Нефть подешевела более чем на 1% на неопределенности вокруг спроса

Мировые цены на нефть во вторник заметно снижаются после резкого роста накануне – в связи с неопределенностью вокруг спроса на сырье, следует из данных торгов.

По состоянию на 13.41 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,3%, до 106,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – также на 1,3%, до 103,8 доллара, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что нефтяные трейдеры внимательно следят за перспективами мирового спроса. Так, продолжающийся в Китае карантин оказывает серьезное давление на уровень потребления сырья в стране.

При этом страны Евросоюза продолжают обсуждать возможно введения эмбарго на нефть из России. По мнению аналитиков SPI Asset Management, прогресс в согласовании запрета ЕС на импорт российского сырья поддерживает рост цен на него. Однако, эксперты заметили, что дальнейший рост цен будет ограниченным, пишет газета Wall Street Journal.

В пятницу мировые цены на нефть выросли на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России.

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