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19 мая, четверг | Последнее обновление — 18:59 | vz.ru
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В «Газпром нефти» заявили о перенаправлении нефти с рынка Европы в Азию
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«Газпром нефть» перенаправляет свою нефть на рынки развивающихся стран и считает азиатский рынок наиболее перспективным, заявил гендиректор компании Александр Дюков.
«Важно понимать, что нефтяной рынок – рынок глобальный, и в принципе нефть и нефтепродукты пользуются спросом не только в Европе, пользуются и на других континентах. Поэтому мы продолжаем тот естественный процесс, который начался еще какое-то время назад – переориентацию наших грузопотоков на новые рынки», – сказал Дюков в ходе марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание», сообщает ТАСС.
По его словам, компания направляет нефть, ранее поставлявшуюся в Европу, в том числе в Азию.
«Все мы знаем, что рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах, и в этой связи рынок Азии, скажем так, является наиболее перспективным. В том числе и туда мы перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы», – добавил Дюков.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин провел совещание по развитию нефтяной отрасли. Основным вопросом обсуждения стал рост цен на энергоносители в случае отказа Европы от российских энергоресурсов. «Да, конечно, цены здесь повысятся и сюда тоже ресурсы пойдут на эти цены, но кардинально ситуацию изменить не удастся», – предрек российский лидер.
Также он указал на то, что «европейцы прямо признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов, тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, [не смогут] отказаться от нашей нефти».
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
СМИ: США придумали для Европы альтернативу нефтяному эмбарго России
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Европейские страны введут пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы прямому нефтяному эмбарго, передает Reuters со ссылкой на источники.
Представители министерства финансов США заявили, что планируют предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго, пишет Reuters.
Такая мера, по мнению американской стороны, поможет сохранить российскую нефть на рынке при уменьшении доходов Москвы от экспорта сырья. Предполагается, что пошлины помогут избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть из-за европейского эмбарго.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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В ЕС почувствовали санкционный предел в отношении России
Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций, сообщил дипломатический источник в ЕС.
«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <...>. Мы очень близки к достижению наших пределов», – сообщил после встречи министров иностранных дел ЕС источник портала Euractiv, слова которого передает РИА «Новости».
«Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», – добавил он.
По его словам, государства-члены ЕС «даже отступили на шаг назад», несмотря на некоторый прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение о введении эмбарго на импорт нефти из России.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Минфин Германии допустил конфискацию иностранных активов Банка России
Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью газете Handelsblatt заявил, что не видит препятствий для обсуждения предложения о конфискации иностранных активов Центробанка России.
«С политической точки зрения я готов рассмотреть идею с конфискацией зарубежных активов ЦБ России. Мы уже ведем дискуссии в ЕС и G7, и такие предложения находятся на рассмотрении», – передает «Интерфакс» его слова.
При этом Линднер отметил, что иная ситуация складывается с частными активами, связанными с Россией, и что «необходимо уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами».
По его словам, остается намерение Запада изолировать Россию политически, финансово и экономически, но при этом министр признал серьезные экономические последствия таких мер, особенно для стран с низким уровнем доходов. Он также выразил уверенность, что экономика России сильнее будет страдать от западных санкций.
Кроме того, Линднер назвал «серьезной ошибкой» зависимость Германии от российских энергоресурсов, наблюдавшуюся при предыдущих правительствах Германии. По его словам, Германия уже может замещать российский уголь из других источников и готова отказаться от российской нефти, однако отказ от газа займет больше времени.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.
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Путин призвал нефтяников обращать хаотичные решения Запада на пользу России
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Российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» не получится, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.
«Власти России будут повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты. Компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» – маловероятно», – цитирует ТАСС Путина.
Президент призвал обратить на пользу непродуманные, хаотичные шаги зарубежных стран в нефтяной сфере. По его словам, российские власти должны действовать на опережение.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Он отметил, что сейчас результатом сумбурных действий зарубежных стран, «помимо ущерба для самой европейской экономики», стал и «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора».
«Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим. Но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что «в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».
«Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране», – указал глава государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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Эксперт пояснил планы США снять санкции с добычи нефти в Венесуэле
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«Пока мы видим некие приготовления к возобновлению работ на уровне бизнеса. Однако компаниям еще ни одной генеральной лицензии не выдано», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти США одобрили возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы.
«Эмбарго на венесуэльскую нефть все еще сохраняется. Рано говорить о выдаче генеральных лицензий. Более того, в самой Венесуэле за последние годы вся нефтедобывающая отрасль сильно просела и находится в запущенном состоянии. И не очень понятно, сколько лет уйдет у Каракаса на полное восстановление нефтедобывающего комплекса. Им потребуются очень серьезные инвестиции», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
По словам собеседника, Вашингтон в нынешних реалиях готов поступиться частью своих интересов в области «демократических ценностей», чтобы побыстрее отказаться от российской нефти. «Американцы хотят понизить стоимость нефти на мировом рынке, поэтому они всячески способствуют увеличению добычи ресурсов в других странах. Они пытались сделать это сами, договаривались с другими государствами о продаже стратегических запасов, но нефть только подорожала. И если в ближайшее время в игру снова вступит Китай, то цены взлетят еще выше», – пояснил Юшков.
Отдельно эксперт обратил внимание на вопрос снятия санкций с Венесуэлы. «США попытаются понять, на что готов пойти Каракас ради снятия ограничений. Аналогичная ситуация происходит и с Ираном. Сейчас на этом направлении переговоры стихли. Но мотивы Вашингтона при обращении к Тегерану понятны – они хотят довольно быстро нарастить добычу нефти приблизительно на 1,5 млн баррелей в сутки», – заключил Юшков.
Накануне Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», – сообщила она.
Родригес также отметила, что «Венесуэла надеется, что после этого решения США начнут движение в сторону полной отмены незаконных санкций». Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на этом фоне добавил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.
Кроме того, Каракас подтвердил, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле». Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости».
Переговоры властей Венесуэлы с оппозицией в Мехико были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.
Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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США разрешили нефтяным компаниям возобновить работу в Венесуэле
Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы, сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.
Каракас подтвердил, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле». Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости».
Переговоры властей Венесуэлы с оппозицией в Мехико были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.
Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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Стало известно о планах индийской ONGC купить долю в проекте «Сахалин–2»
Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) обдумывает варианты участия в торгах для приобретения доли Shell в проекте «Сахалин–2» и доли ExxonMobil в проекте «Сахалин–1», сообщает издание Economic Times.
Компания рассматривает возможность участия в торгах на покупку 27,5% доли Shell в нефтегазовом проекте «Сахалин–2» и 30% доли ExxonMobil в проекте «Сахалин–1», стремясь дешево приобрести энергетические активы, пишет Прайм.
«Мы должны предпринимать какие-то действия, чтобы обезопасить наши энергопоставки. Мы понимаем риск и готовы рискнуть», – приводит Economic Times слова одного из собеседников.
По имеющейся от источников информации, компании ONGC, Bharat Petroleum и Indian Oil также провели предварительные переговоры, чтобы оценить покупку 20% акций BP в российском энергетическом гиганте Роснефть.
Напомним, ONGC владеет 20-процентной долей в проекте «Сахалин–1», где производится российская марка нефти «Сокол», которую и экспортирует индийская компания. Обычно нефть доставляют из терминала Де-Кастри на судах ледового класса, предоставленных «Совкомфлотом», в Южную Корею. Там ее загружают на танкер, и оттуда ONGC продает нефть покупателям в Северной Азии.
С начала спецоперации на Украине Индия закупила у России вдвое больше сырой нефти, чем за весь 2021 год.
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В Минэкономразвития дали прогноз цены на нефть в ближайшие годы
Российская нефть будет востребована в ближайшие годы, хотя ее цена будет несколько снижаться, рассказали в Минэкономразвития.
