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ВСУ обстреляли за полчаса четыре населенных пункта в ДНР
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Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, а также Горловку и Ясиноватую: выпущено пять мин, три ракеты из БМ-21 «Град» и семь снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что под обстрелы попали населенные пункты Минеральное, Васильевка, Верхнеторецкое и Донецк. По Минеральному украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров, по Васильевке выпущено две мины того же калибра, по Верхнеторецкому выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», а по Донецку – семь снарядов калибром 122 миллиметра.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.42 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», – говорится в сообщении представительства, передает РИА «Новости».
Также под обстрел попали населенный пункт Кодема – населенный пункт Горловка (поселок шахты Калинина): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в СЦКК.
Ранее украинские военные обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град».
Опубликованы кадры захваченных российскими десантниками укрепленных позиций ВСУ
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Минобороны опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций войск Украины штурмовыми группами воздушно-десантных войск.
На кадрах видны хорошо оборудованные протяженные траншеи по полному профилю, бетонный бункер, тела украинских военнослужащих, препарат и шприц, найденные на позиции, предположительно, так называемый боевой наркотик, американская амуниция, передает РИА «Новости».
Как при этом отметили в Минобороны, в ходе продвижения передовых подразделений ВДВ были вскрыты хорошо укрепленные полевые позиции украинских войск. Подразделения разведки и расчеты дронов передали координаты обнаруженных позиций артиллерии.
«Во время артиллерийского удара из артиллерийских орудий и минометов противник понес потери и при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили», – сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир, военные действовали двумя штурмовыми группами. «Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом», – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские десантники в ходе спецоперации на Украине проявляют себя блестяще.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Ажиотажный спрос на гражданство России возник в Запорожской области
В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что в регионе уже подготовлена вся необходимая инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день первые жители Херсонской области подали заявления на российское гражданство. Днем ранее власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу.
В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
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Новые группы украинских военных в Донбассе публично отказались выполнять приказы
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Бойцы Черкасской теробороны и 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ отказались выполнять боевые задания на территории ЛНР и ДНР из-за недостатка вооружений, отсутствия еды, воды, связи и медицинской помощи. В ответ на это официальный Киев обвинил их в дезертирстве, с чем бойцы категорически не согласны.
«Мы, бойцы Черкасской территориальной обороны с местом дислокации в городе Смела, по неустановленным причинам были переведены в состав Луганской территориальной обороны. В настоящее время мы дислоцируемся в Донецкой области и записываем это обращение для разъяснения ситуации, которая сложилась в нашем батальоне», – говорится в заявлении украинских бойцов.
«22 мая в устной форме командиром батальона нам была доведена информация про выезд «на ноль». Оценив задание, которое мы получили, при предварительном обследовании места выезда стало понятно, что для его выполнения необходимо наличие тяжелого вооружения, которым мы не владеем. Поэтому выполнение задания невозможно. Об этом мы предупредили руководство батальона», – констатируют бойцы.
«После по приказу командира нами было сложено оружие, боекомплект, бронежилеты и шлемы. В настоящее время нам угрожают арестом. Фактически никто из нас не отказывался от выполнения своих обязанностей. Все готовы защищать свою родину. Но имея лишь автоматы – это невозможно», – посетовали бойцы теробороны.
В заявлении также отмечается, что после первого выезда «на ноль» «мы имеем двух «двухсотых» и много «трехсотых» по госпиталям, а также больных, которых не хотят признавать такими». «Нам отказывают в квалифицированной помощи и лечении. Финансирование батальона отсутствует, о чем сказал сам комбат. Правового подтверждения перевода нашей роты нет, а сам факт перевода, по нашему мнению, является незаконным», – полагают бойцы.
«В настоящее время руководство батальона пытается отправить нас в местную военную прокуратуру, у которой предвзятое отношение к нашей роте. Отдавая устные приказы о выходе на боевые позиции, руководство делает из нас пушечное мясо. Мы добровольно пришли на службу и хотим принести пользу стране. Просим нас услышать и помочь», – говорится в сообщении.
Со схожим заявлением выступили и бойцы 2-й роты 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ. «После двухнедельного боевого слаживания мы вышли на боевые позиции. По словам командира батальона, мы должны были отправиться в Запорожье. Но прибыли мы в Луганскую область под город Попасную, где получили задание занять боевые позиции и обороны возле села Камышеваха», – говорится в очередном заявлении.
«С первых минут прибытия на свои позиции мы были обстреляны минометным огнем. Несмотря на это, мы начали окапываться. Первые сутки мы продержались под огнем, но нам не доставили ни воды, ни еды. Радиостанций и связи у нас не было. При ранениях медслужбы не приезжали, из-за чего погиб один боец», – говорят представители батальона.
