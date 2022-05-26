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Американские СМИ заявили о провале попытки США изолировать Россию
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Страны за пределами США и Европы склонны рассматривать спецоперацию России на Украине как региональный конфликт, а не как глобальный кризис, из чего американские СМИ сделали вывод, что США не смогли убедить весь мир безоговорочно поддержать Украину.
«В большей части остального мира ответный пыл, очевидный для Запада на действия России на Украине, отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, остались в основном пассивны, действуя преимущественно для защиты своих экономических и стратегических интересов», – пишет портал Politico.
Уточняется, что конкретная политика остальных стран различна. Так, Индия воздержались от всех резолюций ООН, направленных на наказание России. Другие страны проголосовали только за некоторые из них. Но все они отказались публично критиковать Россию, а некоторые, в частности, Индия, «окончательно обозлились» на США. Тем же путем пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время поддерживала тесные военные связи с США, и отвергла просьбу Вашингтона прокачать больше нефти, чтобы ослабить рост цен после введения западных санкций в отношении России.
Источники сходятся во мнении, что другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции против нее. Так, Израиль и Турция отказались публично осудить Россию и в данный момент всеми силами пытаются сохранить дипломатические отношения, а также возможность выступать в качестве посредников между Киевом и Москвой.
Укрепить экономические связи с Россией удалось Индии, которая после введения ряда пакетов антироссийских санкций воспользовалась льготными ценами на энергоресурсы и закупила российской нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год.
По информации издания, остальные страны пошли путем сосредоточения на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.
Таким образом, произошедшее расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу – не потому, что многие страны поддерживают российскую спецоперацию, а потому, что они хотят защитить собственные интересы, которые завязаны на эффективном взаимодействии с Москвой, подчеркивает издание. Более того, по мнению издания, остальные страны уверены, что публичное осуждение России ничего не даст для прекращения боевых действий на Украине.
Ранее китайские СМИ заявили, что ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
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Певице Наргиз закрыли въезд в Россию на 50 лет
Артистке Наргиз Закировой запретили въезд на территорию Российской Федерации на полвека, об этом сообщил ее адвокат Бахром Исмаилов.
«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию [ВС России на Украине]. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», – сказал Исмаилов в беседе со Starhit.
Он добавил, что певица была к этому готова, и предполагала, что подобные меры к ней будут приняты. Вместе с тем она решила оставаться верной «своей гражданской позиции».
Ранее сообщалось, что Закирову после прибытия в Россию задержали в аэропорту и могут депортировать.
Наргиз Закирова в 1990-х вместе с семьей переехала в США, в 2013 году заняла второе место в российском проекте «Голос» и с тех пор занималась творческой деятельностью в России.
Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома
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«Москва таким образом демонстрирует готовность идти на уступки, продолжать поставки газа в Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее правительство России временно отменило санкции, введенные против компании Gazprom Marketing & Trading Singapore.
«Это попытка договориться, найти компромисс с Берлином. Также это повод для самой Германии согласиться на закупку российского газа по новой схеме с учетом двух счетов в Газпромбанке, один из которых рублевый», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
Правительство России, пояснил эксперт, демонстрирует готовность «идти на определенные уступки и продолжить поставки газа, в том числе в адрес бывшей «дочки» Газпрома, которая оказалась теперь под управлением немецких властей, а точнее – Федерального сетевого агентства Германии».
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Дугин: Россия не должна соглашаться на аннексию Польшей Западной Украины
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Интеграция Украины в Польшу готовится ускоренным темпом, считает философ Александр Дугин. По его мнению, теперь перед украинцами стоит вопрос, в каком государстве они будут жить в будущем – в России или в Польше.
«Теперь всем очевидно, что западенская линия в украинской политике дошла до критической черты, и выбор отныне не между «незалежной Украиной» и возвращением Новороссии в Россию, а о том, где будут жить украинцы – в России или в Польше. Но для Восточной Украины это вообще не приемлемо. Наконец-то здесь всем станет ясно, для чего пришла Россия», – написал заявил главный редактор портала «Катехон»Александр Дугин.
Он отментил, что это не только неприемлемо для Восточной Украины, но может привести к появлению сопротивления и на западе страны, хотя сейчас еще неясно, возобладает ли «прямодушный украинский национализм» или «рабское стремление в ЕС и НАТО».
«Впрочем, это имеет второстепенное значение – Киевом управляют из Вашингтона, местное население и его настроения не имеют никакого значения», – отмечает философ. По его словам, на данный момент все указывает на то, что ускоренным темпом готовится интеграция Украины в Польшу.
«Этим можно было бы воспользоваться, если бы речь для нас шла только о Новороссии. Территорию от Одессы до Харькова мы освободим и так или иначе присоединим. Это уже не обсуждается. Западная Украина в составе Польши на первый взгляд – это приемлемо. Нам – наше, а вторая половина несостоявшейся Украины отходит туда, о чем мечтали ее власти», – продолжил Дугин.
«Но есть и другая сторона вопроса, – добавил он. – Во-первых, НАТО в таком случае все же расширится в нашем направлении и существенно. Пусть не в полном масштабе, но в половину. Во-вторых, введение польских войск будет означать прямое участие НАТО в конфликте, а значит, все переводится на новый уровень эскалации».
По его мнению, вероятность использования ядерного оружия в этом случае возрастает. «Снова встает вопрос о красных линиях, которые Россия устанавливает с таким трудом и такой ценой. А определять границы между Восточной и Западной Украиной, точнее между Польшей и Россией, придется в боях с натовским контингентом. А это в высшей степени проблематично и рискует перерасти в Третью мировую», – подчеркнул автор.
«И, наконец, в-третьих. Россия, согласившись на аннексию Польшей Западной Украины, утрачивает – пусть пока не очевидный многим – статус друга и освободителя братского украинского народа», – пишет Дугин. По его словам, даже если государство «Украина» прекратит свое существование, то останутся православные украинцы, которых на Западной Украине по- прежнему большинство.
«Это проблема. Получается, что мы размениваем «свою» половину украинцев, на «чужую». А это сделка, а не исполнение освободительной миссии», – делает вывод Дугин.
Напомним, в воскресенье в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. При этом в самой Польше уже приняли закон для временно перемещенных лиц с Украины, которым фактически приравняли их к гражданам Польши – только без права голосования. таким образром, Киев и Варшава создают союз не только с уравниванием прав граждан обеих стран, но и с общей транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем.
Ранее Дуда обещал убрать границу между Украиной и Польшей. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет себе западные территории Украины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине». О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, также сообщала российская Служба внешней разведки.
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Польша предложила лишать выгоды импортеров российской нефти
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Власти Польши предлагают ввести дополнительную пошлину для стран, продолжающих импортировать нефть у России после отказа других государств от таких поставок, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша предложила специальную выравнивающую оплату. Если кто-то дольше импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, так как России важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее», – передает его слова ТАСС.
Моравецкий отметил, что есть несколько стран, которые не могут быстро, в течение полугода или даже года, отказаться от приобретения российской нефти. В частности, речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии.
«Это государства, которые добиваются более длинных переходных периодов. Нужно учесть определенные опасения, но и со стороны тех стран должно быть больше смелости для отказа от поставок нефти из России», – заявил польский премьер.
Ранее Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил в ответ, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
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Удар по «Мотор Сич» помешал Киеву выполнить турецкий заказ
Украинскому и турецкому ВПК придется пересмотреть планы после того, как российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что «Турция заказала на данном предприятии более 30 авиадвигателей АИ-450 и АИ-450Т для 15 ударных беспилотников». Отмечается, что Анкара уже «оплатила порядка 7 млн долларов». Как рассказал Рогов, производство было «в самом разгаре». По его словам, «отгрузка должна была состояться буквально через несколько месяцев». Как полагает Рогов, российский удар приведет к тому, что «теперь планы и турецкого ВПК, и тем более ВПК режима Зеленского, резко будут пересмотрены», передает ТАСС со ссылкой на «Херсон и Запорожье-24».
Напомним, Минобороны России сообщило, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
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Украина пожаловалась на «удар в спину» от Запада и отвергла «Минск-3»
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк осудил предложение ряда западных партнеров согласиться на отказ от части территорий, которые Киев считает своими.
Подоляк заявил, что «еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго», а сейчас уже предлагается «прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира». «Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3», – заявил он в Telegram.
По его словам, «кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине». Подоляк заявил, что «не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь». «Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать?» – заявил он.
Напомним, Подоляк заявил, что в Европе призывают сдать территории ради мира, но Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Президент Украины Владимир Зеленский также посетовал, что «начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ» с призывами к Киеву «принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир».
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Россия временно разрешила поставки газа с «Ямал СПГ» для «Газпром Германия»
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Российское руководство дало разрешение на поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 Указа президента Российской Федерации <...> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd / Ямал Трейд Пте. Лтд сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd/ Газпром Маркетинг энд Трейтинг Сингапур ПТЕ Лтд (Сингапур)», – говорится в тексте распоряжения.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует в течение 90 календарных дней.
В конце апреля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что оплата части поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
В офисе Зеленского заявили о поступающих с Запада сигналах уступить территории России
В Европе призывают сдать территории ради мира, Украина не будет участвовать в этом обсуждении, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Подоляк заявил, что «в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее»: «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни, соглашайтесь на какие-то компромиссы». Он также подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера «давосским паникером» за слова о том, что Запад должен заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что именно посоветовал западным элитам бывший госсекретарь США Генри Киссинджер – и когда они смогут принять его точку зрения.
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Командир «Азова» рассказал жене о жизни в плену
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Один из командиров батальона «Азов» Денис Прокопенко смог поговорить с женой по телефону и рассказал, что сдавшиеся в плен военнослужащие содержатся в удовлетворительных условиях, сообщило издание The Guardian.
Супруга украинского военного также заявила, что ей сообщали о том, что заключенные не подвергались насилию.
«Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я», – рассказала газете Guardian Катерина Прокопенко.
«Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные», – добавила она. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Российского офицера осудили по делу о госизмене и сотрудничестве с Украиной
Вынесен приговор старшему лейтенанту ВС России Руслану Артыкову по делу о государственной измене и сотрудничестве с военной разведкой Украины, сказала пресс-секретарь Южного окружного военного суда.
«Приговором Южного окружного военного суда Артыков Руслан Ахметбаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с лишением воинского звания «старший лейтенант», – сказала Катькало ТАСС.
Она добавила, что дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку на нем стоит гриф «секретно».
В феврале в Лефортовском суде сообщали, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ («Госизмена»)».
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Страны ЕС заморозили активы Центробанка России на 23 млрд евро
В странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Рейндерс не стал отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке. Как указывает Reuters, Рейндерс не объяснил, почему ЕС, будучи крупной экономикой, «привлек так мало активов» ЦБ России, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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На Запорожской АЭС обнаружили достаточные для создания ядерного оружия запасы урана
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Запасов обогащенного урана и плутония в Запорожской атомной электростанции достаточно для производства ядерного оружия, предположил замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, курирующий проекты в сфере атомной промышленности.
«30 тонн плутония, 40 тонн обогащенного урана. Возникает даже вопрос, не допущена ли здесь какая-то арифметическая ошибка. Дальше вопрос о степени обогащения плутония и урана», – сказал Кондратьев в беседе с «Лентой.ру».
Он добавил, что для производства ядерного оружия обогащение должно быть выше 80%, в то время как на атомных энергоблоках применяется обычный уран, обогащенный до 2–5%.
Эксперт призвал дождаться подтверждения изложенным данным. В случае подтверждения главным вопросом будет то, как были получены материалы для наработки такого объема обогащенного урана и плутония, поскольку они попадают под договор о нераспространении ядерного оружия.
«Украина, как участник международных соглашений, должна будет дать пояснения. Ситуация, конечно, может сложиться достаточно непростая. Потому что, например, «ТВЭЛ», поставляющий ядерное топливо, забирает обратно отработанный материал. Это правило четко выполняется, не позволяя стране-получателю проводить манипуляции, которые могут нарушить договор о нераспространении», – сказал Кондратьев.
Напомним, журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Давосском экономическом форуме заявил о колоссальных запасах ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре.
Гросси отмечал, что на территории АЭС было около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, при этом степень обогащения директор МАГАТЭ не указал.
Ранее в Стамбуле состоялась встреча главы Росатома Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Особое внимание уделили Запорожской АЭС. Гросси попросил «об организации технической миссии специалистов МАГАТЭ на эту атомную станцию».
Запорожская АЭС, которая является крупнейшей АЭС в Европе, расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодаре. Все энергоблоки однотипны – реактор ВВЭР-1000 производства «Ижорских заводов», турбина К-1000-60/1500-2 «Турбоатом» и генератор ТВВ-1000-4 объединения «Электросила».
С энергосистемой Украины ЗАЭС связана тремя линиями электропередач 750 кВ и одной 330 кВ. Ежегодно станция генерирует около 40 млрд кВт·ч электроэнергии.
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В ЛНР заявили о взятии Северодонецка в оперативное окружение
Город Северодонецк взят в оперативное окружение силами Народной милиции ЛНР и Вооруженными силами России, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», – заявил Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее в среду посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Северодонецке наступление проводится с трех сторон, часть районов уже контролируются союзными войсками.
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Британия потребовала противопоставить России силу
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Действиям России нужно противопоставить силу, нельзя «убрать ногу с педали газа», говорится в речи, с которой глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступит в Сараево.
Британский МИД распространил выдержки из речи. Трасс заявит, что «в отношении российской агрессии не может быть умиротворения», нельзя «позволить, чтобы продолжительный и все более тяжелый конфликт разворачивался на Украине». Она потребует «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», передает ТАСС.
«Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа», – отмечается в тексте выступления. Форин-оффис сообщил, что Трасс «подтвердит приверженность Великобритании миру и стабильности на Западных Балканах». Она заявит, что «будущее Боснии и Герцеговины – в суверенитете и самоопределении, в более тесном сотрудничестве с НАТО и такими странами, как Великобритания».
Напомним, по данным СМИ, Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Однако представитель правительства Соединенного Королевства заявил, что Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помогать вывозить зерно с Украины.
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Молдавии предложили объединиться с Румынией вместо попыток вступить в ЕС
В ближайшие 15–20 лет Молдавия не вступит в ЕС, но она могла бы объединиться с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак.
Томак заявил, что «путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться». По мнению евродепутата, нынешние члены ЕС «не примут» такое решение. Он полагает, что «политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на RFI.
Как заявил Томак, сейчас Молдавия может рассчитывать только на экономическую помощь от ЕС, «интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется» Россия. При этом «мирный и демократический союз с Румынией», как заявил депутат Европарламента, «обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО».
Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что их объединение с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею.