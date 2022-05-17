В Минэкономразвития дали прогноз цены на нефть в ближайшие годы

Российская нефть будет востребована в ближайшие годы, хотя ее цена будет несколько снижаться, рассказали в Минэкономразвития.

«В сценарных условиях заложена переориентация достаточно большого объема поставок. <...> В конечном итоге мы нисколько не сомневаемся, что российская нефть будет востребована», – передает ТАСС.

Среднегодовая стоимость российской экспортной нефти Urals в 2022 году будет на уровне 80,1 доллара за баррель, далее цена будет постепенно снижаться в 2023–2025 годах.

«В базовом варианте [прогноза] мы закладываем цену на нефть Urals $78 за баррель в среднем до конца года, по году это получается $80,1. Цены на другие сырьевые товары также рассчитываем, что останутся на высоких уровнях», – представитель ведомства.

Так, в 2023 году стоимость Urals ожидается на уровне 71,4 доллара за баррель, в 2024 году – 66, в 2025 году – 61,2.

«Тем не менее рассчитываем, что они будут снижаться, и видим там большой потенциал. Прогноз на нефть достаточно консервативный», – добавил представитель Минэкономразвития.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» не получится.

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