ВС Украины разведывательные данные для ведения боевых действий в Донбассе, в том числе о территориях, которые находятся под контролем ДНР и ЛНР до 24 февраля.
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Псаки озвучила роль США в конфликте на Украине
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Вашингтон видит свою роль в том, чтобы наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «хотят победы Украины» и намерены «делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить суверенитет и территориальную целостность». Вашингтон собирается «наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров». «Такова наша роль», – приводит ее слова ТАСС.
По словам Псаки, Киев «решит за столом переговоров по мере того», как США «усиливают позиции» Украины, что «посчитает успехом на поле боя и в рамках переговоров». Вашингтон намерен «поддерживать предпринимаемые усилия» Киева. Как заявили в Белом доме, «украинцы решат, что является успешным итогом». Псаки не ответила однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон согласиться с любым решением Киева относительно того, что именно считать победой для украинской стороны.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Россия вернулась к «границам до 24 февраля» и «вернула» Крым.
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В СПЧ оценили предложение боевиков с «Азовстали» обменять мирных граждан на продукты
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«Идет циничный торг, когда боевики прикрываются мирными жителями и пытаются использовать их для обеспечения собственной безопасности. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – заявил газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Ранее засевшие на «Азовстали» боевики предложили обменять мирное население на продукты и лекарства.
«Это абсолютно в духе и украинских властей, и радикальных националистов, которых эта самая власть взрастила. С 2014 года для Киева было важно, чтобы силовики были безмозглыми рабами, которые бездумно поддерживают режим и готовы воевать с собственным народом в Донбассе», – уверен Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
По словам собеседника, «они прикрываются мирными жителями, чтобы обеспечить себе сиюминутную безопасность». «Тактика боевиков напоминает методы игиловцев. И в данной ситуации торг просто неуместен. Единственный выход – предоставление гуманитарных коридоров. Можно привлечь Красный Крест, который, я уверен, сможет войти на территорию завода и оценить количество мирных граждан, а также их состояние. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – подчеркнул Брод.
Правозащитник также призвал активнее информировать мировую общественность о происходящем на Украине. «Надо приглашать в зону конфликта тех, кто реально готов увидеть и услышать правду. Пусть блогеры и журналисты приезжают, общаются с местными жителями, которые пережили на себе агрессию украинской армии. Опять же, необходимо снять правдивый фильм о событиях на Украине. Было бы неплохо, если бы на это обратили внимание кинорежиссеры мирового уровня. В конечном счете у людей начнут открываться глаза», – заключил Александр Брод.
Ранее укрывающиеся на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.
«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», – передает слова представителя штаба РИА «Новости».
Он отметил, что уже приходилось сталкиваться с подобными методами: в частности, в Сирии на переговорах с боевиками «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД). Они «тоже предлагали менять медикаменты и продукты на освобождаемых ими людей по весу».
«Так что никакие они не «герои», как называет их (президент Украины Владимир) Зеленский, – обычные террористы», – заключили в штабе.
Ранее стало известно, что покинувшие «Азовсталь» мирные граждане не знали об эвакуации.
Напомним, 2 мая с территории завода эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
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Посольство России дало совет властям США
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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против России.
Дипломаты рекомендовали Вашингтону «направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем» США. Как отметило посольство, «местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива».
Россия призвала США «отказаться от подобного контрпродуктивного курса», подчеркнув, что санкции «не достигнут своих целей». Указывается, что «укрепление рубля свидетельствует об устойчивости финансового сектора и экономики» России, передает РИА «Новости».
«Это признают и сами эксперты из западных стран. Россия выполнит поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине», – заявило российское посольство.
Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.
СБУ заявила о задержании Анатолия Шария в Испании
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В Испании задержан украинский блогер Анатолий Шарий, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
СБУ сообщает в Telegram, что в Испании задержан блогер Шарий, «которого СБУ подозревает в государственной измене», причем произошло это якобы накануне, 4 мая.
«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», – говорится в сообщении.
Указывается, что блогера подозревают по ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», а также по ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
По мнению следователей СБУ, Шарий якобы «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».
Украинские СМИ сообщили со ссылкой на правоохранительные органы, что якобы ожидается экстрадиция Шария на Украину в ближайшее время, передает РИА «Новости».
Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.
В феврале 2021 года СБУ предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности. Блогер назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
В марте 2022 года Шарий выпустил на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, как его «нашли украинские активисты». В Сети распространилось несколько видео инцидента. После украинские националисты распространили в соцсетях адрес блогера.
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Российские средства ПВО сбили три самолета ВВС Украины
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Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны. Кроме того, за минувшую ночь уничтожены 14 украинских БПЛА, в том числе один «Байрактар-ТБ2», поставленный Турцией.
В сообщении Минобороны в Telegram уточняется, что «один Су-24 [вооруженных сил Украины был сбит] в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области».
