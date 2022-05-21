Додон предупредил о последствиях «помощи» Молдавии от НАТО

Молдавии не нужна военная «помощь» от Североатлантического альянса, поскольку она позволит использовать молдавский народ в сценариях больших игроков, считает бывший президент республики Игорь Додон.

«НАТО нам не надо! Желаем всем ястребам войны с Запада и лично главе МИД Британии Лиз Трасс, чтобы им самим никогда не потребовалось их собственное смертоносное оружие. Военная «помощь» от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечет горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков», – написал Додон в Telegram.

Он напомнил, что Молдавия – нейтральное государство, и это ее основное геополитическое преимущество перед лицом любых военных рисков. Додон выразил надежду, что западные политики будут благоразумны и не станут провоцировать конфликты на молдавской земле.

Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают ранее проведенные в стране соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО.

В пятницу глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения в необходимости нейтралитета для республики. Она выступила с таким заявлением после того, как кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», выдвинутый оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов.