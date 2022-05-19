Грузия поименно назвала западных недоброжелателей

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о небольшой группе западных политиков, которая напрямую вмешивается во внутренние дела ее страны, «подавая себя так, что это именно они и есть Европа и Запад», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«На деле же они руководствуются узкопартийными интересами вместе с (партией экс-президента Михаила Саакашвили) «Единым национальным движением», ставя целью смещение правительства. Их 10–11 человек», – сказала она телекомпании «Имеди».

Вице-премьер назвала некоторых из этих политиков, которые «готовы нанести оскорбление членам правительства и парламента Грузии, грузинскому народу».

В этой группе, по словам Теи Цулукиани, бывший посол США в Грузии Ян Келли, евродепутаты от Германии Виола фон Крамон и от Польши Анна Фотыга.

«Виола фон Крамон, кажется, в своем избирательном округе в Германии уже не имеет дел, она стала политиком в Грузии и вмешивается в наши дела. То одному погрозит пальчиком, то другому, думая, что имеет на это право. Ян Келли, который, будучи послом, не любил Грузию, сегодня не устает ежедневно наносить оскорбления правительству Грузии, народу страны. Как будто мы – ученики нулевого класса. И вот есть такая маленькая группа, а «националы» преподносят нам, что это и есть Европа. Но это неправда», – заявила вице-премьер.

Теа Цулукиани предложила этим западным недоброжелателям «успокоиться».

«Вы разговариваете с суверенным государством», – подчеркнула она.

«У нас есть истинные друзья. Этот список длинный. Ни один из них не позволит себе погрозить пальчиком члену правительства или парламента Грузии, оскорбить народ Грузии», – отметила Теа Цулукиани.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД