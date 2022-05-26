Американские СМИ заявили о провале попытки США изолировать Россию

Страны за пределами США и Европы склонны рассматривать спецоперацию России на Украине как региональный конфликт, а не как глобальный кризис, из чего американские СМИ сделали вывод, что США не смогли убедить весь мир безоговорочно поддержать Украину.

«В большей части остального мира ответный пыл, очевидный для Запада на действия России на Украине, отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, остались в основном пассивны, действуя преимущественно для защиты своих экономических и стратегических интересов», – пишет портал Politico.

Уточняется, что конкретная политика остальных стран различна. Так, Индия воздержались от всех резолюций ООН, направленных на наказание России. Другие страны проголосовали только за некоторые из них. Но все они отказались публично критиковать Россию, а некоторые, в частности, Индия, «окончательно обозлились» на США. Тем же путем пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время поддерживала тесные военные связи с США, и отвергла просьбу Вашингтона прокачать больше нефти, чтобы ослабить рост цен после введения западных санкций в отношении России.

Источники сходятся во мнении, что другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции против нее. Так, Израиль и Турция отказались публично осудить Россию и в данный момент всеми силами пытаются сохранить дипломатические отношения, а также возможность выступать в качестве посредников между Киевом и Москвой.

Укрепить экономические связи с Россией удалось Индии, которая после введения ряда пакетов антироссийских санкций воспользовалась льготными ценами на энергоресурсы и закупила российской нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год.

По информации издания, остальные страны пошли путем сосредоточения на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.

Таким образом, произошедшее расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу – не потому, что многие страны поддерживают российскую спецоперацию, а потому, что они хотят защитить собственные интересы, которые завязаны на эффективном взаимодействии с Москвой, подчеркивает издание. Более того, по мнению издания, остальные страны уверены, что публичное осуждение России ничего не даст для прекращения боевых действий на Украине.

Ранее китайские СМИ заявили, что ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.

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