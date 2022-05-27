Путин назвал Чуйский тракт уникальным туристическим маршрутом

Президент Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 100-летию присвоения Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения.

«Сегодня Чуйский тракт – современная федеральная трасса, соединяющая Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Он играет важную экономическую роль – связывает нашу страну с азиатскими государствами, предоставляет отличные перспективы для развития близлежащих российских регионов. И, конечно, Чуйский тракт – уникальный туристический маршрут, восхищающий путешественников красотой первозданной природы, ценными археологическими и историческими памятниками, гостеприимством жителей прилегающих городов и поселков», – передает ТАСС текст телеграммы главы государства.

Путин упомянул историческое значение дороги и напомнил, что в течение столетий это был единственный караванный путь из Западной Сибири в Центральную Азию. Он назвал важным, что сегодня тракт продолжает развиваться, модернизировать инфраструктуру, здесь проводятся масштабные работы по благоустройству и расширению наиболее загруженных участков, идет возведение безопасных развязок и установка линий электроосвещения.

«В вековой юбилей желаю строителям и дорожникам успехов и выполнения намеченных планов, а всем, кто проезжает по Чуйскому тракту, доброго пути», – подытожил президент.

Чуйский тракт является федеральной автомобильной дорогой, которая соединяет Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую область с Монголией и Китаем. Журнал National Geographic включил трассу в десятку красивейших дорог мира.