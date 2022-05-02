В Краснодоне вспомнили погибших в Доме профсоюзов в Одессе

Акция, приуроченная к восьмой годовщине трагедии в Одессе, прошла 2 мая в Краснодоне (ЛНР): участники почтили память погибших в Доме профсоюзов минутой молчания, после чего возложили цветы у подножья мемориала Скорбящей матери.

В акции приняли участие активисты регионального штаба общественного движения «Молодая Гвардия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Подчеркивается, что граждане ЛНР «помнят все преступления, совершенные Киевом в отношении русских граждан», в 2 мая 2014 года стало «началом нового этапа сопротивления преступному украинскому режиму».

По словам общественников, в том огне погибли не только одесситы, а и государственность Украины.

« …Жителям Донбасса очень близка эта боль. Жестокая массовая казнь стала очередным доказательством того, что жить в стране, где возможны подобные события нельзя, а значит, мы пошли по правильному пути…», – приводит Telegram-канал Луганьмедиа слова активиста Краснодонского регионального штаба ОО «Молодая гвардия» Карины Бучневой.

Ранее в понедельник свидетельница рассказала о том, что украинские националисты приходили каждое 2 мая на Куликово поле в Одессе с шашлыками, а в случае потасовок с родственниками погибших в Доме профсоюзов в 2014 году власти задерживали только последних.

Также президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас», а также участниками «евромайдана» – с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».

Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.