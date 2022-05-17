Патриарх Кирилл назвал безумием «отмену» русской культуры на Западе

Попытка искоренить культуру той или иной нации – это апогей ненависти, хуже только попытка физически уничтожить ставший неугодным народ, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании в Совете Федерации.

«Так называемая отмена русской культуры на Западе стала свидетельством печального нравственного состояния общества... Надеюсь, что к тем, кто борется с Пушкиным, Достоевским, бойкотируют конкурсы Чайковского и отказываются исполнять Рахманинова, рано или поздно придет осознание постыдности и безумия совершаемых действий», – приводит РИА «Новости» слова Патриарха.

Он отметил, что общество в России всегда чувствовало связь с европейской культурой, «даже в непростые времена холодной войны и борьбы идеологий».

«Западная классическая литература, музыка, живопись всегда высоко ценились соотечественниками, воспринимающими европейскую культуру как неотъемлемую часть богатого христианского цивилизационного наследия», – подчеркнул иерарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что России сейчас необходимо обновленное понимание суверенитетов, не только политического, но и культурного.

«Случившаяся трагедия вновь заставляет церковь возвысить голос во имя защиты национальных языков и культуры. Никто в мире не должен быть ущемлен за то, что он говорит и думает не на том языке», – заявил Патриарх.

Он отметил, что РПЦ уважает суверенитет государств, но на первое место ставит духовное единство людей. Патриарх подчеркнул, что Россия при этом не закрывает окно в Европу, открытое Петром I, и не самоизолируется, но настаивает на равноправном и взаимоуважительном диалоге, а не «идеологическом диктате и начальственных окриках извне». «Участие в диалоге не должно травмировать национальное самосознание и лишать нас законной гордости за нашу страну», – заявил предстоятель РПЦ.

Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ущемление прав русских по признаку национальности наблюдается по всему миру, масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать неохолокостом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после службы в Успенском соборе Кремля призвал народ сплотиться вокруг власти и не дать зарубежным центрам власти разрушить независимость России.

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