«В сценарных условиях заложена переориентация достаточно большого объема поставок. <...> В конечном итоге мы нисколько не сомневаемся, что российская нефть будет востребована», – передает ТАСС.
Среднегодовая стоимость российской экспортной нефти Urals в 2022 году будет на уровне 80,1 доллара за баррель, далее цена будет постепенно снижаться в 2023–2025 годах.
«В базовом варианте [прогноза] мы закладываем цену на нефть Urals $78 за баррель в среднем до конца года, по году это получается $80,1. Цены на другие сырьевые товары также рассчитываем, что останутся на высоких уровнях», – представитель ведомства.
Так, в 2023 году стоимость Urals ожидается на уровне 71,4 доллара за баррель, в 2024 году – 66, в 2025 году – 61,2.
«Тем не менее рассчитываем, что они будут снижаться, и видим там большой потенциал. Прогноз на нефть достаточно консервативный», – добавил представитель Минэкономразвития.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» не получится.
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Пушков оценил последствия отказа Германии от российских энергоресурсов
Германии придется заплатить «немалую цену» за «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов при отказе от нефти из России, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.
«Берлин поставил стратегическую задачу отрыва своей экономики от российских энергоносителей. Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придется заплатить немалую цену», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом сенатор добавил, что в то же время отказ от российского газа, что бы ни говорили сторонники такого шага в правительстве Германии, в обозримой перспективе выглядит «как утопия».
«Курс Берлина на «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов – это составная часть большой перестройки того экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-ые годы и продлился около полувека», – заключил Пушков.
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.
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США выдали Chevron лицензию на переговоры о деятельности в Венесуэле
Власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA («Петролеос де Венесуэла»).
«Минфин по согласованию с Госдепартаментом выпустил узкую лицензию, которая дает разрешение Chevron вести переговоры об условиях потенциальной будущей деятельности в Венесуэле. Она не дает разрешение на заключение каких-либо соглашений с PDVSA или любую другую деятельность с участием PDVSA или нефтяного сектора Венесуэлы», – цитирует ТАСС чиновника администрации Вашингона. По его словам, компании просто разрешили вести переговоры.
Также ожидается, что будет объявлено еще об одном решении американских властей, связанном с Венесуэлой. «Абсолютно точно ни одно из этих послаблений в давлении не приведет к росту доходов режима», – утверждал при этом представитель администрации.
Ранее британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
В Белом доме отказались подтвердить сведения о том, что американская администрация «рассматривает возможность смягчения санкций» США в отношении Каракаса, «чтобы разрешить импорт венесуэльской нефти в качестве замены» в связи с запретом на импорт энергоносителей из России.
Напомним, в январе 2019 года США ужесточили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, в результате в Мексиканском заливе застряла «армада» венесуэльских танкеров. После этого Венесуэла решила перенаправить экспорт нефти из США в Европу и Азию. В апреле того же года США ввели санкции против нефтетанкеров Венесуэлы. В Вашингтоне также пригрозили продолжающим вести бизнес с Венесуэлой странам.
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Губернатор ЯНАО рассказал о нефтяном потенциале России в противостоянии с ЕС
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«Проблему отказа части зарубежных партнеров от сотрудничества надо решать, у нефтегазовой отрасли огромный интеллектуальный потенциал, сильные руководители и коллективы», – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая на совещании по развитию нефтяной отрасли.
«Страна и регион в частности должны развиваться и двигаться вперед, несмотря на все вызовы. Перед Россией они стояли всегда, но сейчас стали более существенными. Сегодня нужно рассчитывать только на свои силы», – подчеркнул глава региона.
«Ничего не поменялось, кроме осознания того, что мы должны выполнить все поставленные задачи в тех ресурсах, которые есть», – выразил уверенность Артюхов.
Как сообщает издание «Регнум», в Ямало-Ненецком автономном округе в первом квартале 2022 года рост индекса промышленного производства составляет 105% к аналогичному периоду 2021 года. Добиться роста этого показателя удалось благодаря увеличению добычи ископаемых в округе (+4,6%).
С января по март 2022 года, как сообщает департамент экономики Ямала, было добыто 8,1 миллиона тонн газового конденсата. Этот показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к первому кварталу 2021 года на 11,4% вырос индекс объема обрабатывающего производства. Рост производства бензина составил 105%, а сжиженных пропана и бутана вырос в 12,5 раза. Что касается объема предоставленных услуг в сфере добычи полезных ископаемых, показатель вырос на 38,2%.
Предприятия ТЭК обеспечили Ямало-Ненецкому автономному округу лидерство в налоговом рейтинге среди регионов Российской Федерации. В связи с этим принято решение часть дополнительных нефтегазовых доходов направить на социальные выплаты жителям страны, что поспособствует стимуляции потребления – драйвера современной экономики.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин провел совещание по развитию нефтяной отрасли. Основным вопросом обсуждения стал рост цен на энергоносители в случае отказа Европы от российских энергоресурсов. «Да, конечно, цены здесь повысятся и сюда тоже ресурсы пойдут на эти цены, но кардинально ситуацию изменить не удастся», – предрек российский лидер.
Также он указал на то, что «европейцы прямо признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов, тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, [не смогут] отказаться от нашей нефти».
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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Цены не нефть коррекционно снизились
Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после заметного роста торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,32%, до 113,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,34%, до 111,44 доллара, передает РИА «Новости».
В понедельник вечером стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта.
Такому скачку цен способствовали ожидания восстановления спроса на нее со стороны Китая. «Кроме того, Шанхай объявил о постепенном возобновлении работы и намерен вернуться к повседневной жизни к 1 июня, поэтому мобильность должна восстановиться», – прокомментировал Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.
Наряду с коррекцией давление на стоимость черного золота оказывает прогноз управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, согласно которому добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах страны в июне поднимется по сравнению с текущим месяцем на 142 тыс. баррелей в день.
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Путин пообещал доступность кредитов и страховых услуг для нефтяных компаний
Российские власти будут повышать доступность кредитов и страховых услуг для нефтяных компаний, развивать систему расчетов в национальных валютах и поддерживать проекты в сфере переработки сырья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяной сфере.
«Будем повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий нефтесервиса, включая освоение и эксплуатацию месторождений», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, государство продолжит делать все зависящее, чтобы создать условия для изменения бизнес-моделей компаний, совершенствовать логистические возможности и систему расчетов в национальных валютах.
«Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения, мы с вами много раз говорили. Но стремиться к этому нужно», – отметил президент.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее Путин призвал нефтяников обращать хаотичные решения Запада на пользу России.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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Цены на нефть выросли на данных минэнерго США о снижении запасов
Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на данных минэнерго США о неожиданном снижении ее запасов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,39%, до 110,63 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 1,01%, до 108,12 доллара, передает РИА «Новости».
Оптимизму на нефтяном рынке в среду способствуют статданные минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти за неделю по 13 мая на 3,4 млн баррелей, до 420,8 млн баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста на 1,4 миллиона.
Однако ралли на нефтяном рынке вскоре может быть завершено. По словам аналитика Стивена Иннеса, которые приводит Wall Street Journal, это очень нестабильный рынок, и есть достаточно причин, по которым трейдеры могут стремиться продавать в текущих условиях. Так, существует возможность появления на рынке венесуэльской нефти, отмечает эксперт.
Ранее, 17 мая, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила информацию СМИ о том, что Соединенные Штаты Америки одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы.
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Цены на нефть выросли на данных о снижении запасов
Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,18%, до 112,13 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,62%, до 110,33 доллара, передает РИА «Новости».
По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 мая упали на 2,445 млн баррелей, хотя прогнозировался рост на 1,533 млн баррелей. Позже в среду рынки ждут официальную статистику минэнерго США по запасам.
Росту котировок черного золота способствуют и ожидания роста спроса со стороны Китая после заявлений властей страны о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. «Хорошие новости о Китае предлагают более высокий спрос на нефть и рост цен», – сказал Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.
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