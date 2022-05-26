Борисов рассказал об импортозамещении в Роскосмосе

Роскосмос не испытывает такого дефицита в иностранных комплектующих, как другие отрасли, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе Национального промышленного саммита «Промышленная политика в новых реалиях».

«Роскосмос оказался в лучшей ситуации по импортозамещению, чем другие отрасли, мы не испытываем такого дефицита, как в других отраслях», – передает ТАСС слова Борисова.

«Моя такая мера ответственности – это ОПК. Знаю хорошо, что с 2014 года, когда нам попытались показать <...> наше место, мы вынуждены были серьезные усилия предпринять, чтобы уйти от зависимости в первую очередь от украинских компонентов, иностранных компонентов, и на все это потратили около 160 млрд рублей», – сказал он.

По его словам, это очень серьезная сумма. «Сравните, ежегодно мы тратим около 1,5 трлн [рублей] на вооружение в среднем. Это дополнительно 10%», – пояснил вице-премьер.

«Конечно, достигнуты были определенные результаты и серьезные результаты. Хотелось бы, конечно, большего, но кто знал, что так развернется политическая ситуация и по такой траектории пойдет. Но здесь, как говорится, мы же тоже не боги, чтобы прогнозировать. Я считаю, что здесь учесть все обстоятельства было невозможно. Но учиться на ошибках всегда нужно и можно», – сказал Борисов.

По его словам, осуществленное перевооружение российской армии позволяет сейчас в ходе спецоперации на Украине добиваться больших результатов при участии меньшего количества военнослужащих.

«Мы сумели добиться неплохих результатов в области перевооружения армии. 2012 год и 2022 год – это две большие разницы, если смотреть боеспособность нашей армии. Сегодня мы имеем около 70% современных и перспективных образцов на вооружении», – сказал он.

По словам Борисова, свою эффективность новое вооружение доказывает сейчас на Украине. «И эффективность их (современных и перспективных образцов вооружения) использования в специальной военной операции доказывает, что мы правильным путем двигались, и сегодня меньшим числом наших военнослужащих мы добиваемся больших эффективных результатов», – сказал вице-премьер.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что предприятие сформировало совместно с министерством промышленности план, в рамках которого будут выпускаться части комплектующих для российской промышленности.