«После того, как нас начали атаковать вертолетами, самолетами и «градами», мы приняли решение отступить с наших позиций. Через 10 минут наши позиции были накрыты. Если бы мы остались там – никто бы не выжил. Сейчас высшее командование хочет сделать из нас дезертиров. Мы просим дать этому правовую оценку», – говорится в заявлении.
Кроме того, другие бойцы батальона пожаловались на то, что они «пошли против артиллерии и авиации с вооружением времен Первой и Второй мировых войн». «И вот с этим мы должны были воевать против вертолетов, которые безбожно обсыпали нас, и артиллерии, которая все большим калибром сравнивала наши окопы с землей», – жалуется боец.
Напомним, ранее украинские военные из 115-й бригады, которые записали обращение к Владимиру Зеленскому с заявлением об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке, были отправлены в СИЗО.
По словам военнослужащих, их отправляют на верную смерть. А от руководства нет никакого уважения к людям. Они также выразили желание иметь надежный тыл и надлежащее командование.
До этого Верховная рада Украины решила не рассматривать законопроект, предполагающий разрешать офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, заявил депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Бакумов.
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Найдено новое доказательство подготовки наступления ВСУ на Донбасс
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В поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление, сообщили бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова.
Населенный пункт, располагающийся у административной границы ЛНР и ДНР, недавно перешел под контроль Луганской Народной Республики, до этого восемь лет там находились украинские силовики. Сейчас от позиций ВСУ там остались брошенные окопы и укрепленные сооружения, а также разбитая бронетехника, передает РИА «Новости».
Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова показали бывший штаб украинских войск. В нем нашли макет местности, на котором обозначены позиции ВСУ и места сосредоточения техники. «Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде», – сказал один из бойцов. По мнению луганских военных, обозначения на макете показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению. После бегства ВСУ в бывшем штабе живут только кошки.
Ранее в Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны назвало число оставшихся в порту Мариуполя иностранных судов
В Мариупольском порту остаются шесть иностранных сухогрузов, несмотря на все условия для безопасного выхода, заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Он уточнил, что российские специалисты устранили минную опасность в акватории порта города. Гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.
С 25 мая ВС России круглосуточно открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море протяженностью 115 миль и шириной две мили.
Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что экипажи судов зарубежных государств уже отправлены из порта Мариуполя по своим странам при поддержке МИД ДНР. Он отмечал, что в скором времени порт начнет свою работу.
Напомним, российские саперы полностью разминировали территорию порта Мариуполя. Вооруженные силы России открывают гуманитарный коридор в направлении Черного моря, чтобы иностранные суда могли выйти из порта.
Глава ДНР призвал ускорить военную операцию на севере республики
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Операцию на севере Донецкой народной республики важно ускорить: Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас – в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению Пушилина, «ни для кого не секрет, что если у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то противник применит это на практике».
«Поэтому нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение), по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно – с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями», – добавил глава ДНР.
Пушилин также рассказал, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, подчеркнув, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик «в полном объеме».
«То есть по сути эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик, – мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», – пояснил он.
Глава ДНР выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.
До этого Пушилин заявил, что выход сил ДНР и ЛНР на границу республик не мог обеспечить их защиту. Он подчеркнул, что «обстрелы» и «агрессия» со стороны Украины «продолжались бы неограниченный период времени». Учитывая, что Киев получал поддержку от стран Запада, «это приобретало бы более серьезные масштабы».
Напомним, Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Американские СМИ заявили о провале попытки США изолировать Россию
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Страны за пределами США и Европы склонны рассматривать спецоперацию России на Украине как региональный конфликт, а не как глобальный кризис, из чего американские СМИ сделали вывод, что США не смогли убедить весь мир безоговорочно поддержать Украину.
«В большей части остального мира ответный пыл, очевидный для Запада на действия России на Украине, отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, остались в основном пассивны, действуя преимущественно для защиты своих экономических и стратегических интересов», – пишет портал Politico.
Уточняется, что конкретная политика остальных стран различна. Так, Индия воздержались от всех резолюций ООН, направленных на наказание России. Другие страны проголосовали только за некоторые из них. Но все они отказались публично критиковать Россию, а некоторые, в частности, Индия, «окончательно обозлились» на США. Тем же путем пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время поддерживала тесные военные связи с США, и отвергла просьбу Вашингтона прокачать больше нефти, чтобы ослабить рост цен после введения западных санкций в отношении России.
Источники сходятся во мнении, что другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции против нее. Так, Израиль и Турция отказались публично осудить Россию и в данный момент всеми силами пытаются сохранить дипломатические отношения, а также возможность выступать в качестве посредников между Киевом и Москвой.
Укрепить экономические связи с Россией удалось Индии, которая после введения ряда пакетов антироссийских санкций воспользовалась льготными ценами на энергоресурсы и закупила российской нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год.
По информации издания, остальные страны пошли путем сосредоточения на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.
Таким образом, произошедшее расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу – не потому, что многие страны поддерживают российскую спецоперацию, а потому, что они хотят защитить собственные интересы, которые завязаны на эффективном взаимодействии с Москвой, подчеркивает издание. Более того, по мнению издания, остальные страны уверены, что публичное осуждение России ничего не даст для прекращения боевых действий на Украине.
Ранее китайские СМИ заявили, что ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
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Силы ДНР и ЛНР установили контроль над Красным Лиманом
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Группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман, сообщает штаб территориальной обороны республики.
«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Красный Лиман – это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что больше половины города Красный Лиман перешло под контроль сил республики.
Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.
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Союзные силы России и ДНР освободили поселок на южной окраине Нью-Йорка
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Сводные отряды народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженные силы России полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому (переименованному властями Украины в Нью-Йорк), сообщили в пресс-службе НМ ДНР.
Сводные отряды НМ ДНР и ВС РФ полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому, переименованному киевскими пропагандистами в Нью-Йорк. Несмотря на то, что противник отступил, он продолжает разрушать Новоселовку артиллерией и реактивными снарядами. Поселок почти полностью уничтожен, следы пребывания и боеприпасы нацистов встречаются почти в каждом разрушенном доме, сообщается в Telegram-канале пресс-службы.
Ранее в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР допустили смертную казнь для наемников из Британии и Марокко
В отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания заявил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.
Он уточнил, что Генпрокуратура республики завершила расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко.
«Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против ДНР, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания – смертная казнь», – передает слова Гаврилова ТАСС.
В ведомстве добавили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Около «Азовстали» в Мариуполе найден американский бронированный «Хаммер»
В промзоне завода «Азовсталь» в освобожденном Мариуполе обнаружен поврежденный американский бронеавтомобиль «Хаммер» (HMMWV, Humvee) армейской модификации.
Автомобиль находится под открытым небом между корпусами завода. Машина имеет пустынную расцветку, на крыше бронеавтомобиля располагается башня с пулеметной турелью, номер модификации найденного американского бронеавтомобиля – TM 9-2320-387-24P, передает корреспондент РИА «Новости».
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Названа численность задействованных в восстановлении Донбасса российских строителей
В ЛНР и ДНР работают около 1000 российских строителей и 250 единиц техники на восстановлении поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сегодня перед нами стоит задача максимально оперативно развернуть работы для помощи ДНР и ЛНР в восстановительных работах. Буквально в ежедневном режиме мы видим, что из многих регионов страны отправляются колонны техники для помощи в восстановлении поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры республик. Всего там уже работает порядка 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Объем работ, которые предстоит провести в Республиках, существенный, и мы будем увеличивать количество людей, которые там работают», – написал Хуснуллин в Telegram-канале.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что дорожники и мостовики из российских регионов отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет.
Эксперт назвал первоочередные задачи по восстановлению освобожденных территорий Украины.
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В ДНР объяснили причину острой нехватки воды в республике
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«Вероятный подрыв гидроузлов в ДНР отступающими украинскими военными ускоряет спецоперацию союзных войск. Сейчас наши территории и без того остро нуждаются в нормальном водоснабжении», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал ускорить военную операцию на севере республики из-за проблем водоснабжения.
«Ситуация очень тяжелая, с водой у нас большие проблемы. Она подается в некоторые районы раз в четыре дня, в другие – раз в неделю. А в частном секторе Петровского и Кировского районов Донецка воды нет вообще», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
По его словам, исторически так сложилось, что вся вода в эти районы идет с севера – со стороны Славянска. «Там расположены насосные станции, которые поднимают воду к нам на возвышенность Донецкого кряжа – в Горловку, Макеевку и собственно Донецк. Пушилин прав: если мы зайдем в осенний сезон без воды – нас ждут огромные проблемы во всем коммунальном хозяйстве, можно даже прогнозировать настоящую катастрофу», – посетовал собеседник.
Представитель ДНР указал, что эту проблему не решить без включения насосных станций. «У меня есть подозрения, что отступающие украинские бойцы не оставят нам эти гидроузлы в надлежащем состоянии. Судя по их террористической ментальности, можно быть уверенными: бандеровцы совершат какую-то диверсию, чем усложнят нам проблему с водой», – признался он.
