В ДНР заявили об обстреле Донецка из американских гаубиц

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30 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
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Отказ от российского газа рассорил балтийские государства

Единственная надежда стран Прибалтики на поставки газа – СПГ-терминал Excelerate Energy/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Страны Прибалтики и Финляндия много раз хвастались, что способны обеспечить себя газом и без России. Например, финны и эстонцы решили обзавестись совместным терминалом сжиженного природного газа (СПГ), да еще и делиться газом с соседями. Однако внезапно у этого плана обнаружились большие проблемы, а кроме того, выяснилось, что все эти страны по-прежнему потребляют российский газ. Подробности...
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«Лидеров России» подготовили к экстремальным ситуациям

Конкурс «Лидеры России» получил международный масштаб Артем Геодакян/ТАСС
В Москве завершился четвертый сезон проекта «Лидеры России». По итогам конкурса определены 106 лучших управленцев, в том числе из иностранных государств. В чем заключались особенности прошедшего сезона, с какими испытаниями столкнулись его участники и какие перспективы ожидают победителей конкурса?  Подробности...
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Когда у Украины закончится боевая авиация

Бывшие страны Варшавского договора поставляют Украине штурмовики советского производства SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Российские военные почти ежедневно сообщают о сбитых в украинском небе самолетах и вертолетах противника. Однако еще в марте сообщалось о том, что «практически вся» боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Получается, Украина получает авиатехнику из-за рубежа и каким-то образом успевает быстро чинить подбитые машины. На чем летают ВВС Украины и насколько они еще боеспособны?  Подробности...
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Американских малышей лишили детского питания

Полки с детским питанием пусты во многих магазинах Америки Anthony Behar/Reuters
Америка погрузилась в невиданный для нее кризис, затрагивающий самых беззащитных членов общества – детей. Миллионы маленьких американцев остались без специализированной еды, детское питание в магазинах найти практически невозможно. В Нью-Йорке из-за этого даже объявлено чрезвычайное положение. В чем причины происходящего и почему американские политики из-за этого вспоминают про Украину? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Братские войны» быстро залечивают свои раны

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Символично, что в сводках СВО размечено не только пространство сражений Великой Отечественной войны, но и территория решающих боев войны Гражданской образца 1919 года. Это и Харьковщина, и Донецкая степь, и Запорожье с Гуляйполем, и Херсон с Каховкой. Как будто герои песен и легенд столетней давности оживают на наших глазах. Подробности...

Какие территории Украины должны стать российскими

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация дает возможность украинцам решить, в каком государстве они будут жить. Пока что эта возможность гарантируется жителям Херсонской и Запорожской областей – однако список может быть расширен. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного гэдээровского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Как США и СССР едва не уничтожили планету

Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

Венгрия готовится к развалу Украины

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Футбольные санкции против России обернулись позором для Франции

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    Когда у Украины закончится боевая авиация

    ракетные комплексы М142 Himars


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    В ДНР заявили об обстреле Донецка из американских гаубиц

    30 мая 2022, 17:51

    Текст: Кристина Цыцура

    Украинские военные обстреляли Донецк из американских гаубиц М777, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

    «Они применяли и вчера, и сегодня по Донецку гаубицы М777 калибра 155 мм – это американские гаубицы», – передает ТАСС его слова.

     

    Уточняется, что школа в Ворошиловском районе обстреляна из РСЗО «Смерч» с кассетной головной частью. По данным различных ведомств республики, в результате обстрела погибли от трех до пяти человек, среди них ребенок 2009 года рождения.

    Ранее сообщалось, что при обстреле Ворошиловского и Буденновского районов Донецка пострадали 18 человек, в том числе два ребенка, сообщили в Минздраве ДНР. При обстреле школ в городе пострадали как минимум трое детей. В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли шесть человек.


    Абэ назвал позицию Зеленского по НАТО и Донбассу причиной спецоперации России
    		    29 мая 2022, 03:55
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Российской спецоперации на Украине, вероятно, удалось бы избежать, если бы президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по вступлению в НАТО и Донбассу, заявил экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ.

    Абэ считает, что специальной военной операции России на Украине «можно было избежать», если бы украинского президента «можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке».

    При этом Абэ подчеркивает, что добиться согласия Зеленского на это было бы необычайно трудно. Экс-премьер Япони считает, что влияние на Зеленского мог бы оказать глава американского государства Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», – приводит слова Абэ РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.

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    Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации
    		    29 мая 2022, 22:45
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Безусловным приоритетом российской спецоперации на Украине является освобождение Донбасса, жители Украины при этом сами должны определить будущее своих регионов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что украинцы «должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским – запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту – или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда», передает РИА «Новости» со ссылкой на TF1.

    Министр заверил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их риторику – главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить нынешний кризис в европейской безопасности. Лавров отметил, что «все без исключения лидеры ЕС публично обвиняют Россию в агрессии, употребляют достаточно воинственную лексику».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах ЗапорожскойХерсонской и Харьковской областей.

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    Жительница Северодонецка рассказала о радости от прихода российских сил

    30 мая 2022, 01:19

    Текст: Антон Антонов

    В Северодонецке «все рады» тому, что в город вошли силы России и ЛНР, сообщила жительница города Марина.

    «Как новость сказали соседним домам (о том, что зашли силы ЛНР и России), все кинулись нас обнимать, они не верили, что пришли наши люди», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как рассказала жительница Северодонецка, в городе нет электричества, газа и воды, а также мобильной связи. По ее сведениям, в городе остаются порядка 10–12 тыс. мирных жителей из более чем 100 тыс. до начала активных боев в Донбассе.

    Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что «противник не хочет воевать за населенными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей». По его словам, силы Народной милиции ЛНР вклинились в линию обороны украинских войск и заняли плацдарм в городе, «откуда продолжают развивать успех».

    Напомним, поступали сообщения о том, что Северодонецк перешел под контроль российских войск и ЛНР. 

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    В ДНР допустили смертную казнь для наемников из Британии и Марокко

    27 мая 2022, 20:38

    Текст: Елизавета Булкина

    В отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания заявил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.

    Он уточнил, что Генпрокуратура республики завершила расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко.

    «Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против ДНР, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания – смертная казнь», – передает слова Гаврилова ТАСС.

    В ведомстве добавили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).

    Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.

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    Назван размер оставшейся под контролем ВСУ части Севердонецка

    30 мая 2022, 15:53

    Текст: Ольга Иванова

    В городе Северодонецк в ЛНР осталось зачистить еще 15-17% жилого сектора, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

    «На час времени текущего дня, обстановка в городе Северодонецк под контролем, осталось нам дочистить общей сложности где-то 15-17% жилого сектора. Остальная территория полностью зачищена», – заявил Алаудинов на видео, которое опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, чеченские бойцы сейчас подходят к промышленной зоне, примыкающей к жилому сектору.

    «На данный момент без происшествий, без жертв. Потерь с нашей стороны тоже нету, единственное, надо отметить, что с города Лисичанска просто беспрерывным дождем на нас сыпется град снарядов. Наш противник свою агонию потери города решил возместить тем, что он будет сыпать этот город снарядами и убивать мирных жителей. <...> Мы уже можем готовить для отправки сюда караваны из фонда Кадырова с продуктами для мирных жителей», – сказал он.

    Напомним, что штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявляет об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван, и продвижении к Славянску.

    Ранее поступали сообщения о том, что Северодонецк перешел под контроль российских войск и ЛНР. 

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    ДНР установила контакт с владельцами иностранных судов в порту Мариуполя

    29 мая 2022, 21:56

    Текст: Евгений Романов

    Владельцы трех иностранных судов, находящихся в порту Мариуполя, направили властям ДНР запросы, подтверждающие их право собственности, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

    «На данный момент уже есть первое обращение от судовладельческих компаний соответствующих иностранных судов. Там есть суда, которые осуществляют свою деятельность под различными флагами иностранных государств, но это не означает, что судовладельческая компания зарегистрирована и находится именно в этом государстве», – цитирует ТАСС Никонорову.

    По ее словам, на данный момент есть информация по трем судам, от остальных судовладельцев ждем сообщений, запросов, писем. 

    «С теми, кто подал запросы, мы находимся в контакте, собираем пакет документов от них, которые должны прилагаться к этому запросу, подтверждающие и правоустанавливающие, что это действительно их собственность», – добавила она.

    Ранее в морской порт города Мариуполь зашло первое с начала специальной военной операции России судно.

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    В Донбасс из Пензенской области привезли передвижной асфальтобетонный завод
    		    27 мая 2022, 21:16
    Фото: donmintrans.ru

    Колонна из пяти тралов с комплектующими первого передвижного асфальтобетонного завода КА-160 «Колокшанец», который задействуют в ремонте важных дорожных объектов, прибыла в Донецкую народную республику из России.

    «Сегодня мы встретили вторую автоколонну из Пензенской области , которая доставила комплектующие для монтажа асфальтобетонных заводов, которые примут участие в восстановлении дорог и мостов Донецкой народной республики. Первый завод планируется установить в Тельмановском районе», – отметил и.о. первого заместителя министра транспорта ДНР Андрей Литвиненко, который встретил колонну транспорта.

     

    По словам представителя российской дорожной организации Александра Галаева, в ДНР приехал первый из четырех асфальтобетонных заводов. Производительность одного такого завода составляет 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта ДНР.

    Всего в рамках второго этапа Пензенская область планирует направить в ДНР четыре асфальтобетонных завода. Ранее, первым этапом, от российских коллег прибыли краны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики.

    Напомним, Пензенская область стала одной из первых, которая подтвердила свои намерения о сотрудничестве с ДНР по первоочередному восстановлению дорог и мостов, разрушенных в ходе боевых действий.

    Всего Пензенская область готова предоставить Донбассу 240 единиц спецтехники и около одной тысячи дорожно-строительных рабочих для проведения строительных и ремонтных работ.

    Ранее сообщалось, что первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР.

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    В ЛНР завели дело из-за распространения ВСУ туберкулеза с беспилотников

    28 мая 2022, 14:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Луганской народной республике возбудили уголовное дело по факту распространения украинскими военными туберкулеза с помощью беспилотников, сообщили в министерстве госбезопасности республики.

    В ноябре 2020 года ВСУ запустили аппарат «Лелека С-100» из села Степное Славяносербского района ЛНР, на тот момент находившегося на границе соприкосновения, заявили в МГБ, передает РИА «Новости».

    С аппарата сбрасывались агитационные листовки, имитирующие денежные средства, находящиеся в обороте в ЛНР.

    «В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории – предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации», – добавили в ведомстве.

    Дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе проверки установлено, что к совершению преступления причастны шесть подозреваемых, сейчас ведется сбор данных по ним.

    Также распространение зараженных листовок подтверждается косвенными данными из Сети. В одном из украинских Telegram-каналов сообщалось, что «11.11.2020 патриоты Луганщины отправили поздравительные адреса жителям оккупированной территории в районе Славяносербска, а также решили «помочь финансово», распространив около 2 млн «линирийских рупэй».

    При этом к сообщению прикреплены фото шестерых мужчин в военно-полевой форме ВСУ со средствами защиты органов дыхания на лицах возле беспилотника. На беспилотнике размещены агитационные листовки, аналогичные изъятым в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой.

    В начале мая ВС России нашли 10 беспилотников в Харьковской области, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур биологического оружия.

    Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

    Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).

    Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что американские инструкторы обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.

    В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».

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    Югра поможет Макеевке восстановить инфраструктуру и экономику

    29 мая 2022, 16:31

    Текст: Евгений Романов

    Делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой находится в Донецкой Народной Республике с рабочей поездкой, сообщил окружной Департамент общественных и внешних связей.

    Основной целью поездки является доставка новой партии гуманитарного груза, который был собран жителями Югры. Также планируется подписать соглашение с администрацией города Макеевка. В рамках него Югра окажет учреждениям и предприятиям помощь для скорейшего восстановления инфраструктуры, экономики, возвращения к мирному укладу жизни, сообщается на сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа. 

    Также запланирована встреча Комаровой и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

    Делегация Югры приехала в ДНР в составе гуманитарной миссии, которая была сформирована Гуманитарным добровольческим корпусом. Добровольцы этого корпуса на самолетах Минобороны России доставили в республику почти 43 тонны груза, среди которого продовольствие, детские принадлежности, медикаменты, одежда и другое.

    В рамках рабочего визита Комарова также посетит ряд объектов в Мелекино, Мариуполе, Донецке и Макеевке. Среди них – разрушенный Драматический театр в Мариуполе, в разборе завалов которого участвовали добровольцы гуманитарной миссии из Югры. 
     
    Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из первых регионов, который организовал такую масштабную кампанию помощи жителям ЛНР, ДНР, отдельных территорий Украины. Доставлено свыше 235 тонн гуманитарного груза.

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    В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли шесть человек

    30 мая 2022, 11:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере шесть человек погибли и 14 получили ранения вследствие обстрелов Донецка утром в понедельник, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

    «По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 20 человек: шестеро погибли и 14 получили ранения», – передает Донецкое агентство новостей сообщение штаба. 

    Там уточнили, что среди погибших – подросток 2009 года рождения.

    Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин в эфире Первого канала, украинские силовики могли применять поставленное американской стороной тяжелое вооружение при обстреле Донецка.

    «Сегодня, буквально 15 минут назад, обстрелу подвергся самый центр города Донецка, это в ста метрах от нашего здания. И [были] попадания прямые в школы. <...> Работает тяжелая артиллерия, есть такие предположения, что это новая американская поставка», – передает ТАСС слова Кулемзина.

    Напомним, в субботу украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град».

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    ВСУ обстреляли за полчаса четыре населенных пункта в ДНР

    28 мая 2022, 18:35

    Текст: Вера Басилая

    Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, а также Горловку и Ясиноватую: выпущено пять мин, три ракеты из БМ-21 «Град» и семь снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Отмечается, что под обстрелы попали населенные пункты Минеральное, Васильевка, Верхнеторецкое и Донецк. По Минеральному украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров, по Васильевке выпущено две мины того же калибра, по Верхнеторецкому выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», а по Донецку – семь снарядов калибром 122 миллиметра.

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.42 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», – говорится в сообщении представительства, передает РИА «Новости».

    Также под обстрел попали населенный пункт Кодема – населенный пункт Горловка (поселок шахты Калинина): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в СЦКК.

    Ранее украинские военные обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град».

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    ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк

    28 мая 2022, 15:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Огонь был открыт из Авдеевки по направлению к Ясиноватой в 9.45 мск, тогда ВСУ выпустили три ракеты. В 13.50 с того же направления было выпущено пять ракет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение представительства.

    О жертвах и разрушениях не сообщается.

    Также представительство республики указало, что два снаряда артиллерии калибром 122 мм были выпущены по Куйбышевскому району Донецка, ранен один человек.

    Ранее в ДНР заявили, что силы республики не будут входить в Авдеевку, город будет блокирован.

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    Ясиноватую обстреляли из «Града»

    28 мая 2022, 23:24

    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Ясиноватую из РСЗО БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Очередной обстрел произошел в 22.40 мск. Огонь велся из Авдеевки. По Ясиноватой выпустили 10 ракет, передает ТАСС.

    Позднее в СЦКК сообщили, что украинские войска в 23.10 мск выпустили по Ясиноватой еще 15 ракет из РСЗО. Ранее в субботу представительство ДНР в СЦКК сообщало об 11 обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО «Град», передает РИА «Новости».

    Напомним, несколько часов назад украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР. В частности, под обстрел попали Горловка и Ясиноватая. Было выпущено пять мин, три ракеты из БМ-21 «Град» и семь снарядов калибром 122 миллиметра

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    Луганские врачи рассказали о трех тяжело пострадавших детях от обстрела «Точкой-У»

    28 мая 2022, 13:17

    Текст: Алексей Дегтярев

    Пострадавших в результате обстрела города Сватово «Точкой-У» в ЛНР пятерых детей доставили в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил заместитель главного врача по организационно-методической работе Луганской республиканской детской клинической больницы Сергей Макогонов.

    «На сегодняшний день в Луганской республиканской детской клинической больнице находятся пятеро детей, пострадавших во время взрыва в Сватово. Минно-взрывные, осколочные ранения», – сообщил Макогонов ТАСС.

    Состояние двух детей оценивается как средней степени тяжести. Трое же находятся в тяжелом состоянии, они помещены в реанимацию.

    «Один ребенок в крайне тяжелом состоянии находится на аппарате искусственной вентиляции легких с довольно-таки сложными прогнозами. Наши врачи делают все возможное, оказывают максимум помощи, чтобы спасти этих детей», – заключил он.

    Напомним, Генпрокуратура ЛНР сообщала, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по поселку Сватово в Луганской народной республике.

    Число пострадавших от детонации ракеты позже возросло до 15 человек.

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    В Минстрое появился департамент по восстановлению Донбасса

    27 мая 2022, 21:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    В структуре российского Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства создан департамент, который займется восстановлением освобожденных территорий ЛНР и ДНР, сообщили в ведомстве.

    «В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

    Эти функции планируется возложить на вновь созданные структурные подразделения, указали там.

    В пресс-службе министерства отметили, что преобразования в штатной структуре Минстроя России связаны в первую очередь со значительным расширением полномочий и задач, решаемых министерством в сфере инфраструктурного строительства и развития территорий.

    Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что дорожники и мостовики из российских регионов отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет.

    Он отмечал, что в ЛНР и ДНР работают около 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Они восстанавливают поврежденное жилье, дороги и инфраструктуры.

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