Украинские беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Вербовка, Великая Камышеваха, Бражковка, Веселое, Перемога, Большие Проходы Харьковской области, Барвинок Херсонской области, Авдеевка, Доля, Каменка Донецкой народной республики, Северодонецк Луганской народной республики, в том числе один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка, говорится в сообщении Минобороны.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово, в городе Николаеве крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники. Кроме того, поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска», – сообщили в Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», – отчитались в военном ведомстве.
«Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники», – указано в сообщении.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 149 самолетов, 112 вертолетов, 726 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2834 танка и других боевых бронированных машин, 325 установок реактивных систем залпового огня, 1306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2646 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео того, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили управляемыми ракетами украинский пункт управления и несколько единиц бронетехники.
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Боевики с «Азовстали» предложили обменять мирных жителей на продукты
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Укрывающиеся на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.
В штабе сообщили, что «приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами «Азова» (против боевиков батальона в России возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД) и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских», передает РИА «Новости».
«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», – добавил представитель штаба.
Он отметил, что уже приходилось сталкиваться с подобными методами: в частности, в Сирии на переговорах с боевиками «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД). Они «тоже предлагали менять медикаменты и продукты на освобождаемых ими людей по весу».
«Так что никакие они не «герои», как называет их (президент Украины Владимир) Зеленский, – обычные террористы», – заключили в штабе.
Ранее стало известно, что покинувшие «Азовсталь» мирные граждане не знали об эвакуации.
Напомним, 2 мая с территории завода эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
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Минобороны показало подбитые танки и самолеты ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной военной техникой вооруженных сил Украины, в ролике запечатлены танки и броневики.
На видео заметен уничтоженный танк Т-80БВ, подбитый Т-64БВ и два уничтоженных бронеавтомобиля «Козак», передает РИА «Новости».
Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.
Также на кадрах запечатлены обломки сбитого российскими ПВО бомбардировщика Су-24М ВВС Украины.
Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео того, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили управляемыми ракетами украинский пункт управления и несколько единиц бронетехники.
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Пленный украинский военный рассказал о применении ВСУ боевых наркотиков
Пленный военнослужащий батальона «Донбасс» рассказал, что украинским военным поставляли специальные наркотики, которые они принимали перед боем, отчего у них пропадал страх и снижался болевой порог.
«Знаю про один препарат – «Теофидрин» – поставляли нам его волонтеры. Употребляли мы его непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал страх. <…> Мы могли идти в бой спокойно, не боясь ничего. Сильные, конечно, ломки после него. <…> Но отходили, переживали», – сказал военнопленный на видеозаписи, распространенной Минобороны.
По словам пленного украинца, чаще всего такие наркотики употребляют военные из добровольческих батальонов «Донбасс», «Азов», «Айдар», передает РИА «Новости».
О применении украинскими военными и наемниками, воюющими на стороне ВСУ, боевых наркотиков сообщается не впервые. Так, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказывал, что на Украине среди состоящих из наемников отрядов распространяются наркотические стимуляторы, притупляющие боль и вызывающие чувство эйфории.
В свою очередь, украинский военнослужащий 81-й десантно-штурмовой бригады Антон Мороз, сложивший оружие в городе Рубежное, рассказывал о мобилизации в ВСУ ВИЧ-инфицированных и наркозависимых.
Молдавия отказалась оказывать военную помощь Украине
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Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи, сообщила пресс-секретарь правящей партии «Действие и солидарность» Адриана Влас.
Гросу в ходе визита сообщил, что Молдавия может отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы жители страны чувствовали себя в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Влас.
«Председатель парламента сообщил, что страна, согласно статусу нейтралитета Молдавии, не может размещать военную технику в других странах», – добавила она.
При этом известно, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Росгвардия уничтожила главу ячейки теробороны Украины в Харьковской области
Спецназ уничтожил руководителя ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В ходе разведывательно-поисковых мероприятий сотрудники ведомства обнаружили вооруженную группу без опознавательных знаков, скрытно передвигающуюся в лесистой местности в сторону российских войск, сообщается на сайте Росгвардии.
«На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», – указали в ведомстве.
После боя спецназовцы увидели на прилегающей местности тренировочный лагерь теробороны Украины, позиции для пристрелки оружия, места ночного отдыха и комплекты боевой экипировки.
Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области ликвидировали крупный склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня «Град».
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Кремль отреагировал на передачу Западом разведданных Киеву
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Военным России известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, это не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам. Это хорошо известно, и конечно, вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и Альянс направляют на Украину, это все действия, которые, скажем так, не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
На вопрос, могут ли быть приняты какие-либо специальные меры реагирования, Песков сказал, что «разумеется, российские военные делают все, что необходимо в этой ситуации».
Ранее в четверг New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщила, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется.