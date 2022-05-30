В ДНР заявили об обстреле Донецка из американских гаубиц

Украинские военные обстреляли Донецк из американских гаубиц М777, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

«Они применяли и вчера, и сегодня по Донецку гаубицы М777 калибра 155 мм – это американские гаубицы», – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что школа в Ворошиловском районе обстреляна из РСЗО «Смерч» с кассетной головной частью. По данным различных ведомств республики, в результате обстрела погибли от трех до пяти человек, среди них ребенок 2009 года рождения.

Ранее сообщалось, что при обстреле Ворошиловского и Буденновского районов Донецка пострадали 18 человек, в том числе два ребенка, сообщили в Минздраве ДНР. При обстреле школ в городе пострадали как минимум трое детей. В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли шесть человек.