Исходя из ситуации, союзным войскам не остается ничего другого, как ускорить спецоперацию, подчеркнул Бердичевский. «Сейчас с нашей стороны идет массированная артиллеристская атака по позициям украинских формирований по всей линии соприкосновения. По данным нашей разведки, у них в войсках полный хаос, не вывозят даже тела павших товарищей, фиксируется большое количество отступающих и дезертиров. Поэтому, я надеюсь, что через пару месяцев там все закончится, и наши специалисты возьмутся за запуск насосных станций», – резюмировал собеседник.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что операцию на севере Донецкой народной республики важно ускорить: Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы.
«Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас – в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», – сказал он.
«Нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение), по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно – с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями», – добавил глава ДНР.
В целом, по его словам, проведение операции в Донбассе ускоряется – капитуляция экстремистов из «Азова» стала решающим фактором, и противник стал чаще сдаваться в плен.
«Дальнейшее продвижение будет идти быстрее. Противник понимает также, что если украинский режим предал, скажем так, распиаренные и хорошо подготовленные «Азов» и тех, кто был рядом с ним, то что говорить про обычные подразделения, у которых нет ни имен, ни фамилий, и которые недостаточно серьезно распиаренные», – заявил Пушилин.
Пушилин также рассказал, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, подчеркнув, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик «в полном объеме».
«То есть по сути эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик, – мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», – пояснил он.
Глава ДНР выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.
До этого Пушилин заявил, что выход сил ДНР и ЛНР на границу республик не мог обеспечить их защиту. Он подчеркнул, что «обстрелы» и «агрессия» со стороны Украины «продолжались бы неограниченный период времени». Учитывая, что Киев получал поддержку от стран Запада, «это приобретало бы более серьезные масштабы».
Напомним, Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Пострадавшая при обстреле ВСУ женщина умерла в Белгородской области
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Получившая ранение из-за обстрела со стороны Украины женщина из Белгородского села Журавлевка умерла, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
До этого он сообщал, что пострадавшая при атаке ВСУ находилась в крайне тяжелом состоянии. «У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Гладков добавил, что в целом ситуация в регионе спокойная, «за исключением отдельных направлений на приграничных территориях». При этом Гладков обратился к гражданам, в первую очередь к жителям сел Журавлевка, Нехотеевка и Середа, с запретом на посещение этих населенных пунктов «до особого распоряжения».
В четверг губернатор сообщал, что обстрел Журавлевки со стороны Украины ведется на протяжении всего дня. Он уточнял, что в результате обстрела ранения получила женщина. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии, из-за чего ее невозможно было транспортировать.
После того, как женщина получила ранения на въезде в обстреливаемое со стороны Украины село Журавлевка, поставили блокпост, чтобы не пускать туда посторонних.
В среду Гладков также сообщал, что поселок Журавлевка подвергается обстрелам со стороны Украины. В ходе обстрела пострадало 10 домовладений.
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Первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях начали работать в Херсонской области
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Первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях открылись в Геническе Херсонской области. Более того, в июне власти районной администрации планируют рассчитывать зарплатный фонд в рублях.
На заправках в Геническе на табло уже установлены цены в рублях – 66 рублей за литр А-92. На колонке «гривна» заклеена и поверх счетчика от руки подписано «руб.», – передает корреспондент РИА «Новости».
Как рассказал сотрудник станции АЗС, «оплата идет в рублях и гривнах, у кого что есть». «Мы недавно начали работать, перебоев (с поставками бензина) пока не было. Завтра должны еще привезти вторую поставку. Продаем по 2–3 куба в день», – отметил он.
Также в Геническе на бивалютную систему оплаты перешли аптеки. На входе установлена табличка «принимаем в рублях и гривнах». Отмечается, что в обороте достаточно средств, в кассах есть и мелкие купюры для сдачи. Только некоторых распространенных лекарств в наличии пока нет.
Как заявил глава Генической районной администрации Андрей Клочко, зарплатный фонд бюджетников с июня планируется рассчитывать в рублях, при этом бивалютная система будет сохраняться некоторое время.
«В июне месяце планируется запустить в рублях зарплатный фонд в бюджетной сфере, тем самым вымывая гривну из нашего кругооборота финансовых ресурсов. Что касается выплат жилищно-коммунальных услуг, есть определенные трудности... Коммунальные предприятия принимают платежи как в рублях, так и в гривнах, используя бивалютную систему», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что в Херсонской области впервые начали официально продавать сим-карты с кодом России +7.
Напомним, власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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