Медики-добровольцы из Иваново отправились помогать коллегам в Донбасс

Сотрудники станции скорой медицинской помощи города Иваново отправляются на помощь коллегам ДНР. Российские медики будут работать в качестве добровольцев во время своего отпуска, сообщила финалистка трека «Здравоохранение» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», главный врач ССМП Иваново Светлана Москвина.

К специалистам городской клинической больницы в Петровском районе Донецка уже присоединились Дмитрий Груничев и Олег Ахмадов. Взяв очередной двухнедельный отпуск, фельдшеры поехали помогать медикам ДНР – лечить мирных жителей и раненых военнослужащих, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Как руководитель полностью поддерживаю и разделяю позицию сотрудников. Они занимаются тяжелой работой, причем в сложных и морально, и технически условиях. Оценив обстановку на месте, ребята передали нам список медикаментов, которых сегодня в больнице не хватает. Мы оперативно организовали сбор средств, закупку препаратов – и гуманитарный груз уже отправлен в Донецк», – отметила Москвина.

Добровольные пожертвования внесли сотрудники станции скорой помощи, их друзья и знакомые, предприниматели и жители Иваново, а также студенты РАНХиГС из разных городов России. В итоге в больницу Донецка было направлено более 50 видов медицинских изделий и препаратов.

«Эта больница Донецка работает как первичный медицинский сортировочный пункт, поэтому врачам требуются самые простые вещи для обработки ран. Спрогнозировать поток пациентов довольно сложно, и запас медикаментов никогда не помешает», – считает Москвина.

О своем желании отправиться добровольцами на Донбасс сообщили и другие сотрудники станции скорой медицинской помощи Иваново, в их числе врачи, фельдшеры и водители.

«На нас вышли главные врачи нескольких больниц ДНР и ЛНР с просьбой направить им дополнительные руки. Помочь коллегам на Донбассе выразили желание многие наши сотрудники. Я тоже хочу поехать, и надеюсь, что в скором времени получится это сделать», – уверена Москвина.