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Путин назвал Чуйский тракт уникальным туристическим маршрутом
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Президент Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 100-летию присвоения Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения.
«Сегодня Чуйский тракт – современная федеральная трасса, соединяющая Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Он играет важную экономическую роль – связывает нашу страну с азиатскими государствами, предоставляет отличные перспективы для развития близлежащих российских регионов. И, конечно, Чуйский тракт – уникальный туристический маршрут, восхищающий путешественников красотой первозданной природы, ценными археологическими и историческими памятниками, гостеприимством жителей прилегающих городов и поселков», – передает ТАСС текст телеграммы главы государства.
Путин упомянул историческое значение дороги и напомнил, что в течение столетий это был единственный караванный путь из Западной Сибири в Центральную Азию. Он назвал важным, что сегодня тракт продолжает развиваться, модернизировать инфраструктуру, здесь проводятся масштабные работы по благоустройству и расширению наиболее загруженных участков, идет возведение безопасных развязок и установка линий электроосвещения.
«В вековой юбилей желаю строителям и дорожникам успехов и выполнения намеченных планов, а всем, кто проезжает по Чуйскому тракту, доброго пути», – подытожил президент.
Чуйский тракт является федеральной автомобильной дорогой, которая соединяет Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую область с Монголией и Китаем. Журнал National Geographic включил трассу в десятку красивейших дорог мира.
Путин: Воровство чужих активов не доводит до добра
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Нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро.
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Путин: Шестисотые мерседесы в Россию привезут из какой угодно страны
В Россию продолжат поступать люксовые товары, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить. Уверяю, их привезут откуда угодно и из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот о чем мы должны думать и над чем работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партерами, с теми, кто хочет с нами сотрудничать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее на форуме Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе.
Он также отметил, что импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом.
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Путин: Россия становится сильнее из-за санкций
Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе, заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия не намерена сама себя отрезать от технологий развитых стран, передает ТАСС.
«Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать, нас хотят оттуда немножко выдавить. Но в современном мире это просто нереалистично — невозможно», – пояснил российский лидер.
Путин добавил, что если Россия сама себя «какой-то стеной не будет отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет».
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Путин пообещал Драги помочь с поставками продовольствия при снятии санкций с России
Россия готова помочь в решении продовольственного кризиса, в том числе экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции, заявил президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры «обстоятельно рассмотрели» положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности. Президент отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. «Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», – добавили в Кремле.
Ранее в разговоре Путин раскрыл Драги детали налаживания мирной жизни в Донбассе.
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Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
Доля расчетов в национальных валютах стран-участниц Евразийского экономического союза достигла 75%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
«Расширяется практика расчетов в национальных валютах, что очень важно, отмечу, что их доля во взаимной торговле стран союза (ЕврАзЭС) уже достигла 75%», – передает его слова РИА «Новости».
«Будем и дальше работать над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт», – отметил Путин.
Кроме того, глава государства предложил создать Евразийский экспортный центр. «Целесообразно развивать общие для [Евразийского] континента институты по ключевым точкам роста, в том числе подумать над созданием Евразийского экспортного центра и торговых домов, ускорить работу по формированию Евразийской перестраховочной компании, изучить вопрос развития трансграничных особых экономических зон, возможно, даже с наднациональными полномочиями», – отметил он.
Ранее Путин заявил, что развитие евразийской интеграции связано не с сегодняшней политической ситуацией в мире, а с глобальными экономическими тенденциями.
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Путин раскрыл Драги детали налаживания мирной жизни в Донбассе
Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Марио Драги проинформировал его о том, как налаживается мирная жизнь в городах Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также политики обсудили положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности. Путин указал на необоснованность обвинений в адрес России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.
Также Путин и Драги обсудили проблему энергетической безопасности. Российская сторона подтвердила намерение и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин: Импортозамещение не является панацеей
Импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
«Да, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но все невозможно сделать. Жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но здесь ничего страшного нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», – передает его слова ТАСС.
«Ведь импортозамещение – это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше», – цитирует президента РИА «Новости».
По словам главы государства, есть вероятность, что это будет происходить с переменным успехом, но Россия точно станет от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий.
Он также отметил, что Россия сделала все самое необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим ее суверенитет.
Говоря об уходе зарубежных компаний, Путин пояснил, что теперь освободилась ниша для российских производителей.
«Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава Богу. Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится», – сказал он.
Ранее на форуме Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе.
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Путин потребовал разбюрокрачивать надзорную деятельность
Государство, оставляя за собой право контроля за бизнесом, особенно в сфере здоровья граждан, должно разбюрокрачивать надзорную деятельность, чтобы не мешать работать предпринимателям, заявил президент Владимир Путин.
«Задачи государства – разбюрокрачивать всю эту (контрольно-надзорную) деятельность, помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, все-таки уменьшать эту нагрузку», – сказал Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, передает РИА «Новости».
По словам омбудсмена, проверок стало меньше, но они не стали хуже.
Ранее Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом.
Путин не увидел проблем в отъезде некоторых IT-специалистов в Армению
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит проблемы в переезде в Армению некоторых отечественных специалистов в сфере IT.
«Ну переехали, и слава Богу, пусть работают», – заметил Путин, передает ТАСС.
Во время выступления на первом Евразийском экономическом форуме глава страны рассказал, как обсуждал с коллегами из Казахстана и Армении развитие высоких технологий, но не по той причине, что «часть айтишников переехала в Армению».
