«Таврида» откроет новый образовательный сезон заездом «Кириллица»

В Крыму стартует восьмой образовательный сезон арт-кластера «Таврида». Его откроет заезд «Кириллица», он будет посвящен Году культурного наследия народов России и объединит арт-школы иконописи, народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, шрифтового дизайна.

Творческие фольклорные объединения, солисты сценических ансамблей, музыканты народных оркестров, представители народных хореографических коллективов станут участниками арт-школы народного искусства (хореография и музыка). Участники покажут, как должна выглядеть народная культура традиционной и сценической формы в современности. Музыканты и хореографы будут работать над созданием современных песен, аранжировок, танцевальных постановок и видеоклипов с лучшими профессионалами страны и узнают о продвижении музыки и танцев в сети и концертном менеджменте, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Писатели, поэты, чтецы и библиотекари в арт-школе русского языка и современной литературы напишут произведения, лучшие из которых войдут в книгу «Новые сказки народов России». В рамках издательской программы арт-кластера будет создана иллюстрированная AR-книга, представленная как в классическом, так и аудиоформатах. Также творцы смогут претендовать на участие в издательской программе арт-кластера «Таврида».

В арт-школе иконописи художники, иконописцы, художники-монументалисты, мозаичисты, реставраторы станковой и монументальной живописи представят творчество предков, являющееся национальным достоянием России. Творцы сделают прорись – контурный рисунок иконы, опробуют технику «плави», в которой работал Андрей Рублев, пройдут все технологические процессы написания иконы: от левкашения до покрытия олифой. Под руководством лучших иконописцев и экспертов сферы участники узнают законы композиции, овладеют старинными технологиями и канонами написания ликов, одежд святых и других элементов иконы, изучат историю, географию иконографии и храмового зодчества, а также погрузятся в контекст исторического зарождения иконописи и познакомятся с ее актуальными формами. В финале арт-школы будет организована выставка работ участников.

Арт-школа цифровизации и IT-технологий примет специалистов по фото-, видеосъемке и обработке, специалистов по работе с аудио; режиссеров монтажа, моушен-дизайнеров и аниматоров; специалистов по разработке приложений AR и VR; копирайтеров и авторов; программистов, верстальщиков; веб-дизайнеров. Итоговым продуктом участников станет цифровой проект, который объединит работу всех творцов, приехавших на заезд.

Иллюстраторы, шрифтовые и графические дизайнеры повысят профессиональные компетенции в арт-школе шрифтового дизайна. За неделю участникам предстоит погрузиться в историю шрифта и типографики, изучить тренды современной типографики, научиться подбирать и сочетать шрифты, работать с версткой, а также узнать о микротипографике и применении шрифтов в веб- и графическом дизайне. Творцы на практике поработают над созданием шрифтов, а также разработают концепцию визуального оформления для театрализованного представления «Кириллица».

Итоговым продуктом всех арт-школ станет театрализованное представление «Кириллица». В основу сюжета лягут «Новые сказки народов России», написанные участниками арт-школы русского языка и современной литературы. Сводный ансамбль народных инструментов займет ключевую роль в музыкальном оформлении представления, главные партии исполнят вокальные коллективы из разных регионов страны. Представление будет наполнено многогранностью танцев народов России, а авторский визуальный контент от арт-школы шрифтового дизайна подчеркнет уникальный стиль Года культурного наследия народов России. Арт-школа цифровизации и IT создаст цифровой двойник итогового продукта заезда «Кириллица». Постановка «Кириллица» будет включена в основную программу фестиваля «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа.