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Медики-добровольцы из Иваново отправились помогать коллегам в Донбасс
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Сотрудники станции скорой медицинской помощи города Иваново отправляются на помощь коллегам ДНР. Российские медики будут работать в качестве добровольцев во время своего отпуска, сообщила финалистка трека «Здравоохранение» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», главный врач ССМП Иваново Светлана Москвина.
К специалистам городской клинической больницы в Петровском районе Донецка уже присоединились Дмитрий Груничев и Олег Ахмадов. Взяв очередной двухнедельный отпуск, фельдшеры поехали помогать медикам ДНР – лечить мирных жителей и раненых военнослужащих, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Как руководитель полностью поддерживаю и разделяю позицию сотрудников. Они занимаются тяжелой работой, причем в сложных и морально, и технически условиях. Оценив обстановку на месте, ребята передали нам список медикаментов, которых сегодня в больнице не хватает. Мы оперативно организовали сбор средств, закупку препаратов – и гуманитарный груз уже отправлен в Донецк», – отметила Москвина.
Добровольные пожертвования внесли сотрудники станции скорой помощи, их друзья и знакомые, предприниматели и жители Иваново, а также студенты РАНХиГС из разных городов России. В итоге в больницу Донецка было направлено более 50 видов медицинских изделий и препаратов.
«Эта больница Донецка работает как первичный медицинский сортировочный пункт, поэтому врачам требуются самые простые вещи для обработки ран. Спрогнозировать поток пациентов довольно сложно, и запас медикаментов никогда не помешает», – считает Москвина.
О своем желании отправиться добровольцами на Донбасс сообщили и другие сотрудники станции скорой медицинской помощи Иваново, в их числе врачи, фельдшеры и водители.
«На нас вышли главные врачи нескольких больниц ДНР и ЛНР с просьбой направить им дополнительные руки. Помочь коллегам на Донбассе выразили желание многие наши сотрудники. Я тоже хочу поехать, и надеюсь, что в скором времени получится это сделать», – уверена Москвина.
Украинские власти признали ситуацию на Луганщине близкой к критической
Российские войска наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, заявил глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай.
Гайдай сообщил, что российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку». При этом трасса «Лисичанск–Бахмут» полностью простреливается». «Ситуация на грани критической», – заявил он в Telegram.
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Запорожская область Украины захотела войти в состав России
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Когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов заявил, что «будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». Он подчеркнул, что «не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика», передает РИА «Новости».
«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы», – сказал Рогов, добавив, что «все больше людей активно выступают за сближение с Россией».
Рогов сообщил, что конкретные шаги по воссоединению с Россией определят после освобождения областного центра – города Запорожье. Он отметил, что «уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области». Он выразил уверенность, что областной центр также «будет освобожден».
По словам Рогова, «украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи». «Все к тому идет, что город будет освобожден», – сказал он, добавив, что Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.
Напомним, в освобожденной российскими войсками части Запорожской области введена бивалютная зона, можно рассчитываться как в гривнах, так и в рублях.
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В ЛНР заявили о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге
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Взломана оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Украинская оборона сыплется... В Горском – котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.
Также, по его словам, перемещение по нему украинских формирований практически невозможно. «Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил посол.
Мирошник проинформировал, что «после взлома» Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками «некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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В ДНР заявили о планах блокировать Авдеевку
Силы Донецкой народной республики (ДНР) не будут входить в Авдеевку, город будет блокирован, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. <…> После того как город будет полностью блокирован – после этого будем разбираться», – передает его слова ТАСС.
Басурин пояснил, что одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские военные с территории коксохимического завода ведут обстрелы по Донецку и Ясиноватой «в надежде, что [силы ДНР] ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, и при этом будет страдать коксохим».
Ранее Басурин заявил, что подразделения ДНР ведут тяжелые бои против ВСУ в районе Авдеевки, а также Горловки, Марьинки и Новомарьинки.
ЛНР сообщила об освобождении Светлодарска
Светлодарск освобожден от украинских сил, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Войска ЛНР освободили Светлодарск. Над администрацией города поднято Знамя Победы!» – сообщила народная милиция в Telegram.
Напомним, утром 24 мая штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса. В сообщении указывалось, что «продолжается зачистка» города от «вражеского элемента». Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций – Углегорская ТЭС.
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Саперы обнаружили заложенную националистами «грязную бомбу» в больнице Мариуполя
Российские саперы обезвредили самодельную радиоактивную бомбу, которую украинские националисты заложили в радиологическом отделении Мариупольского онкологического диспансера.
«Заминированным оказался массивный гамма-терапевтический аппарат, который использует радиоактивное излучение для лечения онкологических больных. Если бы данное устройство было активировано, то взрыв мог бы уничтожить здание радиологического отделения и травмировать находящихся недалеко от него людей. При определенных условиях после такого взрыва могла бы возникнуть опасность радиоактивного заражения близлежащей местности», – передает «Звезда» рассказ саперов.
Как отметила заместитель главврача онкодиспансера Нина Недвига, до этого военные обнаружили растяжки в палатах, а на территории больницы были найдены неразорвавшиеся снаряды. «Я никогда не думала, что свои могут такое делать. Я считаю, что это бесчеловечно», – высказалась она.
В общей сложности российские саперы обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства.
«Похоже, трагедия не случилась потому, что националисты торопились и не успели доделать работы. Саперы вместе со взрывным устройством нашли пульт, возможно, им и должны были подорвать устройство», – рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.
В данный момент российские саперы вывезли взрывчатые вещества в местность, где нет жилых домов. Обнаруженную опасную бомбу они намерены уничтожить на специальном полигоне.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Силы ЛНР освободили поселок Тошковка возле Лисичанска
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Военные Луганской народной республики взяли под контроль поселок городского типа Тошковка в Попаснянском районе, сообщил в среду официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Мы находимся в населенном пункте Тошковка. Несмотря на то, что буквально сегодня утром противник заявил о том, что он выбил наши силы из поселка, мы находимся непосредственно на его территории. Подразделения народной милиции противника из Тошковки выбили», – отметил он в Telegram-канале оборонного ведомства.
Поселок Тошковка находится на расстоянии менее 10 км от крупного города Лисичанска, превращенного ВСУ в массированный укрепрайон.
При этом Филипоненко добавил, что силы ЛНР также взяли под контроль поселок городского типа Луганское в Бахмутском районе Донецкой народной республики.
«Вчера подразделениями оборонного ведомства были освобождены населенные пункты Светлодарск, Луганское, Мироновский и Тошковка», – рассказал он.
Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, взломана оборона украинских силовиков. По его словам, часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Пушилин объявил о начале штурма Красного Лимана
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР, половина населенного пункта уже занята силами ВС России и республики.
«Всего 28 населенных пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР) зашли в сам город. Порядка половины города находится под контролем наших подразделений», – сообщил он «Интерфаксу».
Ранее сообщалось, что серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений.
Посол ЛНР рассказал о наступлении на Северодонецк и Лисичанск
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«В Северодонецке наступление идет с трех сторон, некоторые районы уже контролируются союзными войсками», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике сообщили о взломе украинской обороны на Светлодарской дуге.
«Наступление войск ВС РФ и подразделений ЛНР в окрестностях Северодонецка и Лисичанска идет с учетом городских условий. Вокруг городов зачищаются населенные пункты. При этом все делается с тем, чтобы избежать лишнего кровопролития и ненужных жертв. Поэтому наши войска не спешат, и у нас нет какой-либо даты, к которой непременно нужно освободить оба города», – сказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Сперва по каждому району «отрабатывают» артиллерия и силы ВКС России, затем заходит спецназ и зачищает дом за домом, улицу за улицей. Трудность создает то, что в многоэтажной застройке Северодонецка оборудованы укрепрайоны и огневые точки украинских бойцов. Кроме того, украинские отряды прикрываются мирными жителями», – пояснил собеседник.
Дипломат подчеркнул: украинское командование само констатирует сдачу позиций и на этом фоне пытается искать пути передислокации войск в Славянск и Краматорск. «Но сейчас Северодонецк и Лисичанск находятся «в мешке» – ротация и поставка боеприпасов или продуктов питания для ВСУ в значительных объемах там крайне затруднена. Так что, думаю, у них ничего не получится», – отметил Мирошник.
При этом, по его словам, на фоне поражений украинские военные начинают повсеместно – и в ЛНР, и в ДНР – применять тактику стрельбы снарядами по скоплениям мирных жителей. «По цеху на территории предприятия «Северодонецкое объединение Азот» был выстрел со стороны Лисичанска. В итоге были убиты четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии», – сказал собеседник.
Что касается численности войск противника, то, как сообщил Мирошник, в районе Горского и Золотого, где сейчас ведется активный штурм позиций ВСУ союзными войсками, сосредоточено около двух тысяч украинских бойцов.
«Суммарно в Северодонецке и Лисичанске воюют около девяти тысяч украинцев, причем в большинстве своем это бойцы территориальной обороны и нацбаты. Представителей ВСУ там совсем немного. Нацбаты понимают, что им грозят большие сроки после сдачи в плен, поэтому занимают непримиримую позицию. Кроме того, они терроризируют и препятствуют сдаче бойцов тербатов, которые недавно были переброшены сюда с запада Украины», – добавил Мирошник.
Ранее посол ЛНР сообщил, что после взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками, некогда монолитная оборона украинских формирований стала разрушаться. Сейчас продвижение миротворческих сил идет в сторону Малорязанцево и Волчеяровки. «Светлодарск освобожден народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!» – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
При этом он напомнил про «нацистский характер ведения войны боевиками» и анонсировал их новые провокации против мирных жителей. Кроме того, представитель ЛНР со ссылкой на местных жителей сказал, что во вторник вечером и ночью часть украинских боевиков пыталась скрытно покинуть пригороды Лисичанска – городок Приволье и село Шепилово.
«Большая часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск под полным огневым контролем союзных сил. Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются, несут серьезные потери. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил он.
Также в среду силы ЛНР освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель республиканской народной милиции Иван Филипоненко. Он подчеркнул, что украинские войска, оставляя территорию, «тотально уничтожают» всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей. Представитель НМ ЛНР также продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
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Строители из Орловской области отправились на восстановление ЛНР и ДНР
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Дорожники и мостовики из российских регионов отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Сегодня отправилась колонна из Орловской области. Им предстоит развернуть работы по разбору старых искусственных сооружений, провести геологические и геодезические исследования, чтобы заново возвести мосты. На дорогах предстоит восстановить дорожное полотно, где это необходимо, заменить старые слои асфальта, восстановить бордюрный камень в населенных пунктах», – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
В отправке дорожно-строительной техники (самосвалы, краны, погрузчики, легковая техника) в ЛНР участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Я рад тому, что сегодня наш орловский бизнес направляет на Донбасс строительную технику, чтобы начать восстанавливать инфраструктуру. Это большое дело поддерживается сегодня правительством России. Желаю всем хорошей работы и скорейшего возвращения домой после выполнения всех задач!» – приводятся слова губернатора на сайте правительства региона.
Помощь в восстановлении автодорожной инфраструктуры ЛНР оказала орловская компания ООО «Строймагистраль».
«По поручению правительства России и при поддержке правительства Орловской области наша организация и первая колонна в составе 20 единиц выезжает на строительство и восстановление дорог в ЛНР и ДНР. Всего у нас готовится к отправке в ЛНР и ДНР порядка 100 единиц техники. Мы строим и мосты, и дороги, поэтому техника будет разная (асфальтоукладчики, катки, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы). Сейчас мы ведем подготовительные работы – размещение баз. На данный момент выезжает порядка 30 специалистов. Также планируем привлекать местные кадры (очень много желающих поработать). Участок дороги для ремонта составит порядка 80 км. Едем помогать нашим братьям», – отметил глава компании Дмитрий Тарасов.
Ранее первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР.
Бивалютная зона введена в освобожденной части Запорожской области
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В освобожденной российскими войсками части Запорожской области можно рассчитываться как в гривнах, так и в рублях, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что действует «бивалютная зона», а «все пособия будут выплачиваться в рублях». По его словам, «приход рубля существенно оживил экономику области». В регионе начал действовать Международный расчетный банк, «уже налажено программное обеспечение». «Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц. В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, российский триколор подняли на флагштоке над главной площадью Мелитополя. Мелитополь является вторым по населению городом Запорожской области, в нем проживает более 150 тыс. человек. Кроме того, бивалютная зона официально введена в Херсонской области с 23 мая.
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Глава СПЧ: Международные институты прав человека не смогли защитить жителей Донбасса
Словом защитить права жителей Донбасса не удалось, пришлось защищать оружием, заявил советник президента России, председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на международном форуме «Новые смыслы новой реальности».
«Если бы институты прав человека работали, то они защитили бы права жителей Донбасса. Словом их защитить не удалось, пришлось защищать оружием. Это ясная и понятная оценка того, как сегодня работают институты защиты прав и свобод человека. Концепция прав человека, институты защиты прав и свобод человека все чаще используются как оружие. Это недопустимая история», – приводит слова Фадеева Telegram-канал СПЧ.
Глава СПЧ считает, что причина кроется в высокомерии и презрении Запада по отношению к другим странам. «Та концепция, которую поддерживают западные страны, по их убеждению, может быть единственно верной. Но все народы не будут жить как Запад, они идут по своему пути», – отметил он.
Фадеев указал на необходимость организовать международную работу по поиску нового консенсуса в области прав и свобод человека.
«Только Россия может организовать такую работу. У нас есть моральные преимущества: мы не высасывали соки из колониальных стран – мы развивали окраины невиданными темпами. У нас гигантские продовольственные ресурсы. У нас есть военные силы. А, как известно, доброе слово – хорошо, а доброе слово, поддержанное военной силой, действует еще лучше», – заключил глава СПЧ.
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины и нацбатальонов в отношении мирных жителей направлены за рубеж, поскольку на Западе о них не говорят.
До этого сообщалось, что в ОП заявили о создании международный общественный трибунал, где будут рассматриваться факты преступлений украинских националистов.
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Пушилин призвал провести трибунал над боевиками «Азова» прозрачно и с оглаской
Международный трибунал над боевиками из нацбатальона «Азов» должен пройти в несколько этапов, один из первых – в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Я думаю, затягивать нам не стоит [с трибуналом], и перед основным трибуналом должен быть проведен ряд промежуточных, как это и было после Великой Отечественной войны. Перед Нюрнбергом были и Киевский, и Харьковский трибуналы, и ряд других. У нас, судя по всему, одним из первых будет Мариупольский трибунал», – передает его слова РИА «Новости».
Он также заявил, что трибунал над боевиками с «Азовстали» должен пройти максимально прозрачно и с оглаской.
«Наша основная задача, чтобы трибунал прошел с максимальной оглаской, чтобы он был максимально прозрачным. Очень важно, чтобы как можно больше людей знали о тех преступлениях неонацистов, которые недопустимы», – добавил он.
«Устав трибунала сейчас разрабатывается профильными ведомствами, в том числе и генпрокуратурой ДНР, в том числе помогают смежные профильные ведомства Российской Федерации», – отметил Пушилин.
Ранее глава ДНР заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
Первые свидетельства о рождении образца ДНР выдали рожденным в Мариуполе
Свидетельства о рождении образца ДНР получили двойняшки Алиса и Богдан Пархоменко, а также Богдан Кириленко, рожденные под обстрелами в роддоме Мариуполя.
В отделах ЗАГС Володарского и Першотравневого районных управлений юстиции Минюста ДНР выданы первые свидетельства о рождении образца ДНР. Двойняшки Алиса и Богдан Пархоменко появились на свет еще в марте в роддоме Мариуполя, когда шли активные боевые действия. В роддоме из-за обстрела украинских боевиков были выбиты окна. Роженицы и малыши находились в холоде и постоянном страхе. Женщины как могли помогали друг другу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Было очень страшно, в первую очередь за новорожденных. Украинские военные установили огневую точку в нашем роддоме. У соседки по палате от стресса пропало молоко, и я помогала кормить ее малыша. Мы очень рады, что этот ужас наконец-то закончился», – вспоминает многодетная мама Ольга Пархоменко. В этой семье уже подрастают двое старших детей.
В пгт Мангуш в отделе ЗАГС Першотравневого районного управления юстиции Минюста ДНР свое свидетельство о рождении получил Богдан Кириленко. Он тоже родился в роддоме Мариуполя. Теперь это здание больницы разрушено обстрелами ВФУ. Богдан – первенец в семье Кириленко.
«Мы очень счастливы, что теперь мы находимся в мире и безопасности с нашим сыном», – говорит Жанна Кириленко.
«Для нас символично то, что первые документы, которые мы регистрируем в этих отделах ЗАГС – свидетельства о рождении. Это говорит о том, что жизнь побеждает, рождаются дети и все будет хорошо. Кроме этого, наши сотрудники на местах выдают и другие документы и оказывают консультационную помощь населению», – отметила начальник отдела ЗАГС Департамента государственной регистрации Минюста ДНР Виктория Киричко.
Родителям новорожденных были вручены свидетельства о рождении детей, а также подарки от членов профсоюза работников юстиции Минюста ДНР.
ЕС заморозил активы российских бизнесменов на 10 млрд евро
Европейский союз в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро, сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии.
По данным издания, на фоне проведения спецоперации на Украине российские предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму чуть менее 10 млрд евро. При этом уточняется, что по состоянию на 8 апреля эта цифра все еще составляла 6,7 млрд евро, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
Тем временем Австрия на фоне европейских санкций против России заморозила активы россиян в размере 254 млн евро на 97 счетах.
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