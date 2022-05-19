В «Газпром нефти» заявили о перенаправлении нефти с рынка Европы в Азию

«Газпром нефть» перенаправляет свою нефть на рынки развивающихся стран и считает азиатский рынок наиболее перспективным, заявил гендиректор компании Александр Дюков.

«Важно понимать, что нефтяной рынок – рынок глобальный, и в принципе нефть и нефтепродукты пользуются спросом не только в Европе, пользуются и на других континентах. Поэтому мы продолжаем тот естественный процесс, который начался еще какое-то время назад – переориентацию наших грузопотоков на новые рынки», – сказал Дюков в ходе марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание», сообщает ТАСС.

По его словам, компания направляет нефть, ранее поставлявшуюся в Европу, в том числе в Азию.

«Все мы знаем, что рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах, и в этой связи рынок Азии, скажем так, является наиболее перспективным. В том числе и туда мы перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы», – добавил Дюков.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин провел совещание по развитию нефтяной отрасли. Основным вопросом обсуждения стал рост цен на энергоносители в случае отказа Европы от российских энергоресурсов. «Да, конечно, цены здесь повысятся и сюда тоже ресурсы пойдут на эти цены, но кардинально ситуацию изменить не удастся», – предрек российский лидер.

Также он указал на то, что «европейцы прямо признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов, тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, [не смогут] отказаться от нашей нефти».

В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.