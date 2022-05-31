Музей НАТО рассказал о нападении США на Гренаду

Эксперты проекта «Музей НАТО» рассказали о вторжении Соединенных Штатов на территорию восточно-карибского островного государства Гренада, поводом для которого стала «борьба с мировым коммунизмом».

Официальным поводом для вмешательства США во внутренний конфликт на Гренаде стала «безопасность» американских студентов, которые находились на острове, отметили эксперты музея, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По факту вторжение Штаты задумали давно. Как Вашингтону нужна была показательная военная акция, чтобы с минимальным риском и эффектным результатом восстановить репутацию США после поражения во Вьетнаме. Сначала президент США Рональд Рейган открыто обвинил правительство Гренады в распространении «вируса марксизма» в соседних странах, а потом в том, что под видом международного аэропорта на Гренаде сооружается стратегическая советско-кубинская военная база, которая несет угрозу безопасности США.

Американцы вторглись на остров 25 октября 1983 года. Подавляющее превосходство в силах быстро привело к ожидаемому финалу: 27 октября вооруженные силы Гренады были разоружены и расформированы.

Фикцией оказались все утверждения США о военной базе, созданной с помощью СССР и Кубы. Нелепо в этой связи выглядело заявление, прежде сделанное Пентагоном, о том, что СССР поставил на остров ударные вертолеты и сверхзвуковые истребители МиГ, что якобы позволило увеличить ВВС Гренады до 200 машин.

На земле силами вторжения были захвачены два самолета (советские Ан-2 и Ан-26). Арсенал Гренады в лучшем случае мог вооружить один-два пехотных батальона на пару месяцев боевых действий. Стало очевидно, что никакой опасности ни для США, ни для любого иного государства армия Гренады не представляла.

Вторжение США не вызвало одобрения у прямых союзников по НАТО. 2 ноября 1983 года Генеральная Ассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию №38/7, которая также расценила вторжение на Гренаду как грубое нарушение международного права, посягательство на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Но Вашингтон это не обеспокоило.

Президент США Рейган позже честно признал, почему относительно малозначимый остров в Карибском море был избран мишенью для открытого и грубого применения силы.

«Нельзя было позволить, чтобы призрак Вьетнама вечно витал над страной и препятствовал нам защищать законные интересы национальной безопасности... Мы не стали ни у кого спрашивать разрешения, а поступили так, как считали нужным», – заявил он тогда.

После вторжения Рейган также шутил о том, что на Гренаду необходимо было ввести войска хотя бы потому, что она является крупнейшим в мире экспортером мускатного ореха, а без него, по мнению президента США, «не сделаешь настоящий гоголь-моголь».

Подробнее о вторжении и его итогах – в материале на портале Музей НАТО. Ресурс запустила группа независимых историков, ученых и экспертов. Проект призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.