Он назвал сложившуюся ситуацию для России «в известной степени вызовом».
«Мы должны создавать лучшие условия», – пояснил Путин.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил распространить меры поддержки IT-специалистов на профильных педагогов, поскольку российская экономика нуждается как минимум еще в 1 млн специалистов в IT-сфере.
Москва и Минск договорились о финансировании проектов по микроэлектронике
Россия и Белоруссия договорились о финансировании проектов по производству микроэлектроники, сообщил глава российского государства Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
«У нас есть возможность работать с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, и мы обязательно будем это делать, потому что Республика Беларусь сохранила определенные, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике. Мы с президентом Лукашенко только что встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельное финансирование на производственные проекты внутри Белоруссии, продукты которых будут востребованы в самой России», – передает его слова РИА «Новости».
Путин обратил внимание, что сейчас развиваются высокотехнологичные сферы.
«И мы бы хотели, чтобы мы делали это вместе с нашими партнерами по ЕврАзЭС. Можно и нужно восстанавливать эти компетенции совместной работы», – заключил президент.
Ранее власти Москвы рассказали об активном развитии отечественной микроэлектроники в технополисе «Москва», данное направление является одним из ключевых в сфере импортозамещения.
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Путин: Бизнес в России проявляет наилучшие качества в условиях санкций
Президент Владимир Путин высоко оценил деятельность большинства российских бизнесменов в условиях санкций.
«Бизнес наш, отечественный, проявляет свои наилучшие качества в этих непростых условиях, достаточно быстро адаптируется», – передает ТАСС слова главы государства на встрече с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Путин отметил, что бизнесу очень непросто находить новых партнеров, выстраивать новые логистические цепочки, сохранять коллективы – все это требует больших усилий и таланта. «У подавляющего большинства наших предпринимателей наряду с чувством ответственности все это дает очень позитивный результат», – заключил президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство России дополнило план первоочередных мер в экономике в условиях введения санкций против Москвы еще 14 позициями.
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Путин: Развитие евразийской интеграции не связано с текущей ситуацией
Развитие евразийской интеграции связано не с сегодняшней политической ситуацией в мире, а с глобальными экономическими тенденциями, сказал президент России Владимир Путин.
По словам главы страны, еще в рамках СССР наибольшим приоритетом стало строительство отношений с естественными соседями.
«В связи с тем, что центр экономического развития постепенно, и мы это прекрасно знаем, и представители бизнеса это знают, перемещается, и это движение продолжается до сих пор, в Азиатско-тихоокеанский регион», – сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает РИА «Новости».
Он отметил, что все больше стран хотят и будут проводить независимую экономическую политику.
«Никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет, никаких сил не хватит. Да и желание просто пропадет, сталкиваясь с проблемами внутри своих стран, надеюсь, придет осознание того, что эта политика абсолютно бесперспективна», – сказал Путин.
Он добавил, что антироссийские санкции сейчас отражаются на всех, так как ни в одной развитой экономике такой инфляции не было 40 лет.
«В этих развитых экономиках за 40 лет не было такой инфляции, безработица растет, цепочки рвутся, глобальные кризисы усиливаются. И в таких чувствительных сферах, как, скажем, продовольствие, это не шутки, это серьезные вещи, которые отражаются на всей системе экономических и политических отношений», – добавил российский лидер.
Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
Президенту Владимиру Путину доверяют 81,3% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 81,3% респондентов. При этом деятельность Путина одобряют 78,4% опрошенных, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 63,8%, а его работу одобряют 52,5% респондентов.
Опрос проводился методом телефонного интервью 16-22 мая среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
В начале мая опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,9%.
Путин пожелал успехов Кумпилову на посту главы Адыгеи
Президент Владимир Путин на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым поблагодарил его за усилия по развитию региона и пожелал дальнейших успехов.
«Хочу вас поблагодарить за эту работу и пожелать успехов», – передает ТАСС слова главы государства, выслушавшего доклад руководителя республики. Он занимает пост главы Адыгеи с 2017 года, срок полномочий истекает в сентябре нынешнего года.
Президент отметил, что в регионе есть «много положительных, очень устойчивых тенденций», в частности, увеличивается валовой продукт и растет промышленное производство. При этом Путин попросил уделить внимание развитию инвестиций и поддержке рынка труда. «В целом для страны это важно, а для Кавказа – тем более. И для республики это тоже важно и очень актуально», – прокомментировал он положение дел в сфере занятости.
Путин отметил, что посмотрел обращения Кумпилова, касающиеся вопросов здравоохранения, выделения дополнительных средств из резервного фонда. По словам президента, темы обращений главы Адыгеи «являются очень важными направлениями деятельности любой региональной власти». «Очень хорошо, что вы на это обращаете внимание», – сказал он.
«В целом ситуация, действительно, стабильная и находится на подъеме», – подытожил глава государства.
Путин выразил надежду на продолжении работы Парфенчикова на посту главы Карелии
Президент Владимир Путин встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и выразил надежду, что он продолжит работу на этом посту после перевыборов этой осенью, сообщила пресс-служба Кремля.
«Надеюсь на то, что ваш опыт, который вы приобрели в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах вашей следующей итерации в качестве главы республики», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
Парфенчиков является главой Республики Карелия с 25 сентября 2017.